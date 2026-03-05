Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

Η διαιτησία στην Ελλάδα πάντα έχει τρόπους να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακής δημοσιότητας και για αυτό «φροντίζουν» οι διαιτητές με τα προκλητικά φαλτσοσφυρίγματά τους. Ένα από τα παραδείγματα αποτελεί, το πέναλτι-φάντασμα που έδωσε ο Φωτιάς (Πέλλας) υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν το δεύτερο που καταλόγισε στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης με την Κηφισιά.

Όπως βλέπουμε «βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές ορίζονται σερί και παρακάτω μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται. Ο Λανουά δεν περίμενε τα εξ αναβολής παιχνίδια της Stoiximan Super League την Τετάρτη (4/3) και είχε βγάλει ορισμούς πριν διεξαχθούν οι αγώνες.

Οι σερί και διπλοί ορισμοί

Έτσι όρισε τον Βασίλη Φωτιά VAR στο ματς της επόμενης (24ης) αγωνιστικής Βόλος-ΟΦΗ και AVAR στον αγώνα Άρης-Ατρόμητος. Διπλός ορισμός χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόδοσή του. Αυτό σημαίνει ότι ο οικονομικός απολογισμός του Φωτιά Κυριακή με Κυριακή από τη διαιτησία ανέρχεται στις 3.000 ευρώ. Καθόλου άσχημα για μια εβδομάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τον VAR Χρήστο Βεργέτη, ο οποίος δεν κάλεσε τον Φωτιά σε on field review για να ανακαλέσει το ανύπαρκτο πέναλτι του Πέτκοφ στον Σάντσες, στο ίδιο ματς της περασμένης Τετάρτης (4/3). Ο Βεργέτης θα είναι τέταρτος στο Καραϊσκάκη, στον αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ μια μέρα νωρίτερα (7/3) θα σφυρίξει το ντέρμπι της Super League 2 Πανιώνιος-Καλαμάτα. Την 23η αγωνιστική είχε σφυρίξει Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-0.

Αμείβονται σαν επαγγελματίες

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί η διαιτησία της Super League να μην είναι επαγγελματική, όμως οι ρέφερι της πρώτης κατηγορίας, ελίτ (!) κατά τον Λανουά, αμείβονται σαν επαγγελματίες. Τα πράγματα είναι τόσο καλά, απόδειξη ότι κάποιοι διαιτητές έχουν εγκαταλείψει τις εργασίες τους και ζουν μόνο από τη διαιτησία καθώς κάνουν «χρυσό ταμείο» στο τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου, μετά τους ορισμούς τους είτε στο χορτάρι είτε στο VAR.

Να κάνουμε μια παρένθεση: Η ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κοστίζει στην ΕΠΟ το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ τον χρόνο (αμοιβές και έξοδα διαμονής και μετακίνησης).

Γιατί δεν θέλει πολλούς ο Λανουά

Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά δεν θέλει πίνακα με πολλούς διαιτητές, προκειμένου να ορίζονται πιο συχνά για να σφυρίζουν καλύτερα, όπως γνωρίζουμε το τελευταίο δεν ισχύει. Ο τωρινός πίνακας των διαιτητών της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές, συν δυο που ορίζονται μόνο για το VAR, οι οποίοι είναι λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι στα χρόνια του Λανουά οι διαιτητές παίρνουν διπλούς και τριπλούς ορισμούς. Κατά μέσο όρο σε έναν μήνα ένας διαιτητής μπορεί να οριστεί δυο φορές στο χορτάρι και δυο ως VAR ή AVAR ή τέταρτος. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, τον μήνα μπορεί να βγάλει 8-9.000 ευρώ επί οκτώ μήνες που διαρκούν τα πρωταθλήματα. Για να γίνει σύγκριση αξίζει να αναφέρουμε ότι κατώτατος μεικτός μισθός στην Ελλάδα από την 1η Απριλίου 2025 ανέρχεται στα 880 ευρώ (με 14 πληρωμές), ενώ αναμένεται νέα αύξηση τον Απρίλιο του 2026, η οποία ενδέχεται να διαμορφώσει τον μισθό κοντά στα 930 ευρώ μεικτά.

Ιδού οι αμοιβές στην Super League

Για κάθε διαιτησία η καθαρή αμοιβή είναι 1.500 ευρώ (μικτά 2.000), ο τέταρτος παίρνει 375 (μικτά 500), ο VAR 750 ευρώ (μικτά 1.000) και ο AVAR 375 (μικτά 500). Κάθε εντός έδρας παιχνίδι στη γηπεδούχο ομάδα κοστίζει το ποσό των 6.500 ευρώ (μικτά) συν τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης της διαιτητικής ομάδας. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η αμοιβή του κάθε βοηθού διαιτητή ανέρχεται στα 750 ευρώ (μικτά 1.000) και του παρατηρητή διαιτησίας στα 375 ευρώ (μικτά-500).

Να ληφθεί υπόψη και ότι κάποιοι από τους διεθνείς διαιτητές μπορεί να φτάσουν στο ποσό των 80.000-100.000 ευρώ αν ορίζονται από την UEFA σε ματς υψηλού επιπέδου. Αν μη τι άλλο η διαιτησία είναι πολύ αποδοτικό επάγγελμα.

Τα ίδια ποσά με το πρωτάθλημα καταβάλλονται και για το Κύπελλο, αν αντιμέτωπες είναι ομάδες της Super League. Αν ομάδα της Super League υποδέχεται ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, ο διαιτητής αμείβεται με 1.500 ευρώ μικτά (1.125), οι βοηθοί παίρνουν από 750 (= 562,5), ο τέταρτος 375 (281,25), ο παρατηρητής 400 (= 300 ευρώ), αν υπάρχει VAR αμείβεται με 1.000 ευρώ (= 750 καθαρά) και ο AVAR με 500 (= 375), άρα η συνολική δαπάνη είναι 5.275 ευρώ. Αν στο Κύπελλο γηπεδούχος ομάδα είναι από τη Super League 2 και η φιλοξενούμενη από την SL 1, ή αντίπαλες είναι ομάδες της SL 2, τότε προβλέπονται οι αμοιβές της δεύτερης κατηγορίας (750 ευρώ καθαρά ο διαιτητής).