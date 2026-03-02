Η ΚΕΔ πάει στα γήπεδα, βλέπει αλλά ο Λανουά σωπαίνει και δείχνει ακατάλληλος

Τους είπαν ότι παράγοντες προηγούμενων ΚΕΔ δεν πήγαιναν, ή πήγαιναν σπάνια για να βλέπουν διαιτητές στα γήπεδα και οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο το έκαναν «σχοινί, κορδόνι». Πού τους χάνεις, που τους τους βρίσκεις σε κάποιο γήπεδο θα είναι. Πάνε και βλέπουν διαιτητές, όμως δεν μας λένε τι βλέπουν!

-Όταν τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο.

-Όταν η προπαγάνδα καλά κρατεί για να λαμβάνουν μηνύματα οι ρέφερι υπέρ συγκεκριμένων ομάδων. Μέχρι και ψεύτικες τιμωρίες διαδίδει ο «μηχανισμός» της προπαγάνδας που έχει «πηγή» συγκεκριμένο κέντρο αποφάσεων που δεν είναι η ΚΕΔ αλλά κάποιος που θέλει να τα ελέγχει όλα, ικανοποιώντας τις εμπνεύσεις του υποβολέα του. Αυτή η τακτική λέγεται και «τρικλοποδιές» στον Λανουά εκ των έσω.

-Όταν οι κανονισμοί γίνονται κουρέλι.

Αν οι παράγοντες της ΚΕΔ, συγκεκριμένα οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο είχαν σωστή επικοινωνία με τους διαιτητές θα καταλάβαιναν ότι απέτυχαν έστω κι αν πάνε να τους βλέπουν στα γήπεδα, έστω και αν μιλάνε στα τηλέφωνα. Ο λόγος είναι ότι η ΚΕΔ σωπαίνει.

Επειδή έτσι έχουν μάθει

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, μήπως ο Λανουά παρατήρησε ότι τα λάθη αυξήθηκαν από τότε που σταμάτησαν την εβδομαδιαία τηλεκριτική και τις εκπαιδευτές τηλεδιασκέψεις που ακολουθούσαν μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου αναλύονταν τα λάθη και οι διαιτητές έλεγαν τι έβλεπαν; Κι όμως, έψαχναν τρόπο (και κατάφεραν) να καταργήσουν την τηλεκριτική, με αποτέλεσμα να γίνονται επικοινωνιακά παιχνιδάκια του τύπου «αυτή είναι η άποψη της ΚΕΔ για την τάδε φάση», «αυτός ο διαιτητής τιμωρείται». Όλα προς την κατεύθυνση να ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες ή να αδικούνται άλλες, επειδή έτσι έχουν μάθει. Γνωστός ο φταίχτης της «πηγής», ο υποκινητής της προπαγάνδας, μόνο ο Λανουά δεν τον ξέρει.

Φοβούνται το μπούλινγκ

Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο πάνε στα γήπεδα, ξεπερνάμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ανέβασαν κάποιους διαιτητές που δεν τους είχαν παρακολουθήσει, όμως η διαιτησία όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά χειροτερεύει. Ξεφεύγει η κατάσταση με λάθη όχι μόνο στο χορτάρι αλλά και στο VAR. Οι διαιτητές δείχνουν ανίκανοι να πάρουν αποφάσεις μέσα στο γήπεδο, ακόμη και για εξόφθαλμες παραβάσεις (περιττά τα παραδείγματα όλοι τα βλέπουν) και πετούν το μπαλάκι στο VAR, από όπου σε αρκετές περιπτώσεις το μπαλάκι της ευθύνης πάει στην κερκίδα, δηλαδή στο πουθενά.

Ο λόγος; Οι διαιτητές φοβούνται το μπούλινγκ. Βλέπουν και ότι οι παράγοντες της ΚΕΔ κοιτάνε την βιτρίνα τους και κάνουν το ίδιο.

Αν ο Λανουά έκανε τηλεκριτική θα μπορούσε να αναλύσει τι είναι χέρι στήριξης όπως του Μπουζούκη στο Βόλος-ΑΕΚ που σωστά δεν δόθηκε πέναλτι και τι δεν είναι όπως του Ουκάκι στο ματς Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-0 που σωστά δόθηκε πέναλτι.