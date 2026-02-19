Ο μυστήριος κύριος Λανουά και η ΚΕΔ που αποφεύγει τους διαιτητές

Αφ’ υψηλού βλέπουν τη διαιτησία ο Λανουά, ο Βαλέρι και ο Αλόνσο, οι ξένοι παράγοντες της ΚΕΔ. Δεν εννοούμε μόνο ότι στη διαιτησία δεν γίνεται δουλειά σε βάθος με στόχο την ανάδειξη των διαιτητών και τους ενδιαφέρει μόνο πως θα βγει η σεζόν. Η ΚΕΔ έκανε βήματα προς τα πίσω και στο σημαντικό θέμα της επικοινωνίας με τους διαιτητές, ένα χρήσιμο «κεφάλαιο» που σχετίζεται με την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους.

Από τη μια η ΚΕΔ έβαλε ψυχολόγο στο πρόγραμμα του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League, από την άλλη πλευρά κατάργησε τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους διαιτητές και τους βοηθούς. Σε αυτές συζητούσαν την απόδοσή τους, τι πρέπει να βελτιώσουν και τυχόν προβλήματα (προσωπικά ή με τη διαιτησία) που μπορεί να είχε ο καθένας.

Σα να μην έφτανε αυτό, στις τηλεδιασκέψεις που γίνονται με επίκεντρο το κάθε ματς της κάθε αγωνιστικής της Stoiximan Super League συμμετέχει μόνο ο διαιτητής και όχι ολόκληρη η διαιτητική ομάδα (οι βοηθοί, ο τέταρτος, ο VAR, ή ο AVAR) επειδή ο Λανουά φοβάται διαρροές, μη και χαλάσει η «συνταγή» των δημοσίων σχέσεων . Κατά τα άλλα, Γάλλος επικεφαλής της ΚΕΔ θέλει οι διαιτητές να λειτουργούν σαν ομάδα, ενώ δεν τους συμπεριφέρονται με αντίστροφο τρόπο.

Να ληφθεί υπόψη ότι οι εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας της Super League δεν στέλνονται έγκαιρα στη διαιτητική ομάδα. Υπάρχει καθυστέρηση 3-4 εβδομάδων.

Μπορεί αυτό να γίνεται ώστε να μη βγαίνει άκρη με τους ορισμούς. Με τον τρόπο αυτό η ΚΕΔ του Λανουά υποβαθμίζει τον ρόλο του παρατηρητή διαιτησίας και τον «υποβιβάζει» στα μάτια του διαιτητή, των βοηθών κτλ, ενώ κανονικά θα έπρεπε κι αυτός να είναι μέλος της διαιτητικής ομάδας. Γιατί όχι, ο παρατηρητής διαιτησίας να μη μετέχει και στις τηλεδιασκέψεις, ώστε να διαμορφώνει άποψη αν είναι σωστή η έκθεσή του για την απόδοση του διαιτητή. Με τον τρόπο αυτό θα διαμορφώνει και η ΚΕΔ άποψη για το επίπεδο του κάθε παρατηρητή.

Βέβαια, το πρόβλημα έχει να κάνει με το επίπεδο των αγγλικών των παρατηρητών διαιτησίας της Super League. Λύνεται κι αυτό, μπορεί να συμμετέχει και μεταφραστής.

Όλα λύνονται, όλα γίνονται! Απλά, ο Λανουά θεωρεί ότι αρκεί η «βιτρίνα», όμως όχι η ουσία. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι ο Λανουά δεν έχει διάθεση να ανεβάσει το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας.