Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Ο μυστήριος κύριος Λανουά και η ΚΕΔ που αποφεύγει τους διαιτητές
On Field 19 Φεβρουαρίου 2026, 17:30

Ο μυστήριος κύριος Λανουά και η ΚΕΔ που αποφεύγει τους διαιτητές

Στο σεμινάριο η ΚΕΔ δεν έκανε προσωπικές συνεντεύξεις ενώ στις τηλεδιασκέψεις μετέχουν μόνο ο ρέφερι του αγώνα και όχι ολόκληρη η διαιτητική ομάδα

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Αφ’ υψηλού βλέπουν τη διαιτησία ο Λανουά, ο Βαλέρι και ο Αλόνσο, οι ξένοι παράγοντες της ΚΕΔ. Δεν εννοούμε μόνο ότι στη διαιτησία δεν γίνεται δουλειά σε βάθος με στόχο την ανάδειξη των διαιτητών και τους ενδιαφέρει μόνο πως θα βγει η σεζόν. Η ΚΕΔ έκανε βήματα προς τα πίσω και στο σημαντικό θέμα της επικοινωνίας με τους διαιτητές, ένα χρήσιμο «κεφάλαιο» που σχετίζεται με την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους.

Από τη μια η ΚΕΔ έβαλε ψυχολόγο στο πρόγραμμα του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League, από την άλλη πλευρά κατάργησε τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους διαιτητές και τους βοηθούς. Σε αυτές συζητούσαν την απόδοσή τους, τι πρέπει να βελτιώσουν και τυχόν προβλήματα (προσωπικά ή με τη διαιτησία) που μπορεί να είχε ο καθένας.

Σα να μην έφτανε αυτό, στις τηλεδιασκέψεις που γίνονται με επίκεντρο το κάθε ματς της κάθε αγωνιστικής της Stoiximan Super League συμμετέχει μόνο ο διαιτητής και όχι ολόκληρη η διαιτητική ομάδα (οι βοηθοί, ο τέταρτος, ο VAR, ή ο AVAR) επειδή ο Λανουά φοβάται διαρροές, μη και χαλάσει η «συνταγή» των δημοσίων σχέσεων . Κατά τα άλλα, Γάλλος επικεφαλής της ΚΕΔ θέλει οι διαιτητές να λειτουργούν σαν ομάδα, ενώ δεν τους συμπεριφέρονται με αντίστροφο τρόπο.

Να ληφθεί υπόψη ότι οι εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας της Super League δεν στέλνονται έγκαιρα στη διαιτητική ομάδα. Υπάρχει καθυστέρηση 3-4 εβδομάδων.

Μπορεί αυτό να γίνεται ώστε να μη βγαίνει άκρη με τους ορισμούς. Με τον τρόπο αυτό η ΚΕΔ του Λανουά υποβαθμίζει τον ρόλο του παρατηρητή διαιτησίας και τον «υποβιβάζει» στα μάτια του διαιτητή, των βοηθών κτλ, ενώ κανονικά θα έπρεπε κι αυτός να είναι μέλος της διαιτητικής ομάδας. Γιατί όχι, ο παρατηρητής διαιτησίας να μη μετέχει και στις τηλεδιασκέψεις, ώστε να διαμορφώνει άποψη αν είναι σωστή η έκθεσή του για την απόδοση του διαιτητή. Με τον τρόπο αυτό θα διαμορφώνει και η ΚΕΔ άποψη για το επίπεδο του κάθε παρατηρητή.

Βέβαια, το πρόβλημα έχει να κάνει με το επίπεδο των αγγλικών των παρατηρητών διαιτησίας της Super League. Λύνεται κι αυτό, μπορεί να συμμετέχει και μεταφραστής.

Όλα λύνονται, όλα γίνονται! Απλά, ο Λανουά θεωρεί ότι αρκεί η «βιτρίνα», όμως όχι η ουσία. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι ο Λανουά δεν έχει διάθεση να ανεβάσει το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
On Field 16.02.26

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
Θάρρος 19.02.26

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 19.02.26

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου «δίνει» ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Τι απαντά ο υπουργός

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Σύνταξη
Ρόδος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς
Ρόδος 19.02.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης - Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα - Πώς διακινούσαν τα ναρκωτικά στη Ρόδο

Σύνταξη
Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»
Πρόεδρος ΕΦΟΑ 19.02.26

Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»

Ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, μίλησε στο in για το μέλλον του ελληνικού τένις και αποκάλυψε τη δημιουργία προπονητικού κέντρου για τις εθνικές ομάδες, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται για να διοργανωθεί τουρνουά WTA στην Αθήνα.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ουκρανία: «Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες – «Δεν τελειώνει ο πόλεμος, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»
Reuters 19.02.26

«Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες - «Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»

Κορυφαίοι ευρωπαίοι επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών αμφιβάλλουν ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία φέτος και αμφισβητούν την «κόπωση» της ρωσικής οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού
Μπάσκετ 19.02.26

Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Σαββάτου.

Σύνταξη
Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 19.02.26

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (91-67) στον πρώτο ημιτελικό και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο, όπου περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Σύνταξη
Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου
Δεν το βρίσκουν 19.02.26

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου

Οι ελληνικές Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το σκάφος που ναυάγησε στη Χίο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Σύνταξη
Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ

Με βάση το πρωτόκολλο ο πρόεδρός της Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν συνοδευόταν από τον Γκαγκάτση κατά την άφιξή του στην Αθήνα θα συναντήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Θέλτα

Βάιος Μπαλάφας
Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»
Αρχίζει νέα μάχη 19.02.26

Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»

Με την κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ να βρίσκεται στο κόκκινο, ο Ρόμεο ρίχνει λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά, κάνοντας like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.

Σύνταξη
Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.02.26

Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)

Ειδικά μηχανήματα, πλήθος εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και ένα τζετ με το οποίο ταξίδεψε απευθείας από την Ιταλία πίσω στις ΗΠΑ, ήταν όσα περιελάμβανε η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο σπίτι της.

Σύνταξη
«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου
«Για τις επιζώσες παντού» 19.02.26

«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
Κόσμος 19.02.26

«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Μια νέα έρευνα σε 27.000 άτομα που ζουν σε ολόκληρη την ΕΕ αποκαλύπτει βαθιές ανισότητες στα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Νέες απειλές κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»
Δείτε βίντεο 19.02.26

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί «ουσιαστική συμφωνία» με το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ - «Διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα» - «Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες»

Σύνταξη
Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις
Παγκόσμιος συναγερμός 19.02.26

Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ τόνισε πως το Παρίσι εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης

Σύνταξη
Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα
Αποκαλυπτική έρευνα 19.02.26

Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα

Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 72 ώρες την εβδομάδα, διπλάσιο χρόνο από τον μέσο ευρωπαίο εργαζόμενο και 24ωρες περισσότερες από το ανώτατο νόμιμο όριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο – Οι θέσεις του, δείτε χάρτη
Ανάλυση CNN 19.02.26

Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο το Ιράν - Οι θέσεις του, δείτε χάρτη

Πώς εξελίχθηκαν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Πού σταθμεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις - Η Τεχεράνη οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
