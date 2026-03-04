Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)

Χρειάστηκε το σπρώξιμο από τον διαιτητή Φωτιά (Πέλλας) και τον VAR Βεργέτη (Αρκαδίας) για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, όπου συγκατοικεί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Οι δυο ρέφερι έδωσαν πέναλτι-φάντασμα υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης που, τελικά, νίκησε 4-1 την Κηφισιά στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League που έγινε στο γήπεδο της Νεάπολης.

Η Κηφισιά ισοφάρισε προσωρινά (1-1) στο 60’ και στο 69’ ο Φωτιάς ανακάλυψε πέναλτι-φάντασμα σε μαρκάρισμα Πέτκοφ στον Σάντσες, όμως ο παίκτης της Κηφισιάς πήδηξε για την μπάλα και δεν έβλεπε τον αντίπαλό του. Κανονικά, ο Βεργέτης έπρεπε να τον καλέσει για να αλλάξει απόφαση και να πάρει πίσω το πέναλτι. Και το πρώτο γκολ ο ΠΑΟΚ πέτυχε με πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε μετά το 2-1 που έγινε με ανύπαρκτο πέναλτι, όπου ευστόχησε ο Γερεμέγεφ.

Γιατί δεν υπάρχει πέναλτι; Ο Πέτκοφ σηκώθηκε ψηλά για να διεκδικήσει την μπάλα με το κεφάλι και ο Σάντσες είναι αυτός που δημιούργησε την φυσιολογική επαφή με τον ώμο και το στήθος του πάνω στο χέρι του Πέτκοφ. Για αυτό δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι και εφόσον δόθηκε έπρεπε να παρέμβει το VAR. Επίσης, αν ο Φωτιάς θεώρησε ότι υπήρχε παράβαση έπρεπε να αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον παίκτη της Κηφισιάς καθώς ο Πέτκοφ είχε ήδη κίτρινη στο 63′.

Η Κηφισιά βράζει με τη διαιτησία. Κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν αν δεν δίνονταν το πέναλτι–φάντασμα.

Το 4-1 υπέρ του ΠΑΟΚ είναι «μαγική εικόνα». Οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν μετά το 2-1 υπέρ τους, όμως μέχρι τότε η απόδοσή τους ήταν προβληματική. Θυμίζουμε ότι προηγήθηκε με πέναλτι, ενώ σκόραρε τα άλλα δυο γκολ στο 88’ και στο 90+2’.

Η Κηφισιά παρατάχθηκε με απουσίες, καθώς πέντε παίκτες της δηλώθηκαν να εκτίσουν (Πόκορνι, Σιμόν, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες και Χριστόπουλος,) και τρεις είναι τραυματίες (Νουνελί, Μαϊντάνα και Αντόνισε). Από τον ΠΑΟΚ εκτός έμειναν οι Τάισον, Κένι, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Παβλένκα.

Η πρώτη σοβαρή απειλή του ΠΑΟΚ ήταν στο 26’, όταν η μπάλα κατέληξε άουτ μετά από παρεμβολή του Μπάμπα σε προσπάθεια του Χατσίδη. Μετά από λίγο έγινε το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ με εύστοχο πέναλτι του Γερεμέγεφ στο 32’, το οποίο καταλογίστηκε σε χέρι του Θεοδωρίδη.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 47’ καθώς ο Κανατέ απομάκρυνε κεφαλιά του Κεντζιόρα προ της γραμμής. Ο ΠΑΟΚ οπισθοχώρησε, ενώ η Κηφισιά προειδοποίησε στο 58’ με τον Μπένι που είπε «όχι» ο Τσιφτσής και ισοφάρισε στο 60’ με απευθείας φάουλ του Ρουκουνάκη, καθώς η τροχιά της μπάλας ξεγέλασε τον Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε ξανά στο 72’ με το δεύτερο εύστοχο πέναλτι του Γερεμέγεφ. Το 3-1 έγινε στο 88’ με σουτ του Μπάμπα εκτός περιοχής αφού η μπάλα κόντραρε στον Σόουζα και κατέληξε στα δίχτυα. Το 4-1 στο 90+2’ με μπάσιμο του Κωνσταντέλια, ο οποίος πλάσαρε εύστχα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι πολλές απουσίες της Κηφισιάς. Αν οι γηπεδούχοι έπαιζαν πλήρεις, ο ΠΑΟΚ με την απόδοση που είχε θα αντιμετώπιζε πρόβλημα στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ οριακά (55 %) είχε κατοχή μπάλας και μέχρι το 2-1 δεν έκανε ευκαιρίες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι-φάντασμα, το δεύτερο υπέρ του ΠΑΟΚ, που έδωσε ο Φωτιάς στο 69’ και σκόραρε ο Γερεμέγεφ στο 72’.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Ραμίρες ήταν ο χειρότερος των γηπεδούχων. Καμία σημαντική απόκρουση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) καταλόγισε άμεσα το πρώτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο χέρι του Θεοδωρίδη, όμως το δεύτερο είναι… φάντασμα. Πριν το δεύτερο πέναλτι η Κηφισιά ζήτησε κι αυτή σε πτώση του Ζέρσον.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Βεργέτης (Αρκαδίας) έπρεπε να παρέμβει στο δεύτερο πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ: 60’ Ροκουνάκης – 32’, 72’ Γερεμέγεφ (με δυο πέναλτι), 88’ Μπάμπα, 90+2’ Κωνσταντέλιας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Σόουζα, Χουχούμης (77’ Λαρουσί), Έμπο (87’ Μούσιολικ), Αμανί (59’ Πόμπο), Μπένι (77’ Ταβάρες), Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης (60’ Μίγιτς), Ζέρσον.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Ζαφείρης (79’ Καμαρά), Μπιάνκο (61’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (61’ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (23’ λόγω τραυμ. Γερεμέγεφ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

9/3 Παναιτωλικός-Κηφισιά (18:00)

8/3 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00)