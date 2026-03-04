Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης
Ο Σάντσες βρέθηκε στο έδαφος στο 69’ του αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ και ο Φωτιάς έδωσε δεύτερο πέναλτι που επιβεβαίωσε ο δεύτερος, ο οποίος είναι στο VAR
Μπορεί η Κηφισιά να ισοφάρισε 1-1 στο 60’ του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όμως οι Φωτιάς (Πέλλας) και Τζήλος (Λάρισας) έκαναν το θαύμα τους. Στο 72’ έδωσαν πέναλτι-φάντασμα στον ΠΑΟΚ, το δεύτερο υπέρ του στον αγώνα της Νεάπολης, και ο Γερεμέγεφ έκανε το 2-1.
Το πέναλτι καταλογίστηκε σε φάση που δεν υπήρχε παράβαση. Σε διεκδίκηση της μπάλας ο Πέτκοφ βρήκε τον Σάντσες χωρίς να τον βλέπει και ο Φωτιάς είδε παράβαση που επιβεβαίωσε ο Τζήλος. Στο ματς με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ σκοράρει μόνο με πέναλτι.
