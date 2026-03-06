Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο
Με πέναλτι σαν αυτό που έδωσε ο Φωτιάς (Πέλλας) υπέρ του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης με την Κηφισιά, το οποίο «τσέκαρε» και ο Βεργέτης (Αρκαδίας) ως VAR επιβεβαιώνεται ότι η διαιτησία έπιασε πάτο. Σημειώστε ότι οι δυο ρέφερι δεν τιμωρούνται, παρότι το λάθος ξεσήκωσε σάλο, κάτι που σημαίνει ότι η διαιτησία έχει και παρακάτω.
Όλα αυτά είναι ευθύνη του Λανουά. Αν ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τιμωρούσε τους διαιτητές και δεν άφηνε την «καραμέλα» ότι και οι ποδοσφαιριστές κάνουν λάθη (σ.σ. ξεχνά ότι τους κρίνουν οι προπονητές τους που είναι αρμόδιοι) αλλά και το αφήγημα ότι οι ρέφερι γίνονται καλύτεροι αν σφυρίζουν σε αγώνες. Αυτά μοιάζουν με παραμύθια της Χαλιμάς, με δικαιολογίες που δεν πιστεύουν ούτε παιδιά του νηπιαγωγείου.
«Λάθη γίνονται, όπως γίνονται και από τους παίκτες σε έναν αγώνα. Το θέμα για έναν διαιτητή, όμως, δεν είναι αν κάνει λάθη, αλλά αν σφυρίζει δίκαια. Αν τηρεί το 50-50. Βλέπω ότι θέλετε να συνεχίσουμε την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων και θα συζητήσω επ’ αυτού με τους συνεργάτες μου», είχε πει ο Λανουά, όταν (30/12) είχε κληθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
Υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα, όμως επιμένουμε στο πιο πρόσφατο. Πώς οι Φωτιάς, Βεργέτης τήρησαν το 50-50 στο ματς Κηφισιά-ΠΑΟΚ 1-4, όταν σα μην έφτανε που έδωσαν δεύτερο πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων, με το οποίο προηγήθηκαν 2-1, αλλά ήταν και πέναλτι-φάντασμα;
Ακόμη χειρότερα ότι ο Λανουά δεν αντέδρασε. Δεν ήθελε το βίντεο της τηλεκριτικής; Ας έκανε μια γραπτή δήλωση η ΚΕΔ! Η σε άλλη περίπτωση ας… μιλούσε μέσω των ορισμών, βγάζοντας εκτός τον Φωτιά από VAR του αγώνα Βόλος-ΟΦΗ και AVAR του ματς Αρης-Ατρόμητος αλλά και τον Βεργέτη (Αρκαδίας) από τέταρτο του αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και διαιτητή του ντέρμπι της Super League 2 Πανιώνιος-Καλαμάτα.
Λάθη σαν αυτό, με το πέναλτι-φάντασμα, υπέρ του ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν ότι ξέφυγε η κατάσταση στην διαιτησία, παρεμπιπτόντως στα πλέι οφ θα σφυρίξουν μόνο ξένοι. Η ατιμωρησία σημαίνει ότι ο Λανουά είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο.
Πλέον οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία», όπως και οι ορισμοί του. Αρα, ο Λανουά απέτυχε και δεν το ξέρει. Δέκα σερί νίκες έχει ο ΠΑΟΚ με διαιτητή τον Φωτιά (Πέλλας). Πλέον, ξέρουμε πως θα σφυρίξουν οι διαιτητές που αλλοιώνουν τη βαθμολογία ευνοώντας συγκεκριμένες ομάδες και αδικώντας άλλες (επίσης συγκεκριμένες).
