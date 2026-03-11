Super League: Ο Βεργέτης ορίστηκε στην Τούμπα, ο Ματσούκας στο ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Βεργέτης στην Τούμπα, Ευαγγέλου στο Περιστέρι, Ματσούκας στο Ηράκλειο – Αναλυτικά οι ορισμοί της 25ης αγωνιστικής της Super League
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Επιστροφή στους ορισμούς για τον Τσιμεντερίδη μετά το Βόλος – ΑΕΚ.
Στο παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο (14/03, 17:00) διαιτητής ορίστηκε ο Μιχαήλ Ματσούκας, με VAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο και AVAR τον Φώτιο Πολυχρόνη.
Ο Βεργέτης στο ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός, ο Ευαγγέλου στο Ατρόμητος-ΑΕΚ και γενικά μόνο Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια, μιας και δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 25ης αγωνιστικής της Super League:
Κηφισιά-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Οικονόμου, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Σιδηρόπουλος, Παπαδόπουλος)
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης)
Ατρόμητος-ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος Μέγας, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Σπυρόπουλος, Μάτσας, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κατοίκος, Φωτιάς)
ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Ματσούκας (Στεφανής, Νίκζας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Πολυχρόνης)
Πανσερραϊκός-Άρης: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)
Λάρισα-Αστέρας: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)
