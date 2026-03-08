Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου
Πόλεμος στο mid table της Super League, με πέντε ομάδες να διεκδικούν τρεις θέσεις και τη διαφορά τους στους πέντε βαθμούς λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.
Κορυφώνεται το θρίλερ στη Super League για τις θέσεις «5-8» με τους Άρη, Ατρόμητο, ΟΦΗ, Βόλο και Κηφισιά να μάχονται για τρεις θέσεις, ενώ έχουν απομείνει μόλις τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου.
Ο Άρης έφερε ισοπαλία κόντρα στον Ατρόμητο (0-0) και βρίσκεται στην 6η θέση (29 βαθμούς), ενώ οι Θεσσαλονικείς κινδυνεύουν να μείνουν εκτός οκτάδας, αφού έχουν να νικήσουν εντός από τις 29 Νοεμβρίου και στις προσεχείς αναμετρήσεις τους θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ (22/3).
Να σημειωθεί πως, ο Λεβαδειακός (5ος, 39 β.) με τρία ματς να απομένουν δεν κινδυνεύει να χάσει την 5η θέση, αλλά… απειλεί τον Παναθηναϊκό για την 4άδα, τον οποίο αντιμετωπίζει αύριο (8/3, 19:00).
Ο Ατρόμητος είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας με 28 και ακολουθεί ο ΟΦΗ, ο οποίος βρίσκεται στην όγδοη θέση (28 βαθμοί), αλλά με ένα ματς λιγότερο αφού η αναμέτρησή του είναι προγραμματισμένη για αύριο (8/3) με τον Βόλο.
Ο Βόλος προς το παρόν φιγουράρει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League με 27 βαθμούς και η Κηφισιά, βρίσκεται στην 10η θέση με 24 βαθμούς, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων αντιμετωπίζει τη Δευτέρα εκτός έδρας τον Παναιτωλικό και θα επιδιώξει να αποσπάσει το τρίποντο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στον Βόλο και την Κηφισιά, υπάρχει προγραμματισμένη αναμέτρηση για τις 15/3.
Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου
Άρης (29 βαθμοί)
7/3: Άρης-Ατρόμητος, τελικό αποτέλεσμα 0-0
14/3:Πανσερραϊκός-Άρης
22/3: Άρης-ΟΦΗ
Ατρόμητος (28 βαθμοί)
7/3: Άρης-Ατρόμητος, τελικό αποτέλεσμα 0-0
15/3: Ατρόμητος-ΑΕΚ
22/3: Λεβαδειακός-Ατρόμητος
ΟΦΗ (28 βαθμοί)
8/3: Βόλος-ΟΦΗ
14/3: ΟΦΗ-Ολυμπιακός
22/3: Άρης-ΟΦΗ
Βόλος (27 βαθμοί)
8/3: Βόλος-ΟΦΗ
15/3: Κηφισιά-Βόλος
22/3: Βόλος-ΠΑΟΚ
Κηφισιά (24 βαθμοί)
9/3 Παναιτωλικός-Κηφισιά
15/3 Κηφισιά-Βόλος
22/3 ΑΕΚ-Κηφισιά
Η βαθμολογία της Super League
