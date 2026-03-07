Super League: Φουντώνει η μάχη για τις θέσεις 5-8 – Δείτε τη βαθμολογία
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League, μετά τo Άρης - Ατρόμητος.
Άρης και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0, στο Κλεάνθης Νικελίδης, για την 24η αγωνιστική της Super League και παραμένουν στις θέσεις 5-8, ώστε να διεκδικήσουν το έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Οι Θεσσαλονικείς είναι στην 6η θέση με 29 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες στην 7η με 28, την ώρα που το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet είναι σε εξέλιξη
Η βαθμολογία της Super League
