Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Super League: Φουντώνει η μάχη για τις θέσεις 5-8 – Δείτε τη βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 07 Μαρτίου 2026, 19:22

Super League: Φουντώνει η μάχη για τις θέσεις 5-8 – Δείτε τη βαθμολογία

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League, μετά τo Άρης - Ατρόμητος.

Σύνταξη
Άρης και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0, στο Κλεάνθης Νικελίδης, για την 24η αγωνιστική της Super League και παραμένουν στις θέσεις 5-8, ώστε να διεκδικήσουν το έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι Θεσσαλονικείς είναι στην 6η θέση με 29 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες στην 7η με 28, την ώρα που το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet είναι σε εξέλιξη

Η βαθμολογία της Super League

Κόσμος
Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Κόσμος
Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ: «Σε καιρό πολέμου» δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ: «Σε καιρό πολέμου» δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία! (vid)

Ο Άρης που έπαιξε με 10 παίκτες από το 40΄ (αποβλήθηκε ο Γκαρέ) σπατάλησε σωρεία ευκαιριών για να σκοράρει (μεταξύ των οποίων και δύο χαμένα πέναλτι με Ράτσιτς, Μορόν) μένοντας στο 0-0 με τον Ατρόμητο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Bundesliga: Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)

Η Λεβερκούζεν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, το γύρισε αλλά στο τέλος η Φράιμπουργκ πήρε τον βαθμό (3-3) στην έδρα της – Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Bundesliga.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 07.03.26

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις του και ταυτόχρονα στις νίκες, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου (20-5) για την 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
Super League 07.03.26

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!

Η Καλαμάτα έφυγε με το «διπλό» (0-1) από τη Νέα Σμύρνη και από εκεί απευθείας για τα… σαλόνια της Super League, 26 χρόνια μετά την τελευταία της φορά στη μεγάλη κατηγορία.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

