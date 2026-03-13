Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής

Ο Λανουά θα κάνει ότι μπορεί για να πιέσει, με την καλή έννοια, προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιό του ως επικεφαλής της ΚΕΔ και για χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι και μετά. Προς το παρόν αποφεύγει τις περιττές κινήσεις, για παράδειγμα το τριήμερο σεμινάριο πριν από τα πλέι οφ (1-4, 5-8) και πλέι άουτ (9-14) της Stoiximan Super League έγινε διήμερο (2-3 Απριλίου), όπως και το σεμινάριο του Φεβρουαρίου από τετραήμερο το έκαναν τριήμερο (3-5/2). Αυτό σημαίνει ότι λείπουν οι ιδέες για την ανάπτυξη της διαιτησίας, ή, αν προτιμάτε, για τη βελτίωση των διαιτητών της Super League.

Αφού ο Λανουά έστειλε τα μηνύματά του, τονίζοντας δημόσια ότι θέλει να παραμείνει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του Πάολο Βαλέρι και Φερνάντες Αλόνσο θα επικεντρωθούν στον σχεδιασμό ενόψει της επόμενης σεζόν. Ήδη εισηγήθηκαν στην ΕΠΟ την αγορά διαδικτυακτής πλατφόρμας που θα μπορεί να «φιλοξενήσει» μέχρι 1.000 διαιτητές, προκειμένου να τους κάνουν μαθήματα. Μετά, η ΚΕΔ θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες των σεμιναρίων της επόμενης σεζόν και τον Μάιο θα βγάλουν τους πίνακες διαιτητών, άσχετα αν θα ανανεωθεί ή όχι το συμβόλαιό του Λανουά.

Απέναντι στον Λανουά οι ομάδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λανουά έχει τη στήριξη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Όμως, έχει απέναντί του την συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων της Super League και η παραμονή εξαρτάται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όχι από τον Μάκη Γκαγκάτση.

Τι ονειρεύεται ο Λανουά; Παρέμβαση της UEFA για να μείνει από το καλοκαίρι και μετά. Όμως, αν συμβεί αυτό θα είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα το έχει ζητήσει η ΕΠΟ καθώς η UEFA δεν συνηθίζει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά ομοσπονδιών.

Οι διαρροές της προπαγάνδας

Διαρροές του στιλ «η UEFA στηρίζει τον Λανουά» είναι λόγια του αέρα, ειδικότερα ξεκινούν από το Πάρκο Γουδή, όπου βρίσκονται τα γραφεία της ΕΠΟ και… επιστρέφουν τάχα από τη Νιόν αλλά μόνο ως λόγια, χωρίς συγκεκριμένο έγγραφο. Η UEFA δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα. Εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ηρεμία μεταξύ των συλλόγων και να μην ανεβαίνουν οι τόνοι.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης θέλει να παραμονή του Λανουά για δυο λόγους. Ο πρώτος εξαιτίας της φιλοσοφίας που υπάρχει στη διαιτησία και ο δεύτερος επειδή θα δυσκολευτεί να βρει άλλον. Το καλοκαίρι του 2024 έψαχνε πάνω από δυο μήνες για αρχιδιαιτητή και κατάφερε να βρει μόνο τον Γάλλο!