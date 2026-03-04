Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ

Στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας 2022 (Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-0), ο διαιτητής Ματέου Λαόθ διέκοψε προσωρινά το ματς στο 35′. Ο Ισπανός ρέφερι μάζεψε μια πέτρα που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, η οποία χτύπησε τον Αϊτόρ, και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια δείχνοντάς την, σε μια στιγμή μεγάλης έντασης. Ο Λαόθ είχε σοκαριστεί και σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ έφτασε στο σημείο να θέλει να διακόψει οριστικά το παιχνίδι και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει γνώμη.

Όταν ο Λαόθ γύρισε στην Ισπανία περιέγραψε με λεπτομέρειες την περιπέτειά του και από τότε οι Ισπανοί διαιτητές είχαν σταματήσει να έρχονται στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Μετά από καιρό, λοιπόν, ο ελίτ Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι ο «εκλεκτός» του Λανουά για το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ που θα γίνει την Κυριακή 8/3, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Από τότε που σταμάτησε η σαρωτική έλευση Γερμανών διαιτητών, ο Γάλλος επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας έψαχνε για άλλους δρόμους, προκειμένου να φέρνει διαιτητές από το «πάω ράφι» για αγώνες της Stoiximan Super League. Εννοούμε πως έψαχνε διαιτητές από προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η μια… άκρη που βρήκε είναι από την Ολλανδία από όπου όρισε τον Μακέλι (ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1), η άλλη από το Βέλγιο (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-1) και το νεότερο επίτευγμα ότι γκρέμισε το… τείχος Λαόθ στην Ισπανία.

Οι επαφές είχαν ξεκινήσει από πέρσι, με δεδομένο ότι μέλος της ΚΕΔ είναι ο Ισπανός Φερνάντες Αλόνσο που ορίζονταν σε αγώνες με τους τωρινούς, κορυφαίου επιπέδου συμπατριώτες του διαιτητές.

Πριν τον Μαρτίνεθ, ο οποίος ορίστηκε Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Λανουά είχε φέρει και τον συμπατριώτη του Μουνουέρα, όχι φέτος αλλά την προηγούμενη σεζόν. Πιο συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου 2025, ο ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA είχε σφυρίξει τον προημιτελικό Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0.

Ο Λανουά έχει αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται να βγουν τα φετινά πλέι οφ με διαιτητές από πρωταθλήματα κατώτερου επιπέδου από το ελληνικό, για αυτό και άρχισε να χτυπάει πόρτες. Δεν θέλει να φέρνει ρέφερι από τη χώρα του, την Γαλλία, όμως πιέζει για έρχονται ρέφερι από την Ιταλία, από όπου κατάγεται ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι.