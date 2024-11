65ο ΦΚΘ: Ανατρεπτική Κάτια Γκουλιώνη στη μαύρη κωμωδία «Ο Νόμος του Μέρφυ» του Αγγέλου Φραντζή

Πέντε χρόνια μετά την πολυβραβευμένη και εμπορικά επιτυχημένη «Ευτυχία» ο σκηνοθέτης Άγγελος Φραντζής παρουσιάζει τη νέα του ταινία με τίτλο «Ο Νόμος του Μέρφυ».

Η Κάτια Γκουλιώνη σε έναν ανατρεπτικό ρόλο

Με πρωταγωνίστρια και αυτή φορά την Κάτια Γκουλιώνη σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτούς που την έχουμε συνηθίσει, με στοιχεία κομεντί, ρομάντζου μέχρι και μιούζικαλ.

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου η νέα ταινία έκανε πρεμιέρα στο πλαίσιο του 65ου ΦΚΘ, στην κατάμεστη αίθουσα του Ολύμπιον παρουσία όλου του καστ αποσπώντας το ζεστό χειροκρότημα του κοινού.

Παράλληλα η ταινία προβλήθηκε σε avant premiere και στην Αθήνα.

Η διάρκεια της ταινίας ξεπερνά τις 2 ώρες (φτάνει τα 129 λεπτά).

Οι συντελεστές της ταινίας «Ο Νόμος του Μέρφυ»

Εκτός από την Γκουλιώνη, στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε επίσης τους: Ανδρέα Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Νίκο Κουρή, Τόνια Σωτηροπούλου, Θάνο Τοκάκη, Χρήστο Στέργιογλου, Βικτώρια Μπιτούνη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Λυδία Φωτοπούλου, Effi Rabsilber, Λευτέρη Πολυχρόνη, Ευάγγελο Βογιατζής.

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Αγγελος Φραντζής, Κατερίνα Μπέη και Κωστή Σαμαράς, ενώ την πρωτότυπη μουσική συνθέτει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Το στόρι της ταινίας «Ο Νόμος του Μέρφυ»

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μια πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές.

Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη.

Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας «To be or not to be?».

Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

Πότε βγαίνει στις αίθουσες

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου από την Tanweer.

Δείτε το trailer