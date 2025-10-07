magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
66ο ΦΚΘ: Τιμητική βραδιά για 36 εμβληματικούς ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ που πρωταγωνίστησαν το 1960
Culture Live 07 Οκτωβρίου 2025 | 15:20

66ο ΦΚΘ: Τιμητική βραδιά για 36 εμβληματικούς ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ που πρωταγωνίστησαν το 1960

Μια ξεχωριστή βραδιά για σημαντικούς καλλιτέχνες που άφησαν το στίγμα τους στον ελληνικό κινηματογράφο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Spotlight

Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film, θα τιμήσει φέτος 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960.

Η τιμητική βραδιά

Οι σπουδαίοι αυτοί ηθοποιοί θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό, σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης (30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2025).

Στη σκηνή του Ολύμπιον θα δώσουν το παρών οι Μπέτυ Αρβανίτη, Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Αιμιλία Υψηλάντη και Άννα Φόνσου.

Τη βραδιά θα παρουσιάσουν ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ, ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους πολυαγαπημένους αστέρες για τη συναρπαστική πορεία τους, αλλά και για τις αθέατες πλευρές της καλλιτεχνικής τους ζωής.

Το μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα

Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ ετοιμάζει ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα όπου πολλοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς θα μοιραστούν με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και πρόσωπα.

Στο αφιέρωμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αξέχαστες στιγμές από όλους τους ηθοποιούς που θα βρεθούν στη σκηνή του Ολύμπιον, αλλά και από τους: Άγγελο Αντωνόπουλο, Ελένη Ανουσάκη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννη Βογιατζή, Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα,

Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκη Κομνηνό, Μάρω Κοντού, Άννα Κυριακού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανο Ληναίο, Χρήστο Νομικό, Γιώργο Πάντζα, Χρήστο Πολίτη, Κώστα Πρέκα, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκο Τσούκα και Έλλη Φωτίου.

ΦΚΘ – Finos Film: Η συνεργασία

Η μεγάλη αυτή γιορτή ενδυναμώνει τη σταθερή συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη Finos Film, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Markets
Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
Πόνος 06.10.25

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή επίσημης διαβεβαίωσης 07.10.25

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
A Second Life for Xenia Hotels
English edition 07.10.25

A Second Life for Xenia Hotels

Once symbols of Greece’s post-war modernization, many Xenia Hotels face neglect, while others are being restored or repurposed as cultural and hospitality spaces, preserving their architectural and historical significance for future generations

Σύνταξη
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Μπάσκετ 07.10.25

Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο (pic+vids)

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της
Go Fun 07.10.25

«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της

Με μια σφοδρή και συγκινησιακά φορτισμένη παρέμβαση η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζέλντα, επιτίθεται σε όλους όσοι δημιουργούν AI deepfakes με την εικόνα του πατέρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λιβαδειά: Ένταση με αγρότες – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα
Ελλάδα 07.10.25

Ένταση με αγρότες στη Λιβαδειά - Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα

Ένταση στη Λιβαδειά όταν αγρότες της Βοιωτίας έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)

Σχεδόν το 1/3 του προσεχούς Μουντιάλ είναι ήδη... σχηματισμένο, αφού οι 18 ομάδες είναι γνωστές, ενώ οι μισές από αυτές ξέρουν και τα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία θα βρίσκονται.

Σύνταξη
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει στις 16:30 για τη Γλασκώβη ενόψει του ματς με τη Σκωτία – Δείτε εικόνες από την αναχώρηση.

Σύνταξη
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
ΠΑΣΟΚ 07.10.25

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο