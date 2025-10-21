magazin
66ο ΦΚΘ: Ποιες ταινίες διαγωνίζονται για το πρωτοποριακό Immersive: All around Cinema
Culture Live 21 Οκτωβρίου 2025 | 09:47

66ο ΦΚΘ: Ποιες ταινίες διαγωνίζονται για το πρωτοποριακό Immersive: All around Cinema

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα Immersive διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο Immersive, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Spotlight

Το πρωτοποριακό διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν σύγχρονες νέες τεχνολογίες για να παρουσιάσουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας, ανοίγοντας νέους δρόμους για την πρόσληψη και ερμηνεία τόσο της κινούμενης εικόνας όσο και της ίδιας της κινηματογραφικής τέχνης.

Οι 8 ταινίες και η θεματολογία τους

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive του 66ου ΦΚΘ περιλαμβάνει οκτώ ταινίες που αναπτύσσουν και ξεδιπλώνουν μια σειρά από θεματικές, πλάθοντας θαυμαστούς καινούργιους κόσμους που μας ταξιδεύουν σε ένα ακαθόριστο μέλλον, την ίδια στιγμή που αντηχούν φόβους και ανησυχίες της τωρινής εποχής.

Η διαχείριση του πένθους και της απώλειας, η συσσωρευμένη οργή μιας νέας γενιάς που νιώθει εκτός κοινωνικού κάδρου, η σατιρική αποδόμηση της μοντέρνας εταιρικής κουλτούρας, η φιλοσοφική διερεύνηση των θρησκειών της Άπω Ανατολής, ένας φόρος τιμής στον κινηματογραφικό Γερμανικό Εξπρεσιονισμό και η σύγκρουση παράδοσης και νεωτερικότητας στη σύγχρονη Κίνας είναι ορισμένες από τις θεματικές που κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα.

Το 66ο ΦΚΘ θα πραγματοποιηθεί από 30/1ο έως 9/11

Πού και πότε θα προβληθούν

Οι ταινίες θα προβάλλονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο της Αποθήκης Γ (Προβλήτα Α – Λιμάνι Θεσσαλονίκης), για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ (30/10-09/11/2025), με καθημερινό ωράριο λειτουργίας 13:00-21:00.

Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος Immersive: All around Cinema:

lichtung

Άρια Βολφ

Γερμανία, 2025, 9΄

Εισέρχεστε σε έναν γαλήνιο αλλά άγνωστο κόσμο, ο οποίος κατά την άφιξή σας βρίσκεται σε νάρκη. Βγαίνοντας για εξερεύνηση του περιβάλλοντος, ο κόσμος σταδιακά σας ανοίγεται, αποκαλύπτοντας το φως του.

Όσο περισσότερο εμπλέκεστε μαζί του και τον γνωρίζετε, τόσο περισσότερο εκείνος σας τυλίγει σε μια χαλαρωτική κι όμως ολοζώντανη αφύπνιση, γεμάτη εκπλήξεις.

Xian’er (Κινέζοι Αθάνατοι)

Ζου Φανγκ

Κίνα, 2025, 14΄

Κινέζοι αθάνατοι κατέρχονται σε έναν ψηφιακά σαρωμένο κόσμο, γεμάτο λειτουργικά σφάλματα, παλεύοντας να μετοικήσουν σε αγάλματα που αντικατοπτρίζουν την κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας, την πραγματιστική πίστη και την εξάπλωση της  λατρευτικής κουλτούρας στη σύγχρονη Κίνα.

Κάθε άγαλμα αντανακλά ένα κοινωνικό στρώμα – από την κρατική εξουσία έως τους ξεχασμένους ηλικιωμένους της υπαίθρου. Μια παραβολή με τη μορφή εικονικής πραγματικότητας, όπου η παραδοσιακή κουλτούρα συγκρούεται και συνυπάρχει με τη νεωτερικότητα.

Ένας αργός αποχαιρετισμός

Κέιτ Φουτ, Βίκτορ Μες

Βέλγιο-Λουξεμβούργο-Ολλανδία, 2025, 35΄

Μια διαδραστική εμπειρία που μας βάζει στη θέση της Ίντα, μιας πιανίστριας 72 ετών που ζει με άνοια. Βιώνουμε μία μέρα στη ζωή της, καθώς η πραγματικότητά της σταδιακά χάνεται.

Το διαμέρισμα στο οποίο πέρασε μια ολόκληρη ζωή με τον αγαπημένο της σύζυγο, τον Ντάνιελ, στην αρχή μοιάζει απροσδιόριστο και αδειανό. Αλληλεπιδρώντας με τα αντικείμενα και ακούγοντας τις ηχογραφήσεις του συζύγου της, ο παιχνιδιάρικος κόσμος της σταδιακά ζωντανεύει, λες και κάποιος τον ζωγραφίζει μπροστά στα μάτια μας.

Σαν κομμάτια από παζλ, αναμνήσεις και συζητήσεις βοηθούν την Ίντα να βρει ξανά τον εαυτό της.

Παράλληλα, όμως, εμείς ανακαλύπτουμε και τις δυσκολίες του Ντάνιελ, τη στιγμή που εύχεται να διατηρήσει τη σύνδεση ανάμεσά τους, όμως συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος που τους απομένει ενδεχομένως να είναι σύντομος.

Μια ποιητική εμπειρία για το αποτύπωμα της άνοιας, αλλά πάνω απ’ όλα για την αγάπη και τον δύσκολο αποχαιρετισμό δύο ερωτευμένων ανθρώπων που πορεύτηκαν μαζί όλη τους τη ζωή.

Η αίσθηση του πουθενά

Χσιν-Χσουάν Γιε

Ταϊβάν-Φινλανδία-Βέλγιο-Πορτογαλία, 2025, 30΄

Μια γυναίκα αναπτύσσει τις ιδέες της στο λεωφορείο μέχρι να επιστρέψει στο παρόν. Πού πηγαίνουμε όταν αποσυνδεόμαστε και πώς επιστρέφουμε; Η αίσθηση του πουθενά είναι ένα ταξίδι από το πουθενά στο εδώ και τώρα, που συνδυάζει τον Ταοϊσμό, τον Βουδισμό και τη φαντασία του Καρλ Γιουνγκ.

Αποσπασματικοί ήχοι και εικόνες προσκαλούν το κοινό να εξερευνήσει το υποσυνείδητο και να βρει σιγά σιγά τον δρόμο της επιστροφής στην παρούσα στιγμή.

Η θλιβερή ιστορία της μικρής ποντικίνας που ήθελε να γίνει κάποια

Νικολά Μπουρνικέλ

Γαλλία-Γερμανία-Βέλγιο, 2025, 27΄

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια μικρή ποντικίνα που δούλευε ασταμάτητα για να πετύχει έναν και μόνο στόχο: να γίνει μεγάλη και τρανή. Ορμώμενη μόνο από τη φιλοδοξία της όμως, σιγά σιγά έγινε κακιά και αλαζονική, απομακρύνοντας τους πάντες από γύρω της.

Μέχρι που μια μέρα δέχτηκε μια προσφορά εργασίας από τον πιο παραγωγικό κατασκευαστή παιχνιδιών στον κόσμο: τον Άγιο Βασίλη. Η μικρή ποντικίνα έμελλε να ανακαλύψει ότι η ανέλιξη στην επαγγελματική ιεραρχία δεν ήταν αυτό που ήλπιζε…

Μια καυστική σάτιρα της εταιρικής ζωής, στη συσκευασία ενός χριστουγεννιάτικου παραμυθιού εικονικής πραγματικότητας.

Η μεγάλη απόδραση

Γιόρεν Βαντενμπρούκε

Βέλγιο, 2025, 25΄

Στην ταινία  Η μεγάλη απόδραση τρία βαριεστημένα γεράνια κάθονται στο περβάζι του παραθύρου, στο σπίτι του Πάτρικ, λαχταρώντας τον έξω κόσμο, ενώ εκείνος παραμένει παγιδευμένος στη ρουτίνα.

Όταν κλέβουν το καινούργιο του smartphone και τον παρασύρουν σε μια ανταλλαγή φυτών, έρχεται επιτέλους η ελευθερία. Μαζί της καταφθάνουν όμως και ορισμένες σκληρές αλήθειες, μια υπαρξιακή κρίση και ένα αναπάντεχο νέο σπιτικό.

Η πύλη

Ανίσα Κόρνιπς

Γερμανία, 2025, 25΄

Καταμεσής ενός ερειπωμένου και  λησμονημένου τοπίου, δύο συνοριακά φυλάκια χωρίζονται από μια πύλη που τρίζει.

Μετά από αμέτρητα χρόνια μοναξιάς, ο γερασμένος, και μηδενιστής φρουρός Χιούγκο αιφνιδιάζεται από την άφιξη του νεαρού και πειθαρχημένου Ντιντό στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Θα επαναληφθεί άραγε το σκοτεινό παρελθόν; Ένα ευφάνταστο, μαγευτικό θραύσμα του σκοτεινού ευρωπαϊκού παρελθόντος, ιδωμένο από ένα εντελώς νέο πρίσμα, μια εμπειρία εμβύθισης στον κινηματογραφικό κόσμο του Γερμανικού Εξπρεσιονισμού.

Το εκρηκτικό κορίτσι

Καρολίν Ποτζί, Ζονατάν Βινέλ

Γαλλία-Ελλάδα, 2025, 18΄

Τους τελευταίους τρεις μήνες η Καντίς εκρήγνυται κάθε μέρα, ακόμη και δύο ή τρεις φορές τη μέρα. Το ρεκόρ της είναι επτά φορές.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 192 εκρήξεις. Μέσα από ένα εντυπωσιακό VR θέαμα, ένα από τα πιο συναρπαστικά σκηνοθετικά δίδυμα του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά απεικονίζει την αστείρευτη οργή της Καντίς ως μια στοιχειωτική αντανάκλαση ενός κόσμου που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, που αποτυπώνει την οργή μιας ολόκληρης γενιάς αντιμέτωπης με την αδυναμία και την κατάρρευση, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας και της συναισθηματικής εμβύθισης.

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

