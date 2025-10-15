66ο ΦΚΘ: Ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, θα είναι ο ambassador της Αγοράς

Με ambassador τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά επιστρέφει η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πιο δυναμική από ποτέ. Ο Σωτήρης Κοντιζάς θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον κομβικό ρόλο της Αγοράς.

Οι δράσεις της αγοράς

Φέτος, η Αγορά διοργανώνει ένα συναρπαστικό masterclass, ανοιχτό για το κοινό, από τον Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της σειράς «Η υπέροχη φίλη μου, ενώ παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο πρωτοποριακές δράσεις για τους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Η Αγορά (31 Οκτωβρίου-8 Νοεμβρίου), η οποία πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι δραστηριότητες της Αγοράς, που λειτουργεί ως διεθνής συνάντηση και εκδήλωση δικτύωσης για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή -σε φυσικούς χώρους και online- παρουσιάζοντας ένα πλούσιο φάσμα από δραστηριότητες της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Σωτήρης Κοντιζάς: Αmbassador της Αγοράς

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, μάγειρας και ιδιοκτήτης των Tanpopo και Hafu, κριτής για 10η χρονιά στο MasterChef Greece, θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη τους ανερχόμενους δημιουργούς που συμμετέχουν στην Αγορά και θα τους ενθαρρύνει στα πρώτα τους βήματα. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

«Είναι πολύ τιμητική η πρόσκληση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να είμαι φέτος ambassador της Αγοράς και θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους επαγγελματίες όσο καλύτερα μπορώ.

Νομίζω οι στιγμές που με έχουν καθορίσει επαγγελματικά είναι τα όχι που είπα και οι φορές που τόλμησα. Η πιο βασική πρώτη ύλη είναι η ΟΜΑΔΑ και να φροντίζεις, σε ό,τι κι αν κάνεις, να βάζεις ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σημειώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Η Αγορά προσφέρει τον κατάλληλο χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής know-how ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να βρουν την ομάδα και τον χαρακτήρα τους, αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Αγορά: Συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς

Φέτος, η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με τον υψηλού κύρους οργανισμό European Audiovisual Entrepreneurs – EAVE, που εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη έργων και τη δικτύωση παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων.

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν ένα μοναδικό εργαστήριο που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και συμπαραγωγής.

Επίσης, φιλοξενεί τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου εν όψει των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το 2027.

Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT, έναν διεθνή οργανισμό εκπαίδευσης και δικτύωσης στον οπτικοακουστικό τομέα για ανάπτυξη σεναρίου, το οποίο διοργανώνει για τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Feature Launch, ένα εντατικό, εξειδικευμένο εργαστήριο με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη στρατηγική των εταιρειών παραγωγής τους.

Crossroads Co-production Forum

Φέτος, το 21ο Crossroads Co-production Forum θα δώσει την ευκαιρία σε 14 σχέδια ταινιών που προέρχονται από 16 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου να αναζητήσουν συμπαραγωγούς και χρηματοδότηση.

FOCUS Sessions

Τα FOCUS sessions αποτελούν μια νέα πρωτοβουλία της Αγοράς, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τέσσερα πρότζεκτ θα φιλοξενηθούν στην Αγορά και θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν να έχουν τη βέλτιστη παρουσίαση της ταινίας τους στις διεθνείς αγορές, αναζητώντας παράλληλα πιθανούς συνεργάτες και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρότζεκτ.

Agora Series

Το Agora Series επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα διήμερο πρόγραμμα με masterclasses, συζητήσεις επαγγελματιών, παρουσίαση case study και εκδηλώσεις δικτύωσης που θα φέρουν κοντά δημιουργούς, παραγωγούς, καθώς και φορείς και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Ειδικά, φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο Agora Series Talents θα συμμετάσχουν φέτος οι Μαργαρίτα Γερογιάννη, Στέλλα Καβαλλιεράτου, Άννα Μαρία Λαγόρτση, Χριστίνα Μητροπούλου, Μάνος Παπαϊωάννου και Κατερίνα Παπαναστασάτου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εργαστήρια, masterclass και συναντήσεις 1:1 για την ανάπτυξη των πρότζεκτ τους με tutor την Ολλανδή παραγωγό και δημιουργό Fleur Winters. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση και των έξι ταλέντων στους παρευρισκόμενους επαγγελματίες της Αγοράς.

Agora Talks

Το Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, παρουσιάζοντας μια πλούσια σειρά από καίριες συζητήσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Στόχος των Agora Talks είναι να ενημερώσουν για τις νέες τάσεις στο πεδίο της κινηματογραφικής παραγωγής, να προσφέρουν νέες οπτικές και να ανοίξουν δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες στον χώρο της κινηματογραφίας και των οπτικοακουστικών τεχνών.

Τα Agora Talks θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης