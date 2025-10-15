magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 14:34
Ξεκίνησε η πληρωμή των αγροτών ύψους 153 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
66ο ΦΚΘ: Ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, θα είναι ο ambassador της Αγοράς
Culture Live 15 Οκτωβρίου 2025 | 14:00

66ο ΦΚΘ: Ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, θα είναι ο ambassador της Αγοράς

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου. Ο Σωτήρης Κοντιζάς θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Με ambassador τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά επιστρέφει η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πιο δυναμική από ποτέ. Ο Σωτήρης Κοντιζάς θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον κομβικό ρόλο της Αγοράς.

Οι δράσεις της αγοράς

Φέτος, η Αγορά διοργανώνει ένα συναρπαστικό masterclass, ανοιχτό για το κοινό, από τον Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της σειράς «Η υπέροχη φίλη μου, ενώ παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο πρωτοποριακές δράσεις για τους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Η Αγορά (31 Οκτωβρίου-8 Νοεμβρίου), η οποία πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι δραστηριότητες της Αγοράς, που λειτουργεί ως διεθνής συνάντηση και εκδήλωση δικτύωσης για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή -σε φυσικούς χώρους και online- παρουσιάζοντας ένα πλούσιο φάσμα από δραστηριότητες της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Σωτήρης Κοντιζάς: Αmbassador της Αγοράς

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, μάγειρας και ιδιοκτήτης των Tanpopo και Hafu, κριτής για 10η χρονιά στο MasterChef Greece, θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη τους ανερχόμενους δημιουργούς που συμμετέχουν στην Αγορά και θα τους ενθαρρύνει στα πρώτα τους βήματα. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

«Είναι πολύ τιμητική η πρόσκληση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να είμαι φέτος ambassador της Αγοράς και θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους επαγγελματίες όσο καλύτερα μπορώ.

Νομίζω οι στιγμές που με έχουν καθορίσει επαγγελματικά είναι τα όχι που είπα και οι φορές που τόλμησα. Η πιο βασική πρώτη ύλη είναι η ΟΜΑΔΑ και να φροντίζεις, σε ό,τι κι αν κάνεις, να βάζεις ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σημειώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Η Αγορά προσφέρει τον κατάλληλο χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής know-how ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να βρουν την ομάδα και τον χαρακτήρα τους, αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Αγορά: Συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς

Φέτος, η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με τον υψηλού κύρους οργανισμό European Audiovisual Entrepreneurs – EAVE, που εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη έργων και τη δικτύωση παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων.

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν ένα μοναδικό εργαστήριο που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και συμπαραγωγής.

Επίσης, φιλοξενεί τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου εν όψει των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το 2027.

Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT, έναν διεθνή οργανισμό εκπαίδευσης και δικτύωσης στον οπτικοακουστικό τομέα για ανάπτυξη σεναρίου, το οποίο διοργανώνει για τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Feature Launch, ένα εντατικό, εξειδικευμένο εργαστήριο με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη στρατηγική των εταιρειών παραγωγής τους.

Crossroads Co-production Forum

Φέτος, το 21ο Crossroads Co-production Forum θα δώσει την ευκαιρία σε 14 σχέδια ταινιών που προέρχονται από 16 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου να αναζητήσουν συμπαραγωγούς και χρηματοδότηση.

FOCUS Sessions

Τα FOCUS sessions αποτελούν μια νέα πρωτοβουλία της Αγοράς, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τέσσερα πρότζεκτ θα φιλοξενηθούν στην Αγορά και θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν να έχουν τη βέλτιστη παρουσίαση της ταινίας τους στις διεθνείς αγορές, αναζητώντας παράλληλα πιθανούς συνεργάτες και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρότζεκτ.

FOCUS Sessions

Τα FOCUS sessions αποτελούν μια νέα πρωτοβουλία της Αγοράς, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τέσσερα πρότζεκτ θα φιλοξενηθούν στην Αγορά και θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν να έχουν τη βέλτιστη παρουσίαση της ταινίας τους στις διεθνείς αγορές, αναζητώντας παράλληλα πιθανούς συνεργάτες και συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρότζεκτ.

Agora Series

Το Agora Series επιστρέφει παρουσιάζοντας ένα διήμερο πρόγραμμα με masterclasses, συζητήσεις επαγγελματιών, παρουσίαση case study και εκδηλώσεις δικτύωσης που θα φέρουν κοντά δημιουργούς, παραγωγούς, καθώς και φορείς και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Ειδικά, φέτος, το Agora Series παρουσιάζει το Agora Series Talents, μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται πιλοτικά και στοχεύει στην υποστήριξη νέων και καταξιωμένων σεναριογράφων σειρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο Agora Series Talents θα συμμετάσχουν φέτος οι  Μαργαρίτα Γερογιάννη, Στέλλα Καβαλλιεράτου, Άννα Μαρία Λαγόρτση, Χριστίνα Μητροπούλου, Μάνος Παπαϊωάννου και Κατερίνα Παπαναστασάτου, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εργαστήρια, masterclass και συναντήσεις 1:1 για την ανάπτυξη των πρότζεκτ τους με tutor την Ολλανδή παραγωγό και δημιουργό Fleur Winters. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση και των έξι ταλέντων στους παρευρισκόμενους επαγγελματίες της Αγοράς.

Agora Talks

Το Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, παρουσιάζοντας μια πλούσια σειρά από καίριες συζητήσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Στόχος των Agora Talks είναι να ενημερώσουν για τις νέες τάσεις στο πεδίο της κινηματογραφικής παραγωγής, να προσφέρουν νέες οπτικές και να ανοίξουν δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες στον χώρο της κινηματογραφίας και των οπτικοακουστικών τεχνών.

Τα Agora Talks θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά
Culture Live 13.10.25

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά

Eπτά τοπόσημα - Επτά δράσεις - Επτά ιστορικές διαδρομές. «ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι το νέο φεστιβάλ που ιδρύεται στην πόλη και αλλάζει ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη. Αυτό είναι το πρόγραμμά του.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Έρευνα Lancet 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 40% και 54% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη που εμμέσως επιβάλλει στον εργαζόμενο 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο