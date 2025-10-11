Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Ήταν γεννημένη σταρ, δεν προσποιούνταν. Έλαμπε» — με αυτά τα λόγια ο Φώτης Μεταξόπουλος θυμάται την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην On Time.

Ο χορογράφος και παλιός συνεργάτης της «εθνικής μας σταρ» μιλά με ειλικρίνεια για τη γυναίκα πίσω από το λαμπερό χαμόγελο, αναδεικνύοντας τόσο τη μαγεία όσο και τις ανασφάλειες που κρύβονταν πίσω από τον μύθο. Από τη γοητεία του φακού μέχρι τη ζήλια για τις «ξανθές δίπλα της», ο Μεταξόπουλος σκιαγραφεί ένα πορτρέτο της Αλίκης που παραμένει γοητευτικά ανθρώπινο.

«Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της»

«Η Αλίκη ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της»

Ο Φώτης Μεταξόπουλος, μιλώντας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν κρύβει τον θαυμασμό του. «Η Αλίκη ήταν ερωτευμένη με τον εαυτό της», λέει χωρίς δισταγμό. «Αγαπούσε την Αλίκη όσο τίποτε άλλο. Δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της γριά — κι ίσως γι’ αυτό έφυγε νέα». Θυμάται μάλιστα μια χαρακτηριστική στιγμή: «Κάποτε έβαψε τα μαλλιά της μαύρα για να υποδυθεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν αισθανόταν καλά, δεν της έβγαινε. Ήταν γεννημένη σταρ. Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της». Και καταλήγει με θαυμασμό: «Δεν υπάρχει άλλη πρωταγωνίστρια που να είχε τόσα κοντινά πλάνα όσα εκείνη. Ήταν φτιαγμένη για το φως».

Όταν η κουβέντα έφτασε στον χορό, ο Φώτης Μεταξόπουλος δεν δίστασε να είναι ειλικρινής. «Για μένα η Αλίκη δεν ήταν ούτε καλή ηθοποιός ούτε καλή χορεύτρια. Έπαιζε όμως τόσο καλά τους ρόλους της, που έπειθε τον κόσμο ότι ήταν και στα δύο πολύ καλή».

«Αυτή την ξανθιά πάρε την από εκεί και βάλε την πίσω πίσω»

Στο ερώτημα αν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν πράγματι τόσο ζηλιάρα όσο λεγόταν, ο Φώτης Μεταξόπουλος χαμογελά με νόημα. «Ναι, ζήλευε πολύ», παραδέχεται. «Θυμάμαι στις πρόβες για το ‘Πιο λαμπρό αστέρι’, της είχα πει να παρακολουθήσει τα χορευτικά που έκανα με το μπαλέτο και μετά να ανέβει κι εκείνη στη σκηνή. Μετά από λίγο με φωνάζει και μου λέει: ‘Φώτη, έλα να σου πω’. Πάω κοντά κι εκείνη μου ψιθυρίζει: ‘Αυτή την ξανθιά πάρε την από εκεί και βάλε την πίσω πίσω’.»

Ήταν, όπως εξηγεί, μια χορεύτρια που στεκόταν ακριβώς πίσω από την Αλίκη — και αυτό την ενοχλούσε.

«Ήθελε τα φώτα πάνω της. Κι αυτή η ξανθιά κοπέλα τής ‘έκλεβε’ το φως», σχολίασε ο Φώτης Μεταξόπουλος.