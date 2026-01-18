Χωρίς προηγούμενο, χαρακτηρίζονται οι απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει τους δυτικούς συμμάχους να μην αντιταχθούν στην προτεινόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω ζημιές στο εμπόριό τους με τις ΗΠΑ.

Η απειλή αυτή του Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ συμμάχους που αντιτίθενται στην προτεινόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας από τον ίδιο έχει προκαλέσει την καταδίκη των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κίνηση ήταν «εντελώς λανθασμένη», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Τα σχόλια αυτά έγιναν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 10% σε προϊόντα από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, οι οποίοι θα μπορούσαν αργότερα να αυξηθούν στο 25% και θα διαρκέσουν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Τραμπ επιμένει ότι η αυτόνομη δανική περιοχή είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψής της με τη βία.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στη Γροιλανδία και τη Δανία το Σάββατο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προτεινόμενη κατάληψη της εξουσίας από τις ΗΠΑ.

Έκτακτη συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις απειλές Τραμπ

Μετά τις απειλές του Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση για τις 17:00 στις Βρυξέλλες (16:00 GMT) σήμερα Κυριακή. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν πρέσβεις από τις 27 χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εξάμηνη εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι είχε συγκαλέσει τη συνάντηση για την Κυριακή.

Η Γροιλανδία είναι αραιοκατοικημένη αλλά πλούσια σε πόρους και η θέση της ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική την καθιστά ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση σκαφών στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουάσιγκτον θα πάρει την περιοχή «με τον εύκολο τρόπο» ή «με τον δύσκολο τρόπο».

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συσπειρωθεί υπέρ της υποστήριξης της Δανίας. Έχουν υποστηρίξει ότι η ασφάλεια της περιοχής της Αρκτικής θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη του ΝΑΤΟ.

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στείλει έναν μικρό αριθμό στρατευμάτων στη Γροιλανδία σε μια λεγόμενη αναγνωριστική αποστολή.

Ανακοινώνοντας τους νέους δασμούς σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι χώρες παίζουν «ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι». Αυτό που διακυβεύεται, είπε, είναι η «ασφάλεια, η προστασία και η επιβίωση του πλανήτη μας».

Είπε ότι ο προτεινόμενος φόρος 10% που θα εισαχθεί τον επόμενο μήνα στα αγαθά που εξάγονται στις ΗΠΑ θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο και θα παραμείνει «πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας».

Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαίων ηγετών

Στην απάντησή του, ο Στάρμερ δήλωσε: «Η εφαρμογή δασμών σε συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λάθος. Φυσικά, θα το επιδιώξουμε απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Οι ηγέτες της βρετανικής αντιπολίτευσης επέκριναν επίσης την ανακοίνωση του Τραμπ. Η επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι οι δασμοί ήταν μια «απαίσια ιδέα», ενώ ο ηγέτης του Reform UK και σύμμαχος του Τραμπ, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε ότι «θα μας βλάψουν».

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Τραμπ «ασυνάρτητη», αλλά είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει το Ηνωμένο Βασίλειο «έχει μεγάλη σημασία».

Η βουλευτής των Πρασίνων, Έλι Τσόουνς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «αντιμετωπίζει τη διεθνή σκηνή σαν παιδική χαρά σχολείου, προσπαθώντας να εκφοβίσει και να αναγκάσει άλλες χώρες να συμμορφωθούν με την ιμπεριαλιστική του ατζέντα».

Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας δήλωσε: «Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες σε αυτό το πλαίσιο… Δεν θα επηρεαστούμε από κανέναν εκφοβισμό».

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε: «Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να εκβιαστούν».

«Η Σουηδία διεξάγει επί του παρόντος εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να βρει μια κοινή απάντηση», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», πρόσθεσε.

Φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ

Ολλανδοί πολιτικοί προειδοποιούν ότι οι δασμοί Τραμπ στη Γροιλανδία θα μπορούσαν να διασπάσουν το ΝΑΤΟ

Η ολλανδική κυβέρνηση και οι πολιτικοί ηγέτες αντέδρασαν με ανησυχία στην απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους αμερικανικούς δασμούς εισαγωγών στην Ολλανδία και άλλες χώρες λόγω της συμμετοχής τους σε δανική στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βέελ δήλωσε ότι το ολλανδικό υπουργικό συμβούλιο βρίσκεται «σε στενή επαφή» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με μια απάντηση στο σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 10% σε όλα τα ολλανδικά προϊόντα από τον επόμενο μήνα. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τον δασμό στο 25% τον Ιούνιο εάν η Γροιλανδία δεν μεταβιβαστεί στον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, Όνο Άιχελσχαϊμ, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης θα μπορούσε να διασπάσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. «Αυτό παίζει ρόλο στα χέρια του Πούτιν», δήλωσε ο Άιχελσχαϊμ σε συνέντευξή του στο NOS Nieuwsuur.

Πρόσθεσε ότι άλλες χώρες θα μπορούσαν να αρχίσουν να βλέπουν το ΝΑΤΟ ως πιο αδύναμο, αποκαλώντας αυτό «το χειρότερο σενάριο που μπορείτε να φανταστείτε».