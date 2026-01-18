newspaper
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 11:05

Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χωρίς προηγούμενο, χαρακτηρίζονται οι απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει τους δυτικούς συμμάχους να μην αντιταχθούν στην προτεινόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω ζημιές στο εμπόριό τους με τις ΗΠΑ.

Η απειλή αυτή του Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ συμμάχους που αντιτίθενται στην προτεινόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας από τον ίδιο έχει προκαλέσει την καταδίκη των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κίνηση ήταν «εντελώς λανθασμένη», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Τα σχόλια αυτά έγιναν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 10% σε προϊόντα από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, οι οποίοι θα μπορούσαν αργότερα να αυξηθούν στο 25% και θα διαρκέσουν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Τραμπ επιμένει ότι η αυτόνομη δανική περιοχή είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψής της με τη βία.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στη Γροιλανδία και τη Δανία το Σάββατο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προτεινόμενη κατάληψη της εξουσίας από τις ΗΠΑ.

Έκτακτη συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις απειλές Τραμπ

Μετά τις απειλές του Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση για τις 17:00 στις Βρυξέλλες (16:00 GMT) σήμερα Κυριακή. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν πρέσβεις από τις 27 χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εξάμηνη εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι είχε συγκαλέσει τη συνάντηση για την Κυριακή.

Η Γροιλανδία είναι αραιοκατοικημένη αλλά πλούσια σε πόρους και η θέση της ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική την καθιστά ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση σκαφών στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουάσιγκτον θα πάρει την περιοχή «με τον εύκολο τρόπο» ή «με τον δύσκολο τρόπο».

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συσπειρωθεί υπέρ της υποστήριξης της Δανίας. Έχουν υποστηρίξει ότι η ασφάλεια της περιοχής της Αρκτικής θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη του ΝΑΤΟ.

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στείλει έναν μικρό αριθμό στρατευμάτων στη Γροιλανδία σε μια λεγόμενη αναγνωριστική αποστολή.

Ανακοινώνοντας τους νέους δασμούς σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι χώρες παίζουν «ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι». Αυτό που διακυβεύεται, είπε, είναι η «ασφάλεια, η προστασία και η επιβίωση του πλανήτη μας».

Είπε ότι ο προτεινόμενος φόρος 10% που θα εισαχθεί τον επόμενο μήνα στα αγαθά που εξάγονται στις ΗΠΑ θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο και θα παραμείνει «πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας».

Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαίων ηγετών

Στην απάντησή του, ο Στάρμερ δήλωσε: «Η εφαρμογή δασμών σε συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λάθος. Φυσικά, θα το επιδιώξουμε απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Οι ηγέτες της βρετανικής αντιπολίτευσης επέκριναν επίσης την ανακοίνωση του Τραμπ. Η επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι οι δασμοί ήταν μια «απαίσια ιδέα», ενώ ο ηγέτης του Reform UK και σύμμαχος του Τραμπ, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε ότι «θα μας βλάψουν».

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Τραμπ «ασυνάρτητη», αλλά είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει το Ηνωμένο Βασίλειο «έχει μεγάλη σημασία».

Η βουλευτής των Πρασίνων, Έλι Τσόουνς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «αντιμετωπίζει τη διεθνή σκηνή σαν παιδική χαρά σχολείου, προσπαθώντας να εκφοβίσει και να αναγκάσει άλλες χώρες να συμμορφωθούν με την ιμπεριαλιστική του ατζέντα».

Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας δήλωσε: «Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες σε αυτό το πλαίσιο… Δεν θα επηρεαστούμε από κανέναν εκφοβισμό».

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε: «Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να εκβιαστούν».

«Η Σουηδία διεξάγει επί του παρόντος εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να βρει μια κοινή απάντηση», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», πρόσθεσε.

Φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ

Ολλανδοί πολιτικοί προειδοποιούν ότι οι δασμοί Τραμπ στη Γροιλανδία θα μπορούσαν να διασπάσουν το ΝΑΤΟ

Η ολλανδική κυβέρνηση και οι πολιτικοί ηγέτες αντέδρασαν με ανησυχία στην απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους αμερικανικούς δασμούς εισαγωγών στην Ολλανδία και άλλες χώρες λόγω της συμμετοχής τους σε δανική στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βέελ δήλωσε ότι το ολλανδικό υπουργικό συμβούλιο βρίσκεται «σε στενή επαφή» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με μια απάντηση στο σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 10% σε όλα τα ολλανδικά προϊόντα από τον επόμενο μήνα. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τον δασμό στο 25% τον Ιούνιο εάν η Γροιλανδία δεν μεταβιβαστεί στον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, Όνο Άιχελσχαϊμ, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης θα μπορούσε να διασπάσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. «Αυτό παίζει ρόλο στα χέρια του Πούτιν», δήλωσε ο Άιχελσχαϊμ σε συνέντευξή του στο NOS Nieuwsuur.

Πρόσθεσε ότι άλλες χώρες θα μπορούσαν να αρχίσουν να βλέπουν το ΝΑΤΟ ως πιο αδύναμο, αποκαλώντας αυτό «το χειρότερο σενάριο που μπορείτε να φανταστείτε».

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 18.01.26

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Μίλωνα (18/1, 19:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Champions League.

Σύνταξη
Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
Οικολογική καταστροφή 18.01.26

Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών

Η επιζωοτία οδήγησε στη χειρότερη καταγεγραμμένη οικολογική καταστροφή για την άγρια ζωή της χώρας, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν εξίσου όλες οι αναπαραγωγικές αποικίες

Σύνταξη
Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)

Σε κίνδυνο τέθηκε η σωματική ακεραιότητα των αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ για το πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, όταν κομμάτια από την οροφή έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύνταξη
Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη λογική «ό,τι δώσαμε δώσαμε» όσο αφορά στο αγροτικό, με αποτέλεσμα η αυριανή συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρισκόταν στα μπλόκα να μην αφήνει για κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα

Σύνταξη
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
