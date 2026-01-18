Η Σίλικον Βάλλεϋ πίσω από τα επεκτατικά σχέδια του Τραμπ στη Γροιλανδία;

Προκειμένου να προσαρτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, συζητείται το ενδεχόμενο να εξαγοραστεί η συναίνεση των κατοίκων, καταβάλλοντας σε κάθε Γροιλανδό ένα εφάπαξ ποσό από 10.000 έως 100.000 δολάρια. Αυτή η αγοραπωλησία, όμως, δείχνει και την επιχειρηματική όψη του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.

Τα κυρίαρχα ΜΜΕ έχουν καλύψει εκτενώς τις φιλοδοξίες του Τραμπ για τη Γροιλανδία, δίνοντας έμφαση στον ανταγωνισμό για την ασφάλεια στην Αρκτική με την Κίνα και τη Ρωσία, καθώς και στις στρατηγικές ναυτιλιακές οδούς που ανοίγουν λόγω της τήξης των πάγων. Οι περισσότεροι αναφέρονται και στα τεράστια κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών της Γροιλανδίας, απαραίτητων για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα όμως με τον Πάβελ Ντεβιάτκιν, ερευνητή στο The Arctic Institute, ένα ερευνητικό ινστιτούτο στη Νορβηγία, δεν έχει εξεταστεί το γεγονός ότι υπάρχουν δυνάμεις που ενδέχεται να ωθούν την ατζέντα εκμετάλλευσης των ορυκτών.

«Δισεκατομμυριούχοι στον τομέα της τεχνολογίας, όπως ο Πίτερ Τιλ και ο Έλον Μασκ, βλέπουν τη Γροιλανδία όχι μόνο ως πηγή σπάνιων γαιών, αλλά και ως εργαστήριο για τα φιλελευθεριακά οικονομικά και κοινωνικά τους πειράματα» σημειώνει ο ειδικός στο The Responsible Statecraft.

«Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι οραματίζονται μη ρυθμιζόμενες «πόλεις ελευθερίας» στη Γροιλανδία, απαλλαγμένες από δημοκρατικό έλεγχο, περιβαλλοντικούς νόμους και προστασία της εργασίας».

Ο Κεν Χάουερι, πρέσβης του Τραμπ στη Δανία και συνιδρυτής της PayPal μαζί με τον Τιλ και τον Μασκ, φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες για τη δημιουργία τέτοιων ζωνών χαμηλής ρύθμισης.

Κοινή τύφλωση

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Ντεβιάτκιν βλέπει και μια ειρωνική σύγκρουση συμφερόντων, καθώς ενώ το κατεστημένο της εθνικής ασφάλειας επιθυμεί ισχυρό κρατικό έλεγχο σε στρατηγικά εδάφη, οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας που χρηματοδοτούν τον Τραμπ θέλουν το αντίθετο: έναν απορρυθμισμένο παιδότοπο για τα αναρχο-καπιταλιστικά τους πειράματα.

«Και οι δύο πλευρές μοιράζονται μια κοινή τύφλωση απέναντι στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και τα δικαιώματα των ιθαγενών πληθυσμών της» λέει ο ειδικός, βλέποντας με ανησυχία ότι η κλιματική κρίση επαναπλαισιώνεται ως ευκαιρία.

«Οι πάγοι στη Γροιλανδία λιώνουν ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. Οι αυτόχθονες Γροιλανδοί βλέπουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους να εξαφανίζεται καθώς ο πάγος υποχωρεί».

Οι 56.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας, εκ των οποίων το 89% είναι αυτόχθονες Ινουίτ, έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους: το 85% αντιτίθεται στην ένταξη στις ΗΠΑ. Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές έδωσαν τη νίκη σε κόμματα που απορρίπτουν ανοιχτά τις προσεγγίσεις του Τραμπ.

«Όμως αυτό δύσκολα διακρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον μιλά για τη Γροιλανδία. Οι φωνές τους είναι σχεδόν ψίθυρος μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις περί προσάρτησης. Ταυτόχρονα, η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται στην ιδέα αγοράς ή εισβολής στη Γροιλανδία».

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί επίσης να συνάψει με τη Γροιλανδία μια Συμφωνία Ελεύθερης Σύνδεσης (Compact of Free Association – COFA). Σε μια τέτοια συμφωνία, οι ΗΠΑ παρέχουν μόνο υπηρεσίες ταχυδρομείου και στρατιωτική προστασία, με αντάλλαγμα την ελεύθερη επιχειρησιακή παρουσία του αμερικανικού στρατού και το αδασμολόγητο εμπόριο.

Τέτοιες συμφωνίες υπάρχουν με νησιωτικά κράτη όπως το Παλάου, τα Νησιά Μάρσαλ και η Μικρονησία. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση είναι απίθανο να πετύχει με τη Γροιλανδία. Οι συμφωνίες COFA έχουν συναφθεί με ανεξάρτητα κράτη και η Γροιλανδία θα έπρεπε πρώτα να αποσχιστεί από τη Δανία για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο.