Η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα καθίσει για πρώτη φορά στην καρέκλα της προεδρίας του Eurogroup για τις ανάγκες της επικείμενης συνεδρίασης. Η θητεία του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα έχει διάρκεια 2,5 ετών, ενώ εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύνθεση του Eurogroup της επόμενης Δευτέρας θα περιλαμβάνει και τον υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας, αφού από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η χώρα αποτελεί το 21ο μέλος της ευρωζώνης.

Η ένταξη της Βουλγαρίας

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, με αιχμή την επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας. Το Eurogroup θα σηματοδοτήσει επίσημα την προσχώρηση της χώρας στο ενιαίο νόμισμα, με τον Βούλγαρο υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρουσιάζουν την πρόοδο της διαδικασίας μετάβασης και ειδικότερα την προετοιμασία για την κυκλοφορία του ευρώ. Η μετάβαση περιλαμβάνει περίοδο διπλής κυκλοφορίας ευρώ και λέβα (με ισοτιμία 1,956 : 1 ευρώ) έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία γίνονται δεκτά και τα δύο νομίσματα, ενώ οι τιμές θα εμφανίζονται και σε λέβα και ευρώ έως τον Ιούνιο 2026.

Επιλογή αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της συνεδρίασης είναι η διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα αντικαταστήσει τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος όταν λήξει η θητεία του στο τέλος Μαΐου 2026.

Έξι υποψήφιοι έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους: ο Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία), ο Μάρτινς Κάζακς (Λετονία), ο Μάντις Μύλερ (Εσθονία), ο Όλι Ρεν (Φινλανδία), ο Ρίμαντας Σάντζιους (Λιθουανία) και ο Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία).

Το Eurogroup θα συζητήσει τις υποψηφιότητες με στόχο τη σύσταση προς το Συμβούλιο, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.

Οι συστάσεις

Την ίδια ώρα, η συνεδρίαση περιλαμβάνει βασικά ζητήματα για το μέλλον της ευρωζώνης. Οι υπουργοί θα συζητήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες για τις Συστάσεις Ευρωζώνης 2026, με βάση το σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή.

Οι συστάσεις εστιάζουν στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, τη δημιουργία χώρου για επενδύσεις σε άμυνα και ανταγωνιστικότητα, την ενίσχυση των αγορών εργασίας και την προώθηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των βασικών προτεραιοτήτων οικονομικής πολιτικής, στη βάση του σχεδίου που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

G7

Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις πρόσφατες συναντήσεις της ομάδας του G7, στις συνεδριάσεις της οποίας την Ευρωζώνη θα εκπροσωπεί ως πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ενημέρωση θα γίνει από Αντουάν Λεσκούρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας η οποία προεδρεύει την περίοδο αυτή στο G7. Θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας. Στις 12 Ιανουαρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την μείωση της εξάρτησης από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, θέμα που θα αποτελέσει μέρος της ενημέρωσης στο Eurogroup.

Προφανώς η συγκυρία έχει μεγάλες προκλήσεις μια και τα θέματα των δασμών, των γεωπολιτικών αναταράξεων, της ενέργειας, των αλυσίδων αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών, της σταθερότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εγείρουν μεγάλες προκλήσεις.

Πηγή: ot.gr