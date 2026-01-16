newspaper
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup
Πολιτική 16 Ιανουαρίου 2026 | 15:48

Η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

H θητεία του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκης, στην προεδρία του Eurogroup θα έχει διάρκεια 2,5 ετών

Γιάννης Αγουρίδης
ΚείμενοΓιάννης Αγουρίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Spotlight

Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα καθίσει για πρώτη φορά στην καρέκλα της προεδρίας του Eurogroup για τις ανάγκες της επικείμενης συνεδρίασης. Η θητεία του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα έχει διάρκεια 2,5 ετών, ενώ εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύνθεση του Eurogroup της επόμενης Δευτέρας θα περιλαμβάνει και τον υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας, αφού από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η χώρα αποτελεί το 21ο μέλος της ευρωζώνης.

Η ένταξη της Βουλγαρίας

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, με αιχμή την επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας. Το Eurogroup θα σηματοδοτήσει επίσημα την προσχώρηση της χώρας στο ενιαίο νόμισμα, με τον Βούλγαρο υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρουσιάζουν την πρόοδο της διαδικασίας μετάβασης και ειδικότερα την προετοιμασία για την κυκλοφορία του ευρώ. Η μετάβαση περιλαμβάνει περίοδο διπλής κυκλοφορίας ευρώ και λέβα (με ισοτιμία 1,956 : 1 ευρώ) έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία γίνονται δεκτά και τα δύο νομίσματα, ενώ οι τιμές θα εμφανίζονται και σε λέβα και ευρώ έως τον Ιούνιο 2026.

Επιλογή αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της συνεδρίασης είναι η διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα αντικαταστήσει τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος όταν λήξει η θητεία του στο τέλος Μαΐου 2026.

Έξι υποψήφιοι έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους: ο Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία), ο Μάρτινς Κάζακς (Λετονία), ο Μάντις Μύλερ (Εσθονία), ο Όλι Ρεν (Φινλανδία), ο Ρίμαντας Σάντζιους (Λιθουανία) και ο Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία).

Το Eurogroup θα συζητήσει τις υποψηφιότητες με στόχο τη σύσταση προς το Συμβούλιο, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.

Οι συστάσεις

Την ίδια ώρα, η συνεδρίαση περιλαμβάνει βασικά ζητήματα για το μέλλον της ευρωζώνης. Οι υπουργοί θα συζητήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες για τις Συστάσεις Ευρωζώνης 2026, με βάση το σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή.

Οι συστάσεις εστιάζουν στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, τη δημιουργία χώρου για επενδύσεις σε άμυνα και ανταγωνιστικότητα, την ενίσχυση των αγορών εργασίας και την προώθηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των βασικών προτεραιοτήτων οικονομικής πολιτικής, στη βάση του σχεδίου που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

G7

Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις πρόσφατες συναντήσεις της ομάδας του G7, στις συνεδριάσεις της οποίας την Ευρωζώνη θα εκπροσωπεί ως πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ενημέρωση θα γίνει από Αντουάν Λεσκούρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας η οποία προεδρεύει την περίοδο αυτή στο G7. Θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας. Στις 12 Ιανουαρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την μείωση της εξάρτησης από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, θέμα που θα αποτελέσει μέρος της ενημέρωσης στο Eurogroup.

Προφανώς η συγκυρία έχει μεγάλες προκλήσεις μια και τα θέματα των δασμών, των γεωπολιτικών αναταράξεων, της ενέργειας, των αλυσίδων αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών, της σταθερότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εγείρουν μεγάλες προκλήσεις.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη

«Να μην διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;

«Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την «τελευταία λέξη» επιδιώκει το μέγαρο Μαξίμου, στη σύγκρουση με τους αγρότες. Το «καψόνι», η επίδειξη πυγμής και οι προσπάθειες να «κοντύνει» επικοινωνιακά την αντιπροσωπεία τους, εν όψει του ραντεβού της Δευτέρας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
Πυρά 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνοντας κάθε συζήτηση συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και απαντά στις αιχμές του Χάρη Δούκα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Σφοδρά πυρά 16.01.26

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»
Πικρό αντίο 16.01.26

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα «ήταν η πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία», έγραψε σε ανάρτηση της η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών Φίνος Φιλμ.

Σύνταξη
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Το πέρασμα του χρόνου 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο