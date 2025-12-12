Τουλάχιστον συμβολική αξία για την Ελλάδα έχει η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Η καλή μακροοικονομική πορεία της χώρας με τα δημόσια οικονομικά της να έχουν εξυγιανθεί πλήρως για αρκετά χρόνια δείχνουν να αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αποδείχτηκε και από τη χθεσινή νίκη του Έλληνα υπουργού έναντι του Βέλγου Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πώς θα γίνει η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Ποιος θα το φανταζόταν αυτό 15 χρόνια πριν όταν η Ελλάδα έμπαινε στα μνημόνια. Πέραν αυτών όμως η εκλογή αυτή δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κι αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται. Με ποδοσφαιρικούς όρους, τίθεται λοιπόν το ερώτημα για το αν μπορεί ο ίδιος να «σφυρίζει» υπέρ της Ελλάδας ως διαιτητής 20 υπουργών Οικονομικών.

Πάντως η εκλογή του κ.Πιερρακάκη δεν έχει να κάνει μόνο με την καλύτερη πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και με την αντίδραση του Βελγίου στην πρόταση να αξιοποιηθούν τα παγωμένα κεφάλαια των Ρώσων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Αυτό φαίνεται να προσμετρήθηκε από αρκετές χώρες. Όλα τα βλέμματα και όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο πώς θα γίνει η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η αναβάθμιση

Σίγουρα αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική πλευρά καθώς θα υπάρχει πιο άμεση πληροφόρηση για συμβαίνοντα στις Βρυξέλλες, η χώρα μας θα βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο αποφάσεων, ενώ θεωρείται πιθανή η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης σε μια πολύς μεγάλης σημασίας περίοδο.

Υπάρχουν πάντως θέματα, τα οποία η πλευρά του ελληνικού οικονομικού επιτελείου θέλει να προωθήσει, όπως το άνοιγμα της συζήτησης για ειδικά θέματα όπως είναι η νησιωτικότητα ή το μεταναστευτικό, αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν με την Τουρκία.

Τα ίδια θέματα θα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο G20 και G7 όπου θα υπάρχει και η Ελλάδα, κάτι που συνιστά αναβάθμιση.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη χαράξει έναν σαφή οδικό χάρτη για την πορεία της ΕΕ, κάτι που περιγράφηκε εκτενώς στην επιστολή που απέστειλε στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, παρουσιάζοντας επίσημα την υποψηφιότητά του.

Το σχέδιο Πιερρακάκη

Στον πυρήνα του σχεδίου του βρίσκονται τέσσερις βασικοί άξονες:

– Ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης και της συνοχής εντός της Ευρωζώνης.

– Εμβάθυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να κατευθυνθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια σε επενδύσεις.

– Ενσωμάτωση της τεχνολογικής προόδου στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική.

– Θωράκιση των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης, μέσω δημοσιονομικής υπευθυνότητας και αντιμετώπισης των μεγάλων διαρθρωτικών προκλήσεων (δημογραφικό, παραγωγικότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα).

Χθες, μετά το πέρας της νίκης του, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο, με εστίαση το κοινό νόμισμα, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα, το ευρωπαϊκό πρόταγμα με βάση τις βασικές αξίες της Ένωσης» ανέφερε.

Επιπλέον, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε ότι «υπάρχουν δύο διδάγματα που θα ήθελα να αναφέρω τα οποία έγιναν πιο έντονα τις δύο τελευταίες εβδομάδες και από τη συμμετοχή μου γενικά είναι ότι η παλιά διάκριση που υπήρχε στην Ευρώπη ανάμεσα στον Βορρά και το Νότο, με την οποία μεγάλωσαν πολλοί Ευρωπαίοι, η διαφορά ανάμεσα στους σπάταλους και τους συνετούς έχει παρέλθει. Διότι βλέπουμε ότι έχουμε κοινούς στόχους πλέον, κοινή άμυνα, η οποία προκύπτει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία

Ωστόσο, προκύπτουν και ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να πράξει για να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα στην Ελλάδα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι υπαρκτή, αλλά η σύγκλιση με την Ευρώπη παραμένει εύθραυστη και η καθημερινότητα των νοικοκυριών δεν είναι σε ευθυγράμμιση με τους μακροοικονομικούς δείκτες.

Ο προϋπολογισμός τονίζει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε 15,7% από το 2019, τριπλάσια επίδοση από την ευρωζώνη. Το νούμερο είναι εντυπωσιακό, αλλά χωρίς η συνολική εικόνα ξεθωριάζει τη λάμψη του.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο 70% του μέσου όρου της ΕΕ σε όρους αγοραστικής δύναμης και παραμένει η δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ένωσης. Άλλωστε, σχετική ανάλυση της Eurobank η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες δείχνει ότι τα εισοδήματα στην Ελλάδα απέχουν κατά 14,8% σε σύγκριση με το 2010.

Από εκεί και πέρα, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, στο 73% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι πραγματικοί μισθοί υπέστησαν βαθιά διάβρωση το 2021–2023 λόγω πληθωρισμού, με τον ΟΟΣΑ να καταγράφει συνολική απώλεια περίπου 10%.

Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου 20% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην παραγωγικότητα εργασίας, ενώ στη μεταποίηση παραμένει ανάμεσα στις χαμηλότερες επιδόσεις των 27 κρατών-μελών.

Επιπλέον, η στρατηγική μείωσης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ που ακολουθεί η κυβέρνηση πετυχαίνει τον στόχο της. Το χρέος από 154% του ΑΕΠ το 2025 αναμένεται να μειωθεί στο 138% το 2026, γεγονός που προσδίδει στην οικονομία εικόνα δημοσιονομικής υγείας και ανάκαμψης.

Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι το χρέος ως πραγματικό μέγεθος το οποίο στην πραγματικότητα παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη, ευρισκόμενο στην περιοχή των 365 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται στην άνοδο του ονομαστικού ΑΕΠ, ήτοι σε μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό.

