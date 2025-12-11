Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προεδρεύει του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
- Εκτός από πινακίδα κυκλοφορίας δεν είχε και δίπλωμα ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό
- «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
- ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές Covid 19 και 7 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
- Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου
Νέος πρόεδρος του Eurogroup ψηφίστηκε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς επικράτησε στην ψηφοφορία έναντι του Βέλγου ομόλογό του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί άμεσα να ανοίξει τον κύκλο διαπραγματεύσεων για τις σημαντικές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το 2025 ολοκληρώνεται η θητεία του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος και στη συνέχεια του Φίλιπ Λέιν.
Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνταν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.
Οι προτεραιότητες Πιερρακάκη
Υπενθυμίζεται ότι ο κ.. Πιερρακάκης είχε θέσει τις τέσσερις προτεραιότητες την προεδρίας του στην επιστολή της υποψηφιότητάς του.
Αυτές, όπως είχε υπογραμμίσει θα είναι:
• Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) – Απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και επενδύσεων
• Ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς
• Το ψηφιακό ευρώ και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης
• Διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης
Συγχαρητήρια από Χατζηδάκη
Τα συγχαρητήριά του για την εκλογή του στον Κυριάκο Πιερρακάκη έστειλε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
«Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης
- Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
- Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
- LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
- Δημοσίευση διαθηκών σε μηδέν χρόνο – Δείτε τον τρόπο
- LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
- LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
- LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις