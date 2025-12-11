Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Νέος πρόεδρος του Eurogroup ψηφίστηκε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς επικράτησε στην ψηφοφορία έναντι του Βέλγου ομόλογό του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί άμεσα να ανοίξει τον κύκλο διαπραγματεύσεων για τις σημαντικές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το 2025 ολοκληρώνεται η θητεία του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος και στη συνέχεια του Φίλιπ Λέιν.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνταν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Οι προτεραιότητες Πιερρακάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο κ.. Πιερρακάκης είχε θέσει τις τέσσερις προτεραιότητες την προεδρίας του στην επιστολή της υποψηφιότητάς του.

Αυτές, όπως είχε υπογραμμίσει θα είναι:

• Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) – Απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και επενδύσεων

• Ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς

• Το ψηφιακό ευρώ και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης

• Διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης

Συγχαρητήρια από Χατζηδάκη

Τα συγχαρητήριά του για την εκλογή του στον Κυριάκο Πιερρακάκη έστειλε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης