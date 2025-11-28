Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποψήφιος για επικεφαλής του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου.

Η πληροφορία προήλθε από το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που έχουν γνώση των σχεδίων του, ενώ ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης (Ευρωζώνη) θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες. Κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η θέση άνοιξε έπειτα από την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόνoχιου, έπειτα από πέντε χρόνια θητείας.

Οι άλλος υποψήφιος

Υποψήφιος για τη θέση του Eurogroup θα είναι επίσης ο υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, Βίνσεντ φαν Πετέγκεμ, επίσης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Η επίσημη ανακοίνωση

Από την προεδρία του Eurogroup ανακοινώθηκε ότι «δύο υπουργοί υπέβαλαν τις υποψηφιότητές τους:

Κυριάκος Πιερρακάκης , Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Βίνσεντ φαν Πετέγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Επίσης αναφέρει:

«Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών της Ευρωομάδας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για το Eurogroup, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

»Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

»Οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος τoυ Eurogroup. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος της Ευρωομάδας κατά τη στιγμή της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί».

Η επιστολή υποψηφιότητας του Βίνσεντ φαν Πετέγκεμ

Η επιστολή υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη