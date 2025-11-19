newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Νοεμβρίου 2025 | 16:27

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Την πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη η ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, που θα αναλάβει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου και του επικεφαλής γνώσεων στην Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα υπηρετήσει ως υπηρεσιακός πρόεδρος του Eurogroup μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχος του Ντόναχιου, δήλωσε εκπρόσωπος του Eurogroup.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg αυτόν τον μήνα ότι μια κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν από τους συμπατριώτες του θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Για να προεδρεύσει του Eurogroup, ένας υπουργός της Ευρωζώνης αρμόδιος για τα οικονομικά χρειάζεται την υποστήριξη της απλής πλειοψηφίας των συναδέλφων του. Η επόμενη ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο.

Οι άλλοι υποψήφιοι για την προεδρία του Eurogroup

Μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων που εκτός από τον Κυριάκο Πιερρακάκη προσβλέπουν την θέση είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός προϋπολογισμού του Βελγίου Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ο οποίος όπως και ο Έλληνας υπουργός προέρχεται από Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμματος (ΕΛΚ), ο οποίος επί του παρόντος μοιράζεται τα καθήκοντα του Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας Γιαν Τζάμπον, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Βαν Πέτεγκεμ σκέφτηκε να συμμετάσχει στην κούρσα την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ήθελε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ντόναχιου.

Οι υπουργοί του ΕΛΚ κατέχουν την πλειοψηφία των εδρών στο Eurogroup, επομένως είναι πιθανό να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο από την κομματική τους οικογένεια.

Αλλά αυτό δεν αποκλείει μια δεύτερη προσπάθεια για τον Κάρλος Κουέρπο, υπουργό Οικονομικών στην αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, ο οποίος αποσύρθηκε από την κούρσα την προηγούμενη φορά μαζί με τον Λιθουανό Ριμάντας Σάντζιους, Σοσιαλδημοκράτη, όταν έγινε φανερό ότι ο Ντόναχιου θα κέρδιζε.

Εν τω μεταξύ, ο Σάντζιους αντικαταστάθηκε από τον Κριστούπας Βαϊτιεκιούνας μετά από ανασχηματισμό της κυβέρνησης στη Λιθουανία τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο Βαϊτιεκιούνας θα βάλει το όνομα του στην κούρσα του στο ρινγκ.

Ερωτηθείς για την παραίτησή του χθες, ο Κουέρπο ευχαρίστησε τον Ντόναχιου «για το έργο του στο τιμόνι του Eurogroup» και του ευχήθηκε «τα καλύτερα στις μελλοντικές του ευθύνες».

«Πέρα από αυτό, θα υπάρξει χρόνος να μιλήσουμε για τη διαδοχή στο Eurogroup» πρόσθεσε.

Πηγή: ot.gr

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο