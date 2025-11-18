Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του Eurogroup μετά την υποβολή παραίτησης του νυν προέδρου, Πάσκαλ Ντόνοχιου. Ο Ιρλανδός θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή Γνώσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσιγκτον.

Ο Κεραυνός μεταβατικός πρόεδρος του Eurogroup

Όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες του Eurogroup, θα εκλεγεί νέος πρόεδρος το συντομότερο δυνατό. Μέχρι τότε, τα καθήκοντα του προεδρεύοντα θα ασκεί προσωρινά ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε

Σε σημερινή δήλωσή του, ο Πασκάλ Ντόναχιου χαρακτήρισε «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» της δημόσιας ζωής του την ευκαιρία να υπηρετήσει ως πρόεδρος του Eurogroup. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη θητεία του, όπως η πανδημία Covid, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και οι μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση του ευρώ, επισημαίνοντας ότι το νόμισμα αποτελεί σύμβολο κοινών αξιών στην Ευρώπη. Επισήμανε ακόμη τη συμβολή του Eurogroup στον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, τη διεύρυνση με την ένταξη της Κροατίας και της Βουλγαρίας, καθώς και τα έργα για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το Ψηφιακό Ευρώ και την Τραπεζική Ένωση.

Το Eurogroup είναι η άτυπη σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. Συνεδριάζει άτυπα μία φορά τον μήνα, συνήθως πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin). Προεδρεύεται από έναν διορισμένο πρόεδρο, ο οποίος και εκπροσωπεί την Ευρωομάδα.