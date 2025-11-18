newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Eurogroup: Κύπριος ο προσωρινός πρόεδρος – Παραιτήθηκε από το αξίωμα ο Πάσκαλ Ντόνοχιου
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 20:09

Eurogroup: Κύπριος ο προσωρινός πρόεδρος – Παραιτήθηκε από το αξίωμα ο Πάσκαλ Ντόνοχιου

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα είναι ο επικεφαλής του Eurogroup μετά την υποβολή παραίτησης του νυν προέδρου Πάσκαλ Ντόνοχιου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: 3 απρόσμενοι λόγοι που τον «μπλοκάρουν»

Μεταβολισμός: 3 απρόσμενοι λόγοι που τον «μπλοκάρουν»

Spotlight

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του Eurogroup μετά την υποβολή παραίτησης του νυν προέδρου, Πάσκαλ Ντόνοχιου. Ο Ιρλανδός θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή Γνώσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσιγκτον.

Ο Κεραυνός μεταβατικός πρόεδρος του Eurogroup

Όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες του Eurogroup, θα εκλεγεί νέος πρόεδρος το συντομότερο δυνατό. Μέχρι τότε, τα καθήκοντα του προεδρεύοντα θα ασκεί προσωρινά ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε

Σε σημερινή δήλωσή του, ο Πασκάλ Ντόναχιου χαρακτήρισε «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» της δημόσιας ζωής του την ευκαιρία να υπηρετήσει ως πρόεδρος του Eurogroup. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη θητεία του, όπως η πανδημία Covid, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και οι μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση του ευρώ, επισημαίνοντας ότι το νόμισμα αποτελεί σύμβολο κοινών αξιών στην Ευρώπη. Επισήμανε ακόμη τη συμβολή του Eurogroup στον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, τη διεύρυνση με την ένταξη της Κροατίας και της Βουλγαρίας, καθώς και τα έργα για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το Ψηφιακό Ευρώ και την Τραπεζική Ένωση.

Το Eurogroup είναι η άτυπη σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. Συνεδριάζει άτυπα μία φορά τον μήνα, συνήθως πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin). Προεδρεύεται από έναν διορισμένο πρόεδρο, ο οποίος και εκπροσωπεί την Ευρωομάδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: 3 απρόσμενοι λόγοι που τον «μπλοκάρουν»

Μεταβολισμός: 3 απρόσμενοι λόγοι που τον «μπλοκάρουν»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»
«Γκετοποίηση» 18.11.25

Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»

Νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Σλοβενία δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis
Σουρεάλ 18.11.25

Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο θεωρούν ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ωστόσο η πρώτη συνάντηση μαζί του το 1997 ήταν αρκετά περίεργη.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο