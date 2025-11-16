Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει νέους μοχλούς ανάπτυξης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο όπου κυριαρχούν ο ανταγωνισμός και η γεωπολιτική, δήλωσε στο Euronews ο επικεφαλής του Eurogroup, Paschal Donohoe.

Ο Donohoe, ο οποίος ηγείται της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ, ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί τώρα ένα συνδυασμό μεταρρύθμισης της εσωτερικής αγοράς και διαφοροποιημένων εξωτερικών δεσμών.

Παγιδευμένη μεταξύ των δασμών του Τραμπ και της κλιμάκωσης των εντάσεων με την Κίνα, η Ευρώπη αναζητά τρόπους για να ενισχύσει την ισχυρή ενιαία αγορά της και να πολλαπλασιάσει τους εμπορικούς της εταίρους.

«Η ευθύνη για την ανάπτυξη της ΕΕ βρίσκεται στην Ευρώπη»

«Η ευθύνη για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη βρίσκεται, πρώτα και κύρια, εδώ στην Ευρώπη», υπογράμμισε στη σειρά συνεντεύξεων του Euronews «12 Minutes With». «Αυτό σημαίνει να κάνουμε την ενιαία αγορά περισσότερο αποτελεσματική στο μέλλον από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και γρηγορότερα».

Στη δεύτερη θητεία της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει καταστήσει την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της ατζέντας της. Η Επιτροπή επιδιώκει να μειώσει τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσει τις ρυθμίσεις και να μειώσει τα εμπόδια στην ενιαία αγορά, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο με 450 εκατομμύρια καταναλωτές.

Ωστόσο, η ΕΕ δέχεται κριτική ότι τα υπερβολικά πρότυπα και οι κανονισμοί αναφοράς της, σε συνδυασμό με τις επιπλοκές στη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα και την αργή ψηφιοποίηση, επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες και την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται παγκοσμίως.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, ο οποίος συνέταξε μια έκθεση με μεγάλη επιρροή για το πώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ πέρυσι, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει de facto μια δασμολογική πολιτική για τον εαυτό της, εκτός εάν μπορεί να αντιστρέψει αυτά τα ρυθμιστικά αλλά και τα εσωτερικά της εμπόδια.

Ο Ντράγκι ασκεί μεγάλη επιρροή στους διπλωματικούς κύκλους στις Βρυξέλλες, στις 27 πρωτεύουσες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές φωνές της ΕΕ.

Αλλάζοντας τους κανόνες στο εμπόριο

Μιλώντας στο Euronews, ο Donohoe είπε ότι είναι αποφασισμένος να εντείνει την πρόοδο όσον αφορά στην ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ, η οποία θα ενσωματώσει τις διάφορες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και θα ενισχύσει τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ευκαιρίες.

Η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ήταν ένα βασικό αίτημα από τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει 0 Donohoe μια τρίτη θητεία ως επικεφαλής του Eurogroup.

«Υπάρχει επιτάχυνση της δραστηριότητας για την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών σε εθνικό επίπεδο, και βλέπω ότι το έργο στην ΕΕ επιταχύνεται επίσης· υπάρχει δυναμική», σημείωσε, προσθέτοντας πως «όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μεγαλώνουμε με τον ρυθμό και την ταχύτητα που έχουν οι άλλοι. Αυτό εξαρτάται από εμάς».

Ο αντίκτυπος των δασμών Τραμπ στην ΕΕ

Ερωτηθείς εάν ο αντίκτυπος των δασμών που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε «χωνευτεί» πλήρως από την ευρωπαϊκή οικονομία, ο Donohoe απάντησε πως οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις δεν ήταν τόσο σοβαρές όσο αναμενόταν.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι νέοι εμπορικοί όροι με τις ΗΠΑ, οι οποίοι ουσιαστικά τριπλασίασαν τους δασμούς στο 15% στην ΕΕ, σημαίνουν πως θα υπάρξουν επιπτώσεις στη μεσοπρόθεσμη εικόνα.

«Μιλώντας ως υπουργός Οικονομικών για την Ιρλανδία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αντίκτυπος των δασμών θα έχει αποτέλεσμα. Το έχουμε ήδη αναγνωρίσει αυτό. Όταν αλλάξουν οι κανόνες του εμπορίου, για ένα ανοιχτό μέρος του κόσμου με ένταση εμπορίου όπως εμείς, θα έχει επιπτώσεις. Θα πρέπει να βρούμε νέα εργαλεία για να το αντισταθμίσουμε», επισήμανε.

Νέες εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο

Για να γίνει αυτό, η ΕΕ έχει ξεκινήσει μια επιθετική εμπορική εκστρατεία για τη σύναψη συμφωνιών με νέους εταίρους. Μέχρι στιγμής, έχει αναβαθμίσει τις εμπορικές σχέσεις με το Μεξικό, την Ινδονησία, τη Χιλή και έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ΕΕ επιδιώκει να υπογράψει την εμπορική συμφωνία Mercosur με την Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη και η βάση για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία μπορεί να έρθει πριν από το τέλος του έτους.

«Πρέπει να αναπτύξουμε νέες εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο Donohoe, τονίζοντας πως «θα χρειαστούμε περισσότερη από αυτή την ποικιλομορφία στο μέλλον».