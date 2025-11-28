Πιερρακάκης: Ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για προεδρία του Eurogroup, λέει το Bloomberg
Το Bloomberg αναφέρει ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα καταθέσει την υποψηφιότητά του σήμερα
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup, μια κρίσιμη θέση στα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης.
Αυτό γράφει το Bloοmberg σε σχέση με την υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που, όπως αναφέρει επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν, θα υποβληθεί σήμερα πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών).
Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει το ίδιο δικαίωμα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.
Οι άλλοι πιθανοί υποψήφιοι
Η αναζήτηση για νέο πρόεδρο ακολουθεί την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Paschal Donohoe, ο οποίος ηγήθηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια. Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλους πιθανούς υποψηφίους να είναι ο Vincent van Peteghem από το Βέλγιο και ο Carlos Cuerpo από την Ισπανία.
