Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Πιερρακάκης: Στο «τιμόνι» και του ESM μετά την προεδρία του Eurogroup
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Δεκεμβρίου 2025 | 22:23

Πιερρακάκης: Στο «τιμόνι» και του ESM μετά την προεδρία του Eurogroup

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) όρισε τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρό του

Σύνταξη
Ως επικεφαλής του ESM ορίστηκε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόκειται για έναν ορισμό, ο οποίος προκύπτει αυτομάτως από την ανάληψη της ηγεσίας του Eurogroup.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ESM «το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) όρισε τον Κυριάκο Πιερακάκη ως πρόεδρό του, με έναρξη από αύριο 12 Δεκεμβρίου, για τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου της Ευρωομάδας. Με την ιδιότητα αυτή, ο κ. Πιερρακάκης διαδέχεται τον Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία του Eurogroup τον περασμένο μήνα».

Ακόμη, προστίθεται ότι «ο κ. Πιερρακάκης διορίστηκε υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2025. Είναι επίσης μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προηγουμένως, από το 2023 έως το 2025, ο κ. Πιερρακάκης διετέλεσε υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πριν από αυτό, από το 2019 έως το 2023, διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της χώρας».

Gramegna για Πιερρακάκη

«Συγχαίρω τον Κυριάκο Πιερράκακη για τον διορισμό του ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM. Ο διορισμός αυτός αναγνωρίζει επίσης το βαθμό στον οποίο η Ελλάδα έχει ανακάμψει από την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, με το ESM να είναι υπερήφανο που υπήρξε συνεργάτης σε αυτή την πορεία. Η ηγεσία του κ. Πιερράκακη θα συμβάλει αναμφίβολα στην προώθηση του κοινού στόχου της σταθερότητας και της ευημερίας σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Pierre Gramegna.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ESM και απαρτίζεται από τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Οι πιο σημαντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτούν ομόφωνη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη χορήγηση δανείων σε μέλος του ESM.

