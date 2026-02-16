newspaper
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Eurogroup: Συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία Πιερρακάκη – Στο τραπέζι ο διεθνής ρόλος του ευρώ
Οικονομία 16 Φεβρουαρίου 2026, 08:56

Eurogroup: Συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία Πιερρακάκη – Στο τραπέζι ο διεθνής ρόλος του ευρώ

Οι παγκόσμιες ανισορροπίες και ο διεθνής ρόλος του ευρώ στην ατζέντα του Eurogroup

Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη και με βασικό θέμα τη συζήτηση για τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup θα συζητηθεί το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης για το 2026, με σκοπό την έγκρισή του από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, που συνεδριάζει την επόμενη ημέρα.

Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Οι Υπουργοί, σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, θα ανταλλάξουν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις ενδεχόμενες πολιτικές δράσεις για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα σημείωμα για τη στρατηγική της για την ενίσχυση του ρόλου του ευρώ και αυτό θα δομεί τη συζήτηση στο Eurogroup, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Όπως επισήμανε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, στο σημείωμα αυτό, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τα οφέλη από έναν ισχυρό διεθνή ρόλο του ευρώ έχουν αυξηθεί και προτείνει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο πιθανών μέτρων». Η Επιτροπή οργανώνει τα μέτρα αυτά σε τρεις πυλώνες που αφορούν την ισχυρή οικονομία, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την εξωτερική διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε, ο πρώτος πυλώνας αφορά μια ισχυρή οικονομία, ισχυρούς θεσμούς, ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο και την ανταγωνιστικότητα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο χρηματοπιστωτικός και περιλαμβάνει πιο αποδοτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και συστήματα πληρωμών στην ΕΕ, αλλά και το ψηφιακό ευρώ. Με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων να αποτελεί βασικό μέρος αυτού του πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την εξωτερική διάσταση, όπως τη χρήση του ευρώ σε τρίτες χώρες.

Παγκόσμιες ανισορροπίες

Στο σημερινό Eurogroup, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων των υπουργών των χωρών της ευρωζώνης και μη ευρωζώνης, με επίκεντρο τις παγκόσμιες ανισορροπίες, με τη συμμετοχή του Φρανσουά- Φιλίπ-Σχαμπάνιε, υπουργού Οικονομικών του Καναδά. «Ο Καναδάς είναι στενός σύμμαχος και αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις και η ανταλλαγή απόψεων αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης και κοινής προσέγγισης στις διεθνείς μας επαφές», τόνισε ο αξιωματούχος.

Στην ατζέντα του Eurogroup, θα τεθεί η επανεκλογή του Φινλανδού Τούομας Σαρανχέιμο ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup,

Το θέμα των παγκόσμιων ανισορροπιών θα εισαχθεί από την καθηγήτρια Χέλεν Ρέι, την οποία ο Πρόεδρος του Eurogroup έχει προσκαλέσει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια. Η καθηγήτρια κ. Ρέι, προεδρεύει της Ανεξάρτητης Ακαδημαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της G7 για τις Παγκόσμιες Ανισορροπίες, η οποία παρέχει τη βάση για τη δέσμευση της G7 στο θέμα. Είναι ακαδημαϊκός με ευρεία αναγνώριση για το έργο της στις διεθνείς μακροχρηματοοικονομικές διασυνδέσεις και τις παγκόσμιες ανισορροπίες. «Ίσως το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα είναι ο ορισμός: τι συνιστά «ανισορροπία» με προβληματική έννοια», τονίζει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Παράλληλα, στην ατζέντα του Eurogroup, θα τεθεί η επανεκλογή του Φινλανδού Τούομας Σαρανχέιμο ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, για τη νέα θητεία του, την τέταρτη θητεία διάρκειας δύο ετών, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2026.

Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, θα ενημερώσει τους ομολόγους του στο Eurogroup για νέα πρωτοβουλία που ξεκίνησε από έξι κράτη-μέλη της ΕΕ σχετικά με οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. Πρόκειται για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν συγκροτήσει μια άτυπη ομάδα συντονισμού, γνωστή ως «E6».

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Πίνακας τιμών 16.02.26

Το «χρυσό» τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%, τιμές που προκαλούν ίλιγγο και οι μυστικές περιοχές που προσφέρουν διαμονή σε λογικές τιμές τις Απόκριες - Πόσο κοστίζει μια απόδραση σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Εύη Σιμοπούλου
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
