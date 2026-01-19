Ο Μπόρις Βόιτσιτς έλαβε από το Eurogroup το χρίσμα του αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βόιτσιτς, κέρδισε το χρίσμα για την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το Eurogroup, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σε μια απόφαση που δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα της διετούς αναδιάρθρωσης του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, ο 61χρονος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής εξασφάλισε την εξασφάλισης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος μετά την αποχώρησή του στα τέλη Μαΐου, ανέφεραν οι πηγές.

Η επιστολή των χωρών της Βαλτικής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από έναν γύρο ακροάσεων κεκλεισμένων των θυρών, ότι ο Μάρτιν Κάζακς, ο Λετονός κεντρικός τραπεζίτης είναι ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους μαζί με τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας, Μάριο Σεντένο. Ωστόσο, οι υπουργοί Οικονομικών δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου.

Στη συνέχεια υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Βαλτικής, Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας επιστολή προς τους ομολόγους τους ότι ήρθε η ώρα τα κράτη της Βαλτικής να εκπροσωπηθούν στο υψηλότερο επίπεδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου» σύμφωνα με επιστολή που είδε το Bloomberg και αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Spain’s Expansion.

«Πιστεύουμε ότι ως σχετικά νέα αλλά ήδη έμπειρα μέλη της ζώνης του ευρώ, μπορούμε να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στις συζητήσεις και τις εκτελέσεις πολιτικής της ΕΚΤ», έγραψαν. «Ένα τέτοιο βήμα θα αντιμετώπιζε επίσης την τρέχουσα υποεκπροσώπηση των νέων μελών της ζώνης του ευρώ στις καθημερινές λειτουργίες της νομισματικής ένωσης».

O πρώτος γύρος ψηφοφορίας

Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες oι υποψήφιοι της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της Πορτογαλίας και της Λετονίας αποχώρησαν διαδοχικά από τον αγώνα της Δευτέρας λόγω έλλειψης υποστήριξης στους πρώτους γύρους της ψηφοφορίας. Για τον Πορτογάλο το αποτέλεσμα δεν πρέπει να αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη γιατί είχε αναγνωρίσει τις δυσκολίες για την επικράτηση του.

Έτσι η τελική μάχη διεξήχθη ανάμεσα στο Βόιτσιτς και το πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας, Όλι Ρεν. Ο Ρεν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο επέκρινε τη διαδικασία, υπήρξε έντονη πίεση από τις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ να αποκτήσουν μια ισχυρή φωνή στην ΕΚΤ.

«Η κατάταξη από τους συντονιστές του ΕΚ αντικατοπτρίζει πολιτικές προτιμήσεις, όχι μια αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας ή της προσωπικής ακεραιότητας των υποψηφίων» τόνισε ο πρώην επίτροπος της ΕΕ.

Γεράκι ο Βόιτσιτς

Ο Βόιτσιτς είναι διοικητής της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας από το 2012 και πριν από αυτό διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναπληρωτής επικεφαλής του ιδρύματος. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της χώρας του για την ένταξη στην ΕΕ και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν η χώρα της Αδριατικής υιοθέτησε το κοινό νόμισμα το 2023.

Ανήκει στο στρατόπεδο των γερακιών της 27μελούς ομάδας. Πιο πρόσφατα, χαρακτήρισε τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ισορροπημένους και δήλωσε ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα μπορούσε να είναι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ο διορισμός φαίνεται να αφήνει το πεδίο σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό για την επιλογή του επόμενου προέδρου, όταν λήξει η θητεία της νυν προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027.

Όπως και με το διοικητικό συμβούλιο στο σύνολό του, η επιλογή των δύο κορυφαίων αξιωματούχων τείνει να επιδιώκει μια ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών, βορρά και νότου, γερακιών και περιστεριών, και – ιδανικά – ανδρών και γυναικών.

Στους επικρατέστερους υποψηφίους για την προεδρία συγκαταλέγονται ο Ισπανός Pablo Hernandez de Cos, που ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, και ο πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Klaas Knot. Ο πρόεδρος της Bundesbank Joachim Nagel και το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου Isabel Schnabel έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο αντιπρόεδρος του θεσμού είναι συνήθως υπεύθυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συμμετέχει μαζί με τον πρόεδρο στις συνεντεύξεις Τύπου μετά τις συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής.

Πηγή: ot.gr