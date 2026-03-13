Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να εκδώσει εντάλματα κλήτευσης για τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την έρευνά του σχετικά με τον πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, και την κατάθεσή του σε σχέση τις εργασίες ανακαίνισης της έδρας της Fed.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ στην Ουάσιγκτον ακύρωσε δύο εντάλματα κλήτευσης που σχετίζονταν με την έρευνα και διέταξε να καταστούν δημόσια τα έγγραφα της υπόθεσης. Η απόφαση δημοσιοποιήθηκε αμέσως μετά την απόφαση του δικαστή την Παρασκευή.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιέζει τον διοικητή της Fed για να ρίξει τα επιτόκια

«Ένα βουνό αποδεικτικών στοιχείων υποδηλώνει ότι η Κυβέρνηση επέδωσε αυτές τις κλητεύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό να ασκήσει πίεση στον πρόεδρό του ώστε να ψηφίσει υπέρ της μείωσης των επιτοκίων ή να παραιτηθεί», έγραψε ο Μπόασμπεργκ.

«Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση δεν έχει προσκομίσει ουσιαστικά κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιτρέπει την υποψία ότι ο πρόεδρος Πάουελ διέπραξε αδίκημα· μάλιστα, οι αιτιολογήσεις της είναι τόσο αδύναμες και αβάσιμες που το Δικαστήριο δεν μπορεί παρά να συμπεράνει ότι αποτελούν απλώς πρόσχημα».

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιάστρια του FOX, Τζανίν Πιρό, η κορυφαία ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην Ουάσιγκτον και στενή σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε πέρυσι έρευνα για το αν ο Πάουελ έδωσε παραπλανητική κατάθεση στο Κογκρέσο το καλοκαίρι σχετικά με την ανακαίνιση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων της έδρας της Fed. Ο Τραμπ μάλιστα τον κατηγόρησε σε ζωντανή σύνδεση σε επίσκεψη στη Fed για τα αυξανόμενα κόστη.

Ένα μεγάλο δικαστικό σώμα εξέδωσε κλήσεις προς την Fed ζητώντας αρχεία ή μαρτυρίες σχετικά με την ανακαίνιση, με προθεσμία την 29η Ιανουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Ο Πάουελ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Μετά την έκδοση των κλήσεων, ο Πάουελ αποκάλυψε δημοσίως την ύπαρξη της έρευνας και την χαρακτήρισε ως επίθεση στην ανεξαρτησία της Fed σε θέματα νομισματικής πολιτικής.