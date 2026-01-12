Πάουελ: Ηχηρά ονόματα της οικονομίας των ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του

Με κοινή δήλωση ομάδα από πρώην προέδρους της Fed, υπουργούς Οικονομικών και εξέχοντες οικονομολόγους υποστηρίζουν τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να του ασκηθούν κατηγορίες για ψευδορκία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Η αναφερόμενη ποινική έρευνα εναντίον του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέι Πάουελ, αποτελεί μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να υπονομευθεί η ανεξαρτησία της Τράπεζας μέσω ποινικών διώξεων», ανέφερε μια δήλωση που υπογράφηκε από περισσότερους από δώδεκα υπογράφοντες.

«Έτσι ασκείται η νομισματική πολιτική στις αναδυόμενες αγορές με αδύναμους θεσμούς, με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τη λειτουργία των οικονομιών τους γενικότερα», συνέχισε. «Δεν έχει θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων η μεγαλύτερη δύναμη είναι το κράτος δικαίου, το οποίο βρίσκεται στο θεμέλιο της οικονομικής μας επιτυχίας».

Μεταξύ των υπογραφόντων της δήλωσης ήταν οι πρώην πρόεδροι της Fed Ben Bernanke, Janet Yellen και Alan Greenspan, καθώς και οι πρώην υπουργοί Οικονομικών Henry Paulson, Timothy Geithner, Robert Rubin και Jacob Lew. Οικονομολόγοι όπως οι Glenn Hubbard, Kenneth Rogoff και Jared Bernstein υπέγραψαν επίσης.

«Η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και η αντίληψη του κοινού για αυτή την ανεξαρτησία είναι κρίσιμες για την οικονομική απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων που έχει θέσει το Κογκρέσο για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών, τη μέγιστη απασχόληση και τα μέτρια μακροπρόθεσμα επιτόκια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σκληρή γλώσσα Γέλεν για τη δίωξη Πάουελ – Ο δρόμος προς τη μπανανία

Πριν την κοινή δήλωση η Γέλεν καταδίκασε με πολύ σκληρή γλώσσα την ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Η Γέλεν υποστήριξε ότι οι αγορές θα πρέπει να ανησυχούν για την δίωξη Πάουελ, ενώ δεν πιστεύει ό,τι ο πρόεδρος της Fed είπε ψέμματα και ότι η δίωξη του γίνεται γιατί η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να τον διώξει. Τόνισε ότι η υπόδειξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον πρόεδρο της Fed να μειώσει τα επιτόκια είναι ο δρόμος προς τη μπανανία.

Η Τζάνετ Γέλεν υπήρξε πρόεδρος της Fed πριν από τον Πάουελ και στη συνέχεια ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών επί κυβερνήσεως Μπάιντεν.

Η Γέλεν πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για μια κατάσταση που χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανατριχιαστική».«Με εκπλήσσει το γεγονός ότι η αγορά δεν ανησυχεί περισσότερο. Μου φαίνεται ότι η αγορά θα πρέπει να ανησυχεί» είπε σύμφωνα με τη Σάρα Άιζεν του CNBC.

Ο Πάουελ σε μια δυναμική γραπτή και βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή το βράδυ, υπογράμμισε ότι η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον Ιούνιο σχετικά με τις συνεχιζόμενες ανακαινίσεις των κεντρικών γραφείων της Fed. Αλλά είπε ότι η κίνηση «θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης».

Σημείωσε ότι ενημερώθηκε ότι το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον διερευνά εάν ο ηγέτης της κεντρικής τράπεζας είπε ψέματα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Κογκρέσο τον περασμένο Ιούνιο σχετικά με το δαπανηρό έργο ανακαίνισης στα κεντρικά γραφεία της Fed. Το γραφείο διευθύνεται από την Τζανίν Πίρο, έμπιστη φίλη του Τραμπ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News.

Ο Jonahtan Kantner, πρώην βοηθός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, δήλωσε στο CNBC ότι το όριο για την καταδίκη κάποιου σε περιπτώσεις όπως αυτές είναι «πολύ υψηλό», ιδίως αν υπάρχει η αίσθηση ότι η δίωξη έχει πολιτικά κίνητρα.

O Πάουελ ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες είναι πρόσχημα για να τον απομακρύνουν από το αξίωμά του. Αν αυτό αποδειχθεί, θα «ξεκινήσει μια σειρά από άλλες νομικές διαμάχες», δήλωσε ο Κάντνερ. «Αυτό θα μπορούσε να γίνει αρκετά περίπλοκο».

Την εποχή που ο Πάουελ κατέθεσε στο Κογκρέσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν την υπέρβαση του κόστους για να εντείνουν την κριτική τους προς τον Πάουελ. Ο Τραμπ απείλησε να απολύσει τον πρόεδρο της Fed, αλλά τελικά έκανε πίσω. Δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος θα είχε την εξουσία να απομακρύνει τον Πάουελ, καθώς μια άσχετη υπόθεση εναντίον της κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ θα εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η οποία επίσης αφορά την εξουσία του προέδρου επί της κεντρικής τράπεζας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την έρευνα για κατηγορίες ψευδορκίας.

Γέλεν: Δεν είπε ψέμματα ο Πάουελ

Η Γέλεν εξοργίστηκε με την ιδέα ότι ο Πάουελ μπορεί να είπε ψέματα.

«Γνωρίζοντας τον Πάουελ όσο καλά κι εγώ, οι πιθανότητες να είχε πει ψέματα είναι μηδενικές, επομένως πιστεύω ότι τον κυνηγούν επειδή θέλουν την έδρα του και θέλουν να φύγει», είπε.

Η Γέλεν υπηρέτησε στη Fed κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της αρχικής θητείας του Τραμπ ως προέδρου, αλλά αντικαταστάθηκε τον επόμενο χρόνο από τον Πάουελ μετά το τέλος της θητείας της. Συνέχισε να υπηρετεί υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, η πρώτη γυναίκα που κατείχε οποιαδήποτε από τις δύο θέσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο Οικονομικών, οι επικριτές την κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησε τους μοχλούς της έκδοσης χρέους για να χρηματοδοτήσει το διογκούμενο δημόσιο χρέος. Ο Τραμπ πιέζει την Fed να μειώσει τα επιτόκια, εν μέρει για να ελαφρύνει το κόστος χρηματοδότησης του χρέους, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 38,4 τρισ. δολάρια.

Ο δρόμος προς την μπανανία

Η Γέλεν υπογράμμισε ότι η χρήση του βασικού επιτοκίου ομοσπονδιακής τράπεζας για τη διαχείριση του χρέους είναι ανεύθυνη.

«Έχετε έναν πρόεδρο που λέει ότι η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια για να μειώσει τις πληρωμές επιτοκίων για το ομοσπονδιακό χρέος», είπε, προσθέτοντας ότι «διαφωνεί απόλυτα με αυτό. Είναι ο δρόμος προς τη μπανανία».

Ελ Εριάν: Θύελλα αντιδράσεων από σχόλιο υπέρ της παραίτησης Πάουελ

Ωστόσο ο ο διαπρεπής οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ Εριάν διαφοροποιήθηκε καθώς με ανάρτηση του θύμισε την πρόταση που έκανε πριν μήνες και με την οποία καλούσε τον Πάουελ να παραιτηθεί για να προστατέψει την ανεξαρτησία της Fed.

«Για όσους από εμάς εκτιμούμε την λειτουργική αυτονομία των κεντρικών τραπεζών, ο κίνδυνος είναι ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αποκαλύψει βαθύτερα ζητήματα – υπονομεύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία μιας Fed, της οποίας η δημόσια εικόνα είναι ήδη εύθραυστη».

Η ανάρτηση του προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με την προτροπή να παραιτηθεί ο Πάουελ. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση στο Linkedin, πολλοί χαρακτήρισαν το σχόλιο του Ελ Εριάν τουλάχιστον ατυχές.

Πηγή: ΟΤ