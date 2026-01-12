newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
12 Ιανουαρίου 2026 | 16:42

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ανακοίνωσε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ξεκίνησαν ποινική έρευνα εις βάρος του, αναφορικά με την ανακαίνιση του κτιρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο Τζερόμ Πάουελ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, καταδικάζει την «πρωτοφανή» έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και καταγγέλλει ότι είναι αποτέλεσμα της οργής του Αμερικανού προέδρου για την πολιτική του αναφορικά με τα επιτόκια.

Πάουελ: «Αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Fed, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποστείλει κλητεύσεις στα μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας και απειλεί με ποινική δίωξη. Ο Πάουελ καταγγέλλεται ότι έδωσε «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία σχετικά με το κόστος ανακαίνισης κτιρίου της κεντρικής τράπεζας.

Ο Τζερόμ Πάουελ χαρακτηρίζει «πρωτοφανή» την έρευνα εις βάρος του. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, που πολύ συχνά έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να απολύσει τον διοικητή της Fed, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει «καμία γνώση» για την έρευνα.

Κλιμάκωση σύγκρουσης

Η εξέλιξη συνιστά ουσιαστικά κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον διοικητή της Fed. O Ντόναλντ Τραμπ, που απαιτούσε από τον Πάουελ να προχωρήσει σε ταχείες και μεγάλες μειώσεις των επιτοκίων, συνηθίζει να τον αποκαλεί «Κύριο Πολύ Αργά», αλλά και «ηλίθιο».

Μετά την έρευνα εις βάρος του και των μελών της Fed, ο Τζερόμ Πάουελ, που ήταν πολύ προσεκτικός στις αντιδράσεις του έναντι του προέδρου, πέρασε στην αντεπίθεση. Και προειδοποίηση ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον διοικητή της Fed, η εξέλιξη αυτή «αφορά το αν η Fed θα είναι σε θέση να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση στοιχεία και οικονομικές συνθήκες. Ή αν, αντίθετα, η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτικές πιέσεις ή εκφοβισμό».

«Έχω βαθύ σεβασμό για το κράτος δικαίου και για τη λογοδοσία στη δημοκρατία μας. Κανείς, σίγουρα όχι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, δεν είναι υπεράνω του νόμου», είπε ο Πάουελ. «Αλλά αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης», τόνισε.

Τραμπ: «Δεν είναι και πολύ καλός»

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για την έρευνα. Αλλά επέμεινε στις επιθέσεις του κατά του διοικητή της Fed.

«Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ καλός στη Fed και δεν είναι πολύ καλός στην κατασκευή κτιρίων», είπε.

Η Fed προχωρά στην πρώτη ανακαίνιση δύο κτιρίων της, των κτιρίων Eccles και 1951 Constitution Avenue, από την κατασκευή τους τη δεκαετία του 1930. Η «ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός» των κτιρίων περιλαμβάνει εργασίες υγείας και ασφάλειας, όπως η απομάκρυνση του αμιάντου και της μόλυνσης από μόλυβδο.

Η Fed έχει δηλώσει ότι οι ανακαινίσεις θα μειώσουν το κόστος της με την πάροδο του χρόνου. Αλλά ο Τραμπ έχει επικρίνει το αυξανόμενο κόστος του έργου, υποστηρίζοντας ότι θα κοστίσει 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Fed έχει υπολογίσει το κόστος σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κλητεύσεις σχετίζονται με την κατάθεση του Πάουελ ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας τον Ιούνιο, σχετικά με την ανακαίνιση των δύο κτιρίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το κόστος είναι υπερβολικό.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
