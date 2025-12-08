Η συνεδρίαση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες των τελευταίων ετών, όπως επισημκαίνει το Reuters και οι επενδυτές επικεντρώνονται στο πόσο διχασμένοι είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχετικά με την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων και στα μηνύματα που θα στείλει ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ για το μέλλον.

Πέντε από τα 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους ή τον σκεπτικισμό τους σχετικά με την περαιτέρω χαλάρωση, ενώ τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έδρα την Ουάσιγκτον τάσσονται υπέρ της μείωσης.

«Η Fed φαίνεται να είναι πιο διχασμένη από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό, και το πόσο διχασμένη είναι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα δώσει μια ιδέα για το πού μπορεί να κλίνει η Fed στο μέλλον», δήλωσε ο Michael Rosen, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Angeles Investments

Το FOMC δεν έχει σημειώσει τρεις ή περισσότερες διαφωνίες σε συνεδρίαση από το 2019, και αυτό έχει συμβεί μόνο εννέα φορές από το 1990.

Αυτή η διαίρεση θέτει τις διαφωνίες στο μικροσκόπιο των επενδυτών οι οποίοι αναζητούν σημάδια στη συνεδρίαση της Τρίτης-Τετάρτης σχετικά με την κατεύθυνση της πολιτικής της Fed και την εσωτερική δυναμική.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο Rosen πρόσθεσε ότι η αβεβαιότητα πηγάζει από την πρόκληση της Fed να εξισορροπήσει τους διπλούς στόχους της για πλήρη απασχόληση και σταθερό πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός, όπως μετρήθηκε από τον Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών, ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες την Παρασκευή, ενώ το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο. Οι εκθέσεις δεν άλλαξαν τις προσδοκίες για μείωση την επόμενη εβδομάδα.

Τα οικονομικά στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, μετριάζοντας τους φόβους για απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων. Μια εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου έδειξε ότι το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε κοντά στο 4,4% τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει 84% πιθανότητα μείωσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στην συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Η Fed μείωσε για τελευταία φορά το επιτόκιο πολιτικής στις 29 Οκτωβρίου, από 4,00%-4,25% σε 3,75%-4,00%, η δεύτερη συνεχόμενη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης φέτος.

Ο Πάουελ προκάλεσε αναταραχή στις αγορές όταν δήλωσε ότι η πιθανότητα μείωσης τον Δεκέμβριο «δεν είναι δεδομένη». Οι μετοχές αντιστράφηκαν μετά από αυτό το σχόλιο, καθώς πολλοί επενδυτές είχαν προεξοφλήσει τη μείωση του επιτοκίου ως δεδομένη.

Ο Jeremiah Buckley, διαχειριστής χαρτοφυλακίου μετοχών στη Janus Henderson, δήλωσε ότι η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν έχει μεγάλη σημασία για τις αγορές μακροπρόθεσμα. «Σίγουρα, μπορεί να υπάρξει κάποια βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, αλλά αυτό που θα κάνουν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, νομίζω, έχει μεγαλύτερη σημασία από το Δεκέμβριο», πρόσθεσε.

Ο δείκτης αναφοράς της Wall Street, S&P 500, έχει αυξηθεί κατά 16,6% μέχρι στιγμής φέτος. Κατά τον Tony Roth, CIO της Wilmington Trust, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στις μετοχές αν η Fed προχωρήσει σε μείωση.

«Η κίνηση της Fed είναι πραγματικά αναμενόμενη σε αυτό το σημείο. Θα είναι πραγματικά μόνο θέμα καθοδήγησης της Fed», δήλωσε ο Roth. «Και νομίζω ότι θα είναι αρκετά προσεκτικοί. Θα μιλήσουν για την εξάρτηση από τα δεδομένα».

Τα οικονομικά δεδομένα που έχουν συσσωρευτεί περιπλέκουν τις συζητήσεις της Fed. Η 43ήμερη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, η μακρύτερη στην ιστορία, καθυστέρησε την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση του Νοεμβρίου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, μετά τη συνάντηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Το ποσοστό ανεργίας για τον Οκτώβριο θα παραμείνει άγνωστο, καθώς η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης εμπόδισε τη συλλογή των δεδομένων για την έρευνα νοικοκυριών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του.

Αν και κάπως παρωχημένα, τα στοιχεία της Έρευνας για τις Θέσεις Εργασίας και την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού, που θα δημοσιευθούν στις 9 Δεκεμβρίου, θα δώσουν στις αγορές μια εικόνα των τάσεων στην αγορά εργασίας τον Οκτώβριο – ειδικά των απολύσεων – εν μέσω του τρέχοντος περιβάλλοντος χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων.

Ορισμένοι παρατηρητές δεν πιστεύουν ότι οι πιθανότητες για μείωση είναι τόσο υψηλές όσο υπονοούν οι αγορές και ενδιαφέρονται περισσότερο για τις δηλώσεις του Πάουελ και για το πόσο κοντά βρίσκεται η ψηφοφορία για την πολιτική.

«Δεν πιστεύουμε ότι κάτι είναι ακόμα οριστικό», δήλωσε ο David Seif, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ανεπτυγμένες αγορές στη Nomura. «Επομένως, πιστεύω σίγουρα ότι η αγορά υποτιμά τον κίνδυνο η Fed να αποφασίσει να μην προχωρήσει σε μείωση κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου».

Ο Seif δήλωσε ότι αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον «ιδιαίτερα στην περίπτωση μείωσης, είναι το πόσο μεγάλη είναι η διαφωνία». Με την αποχώρηση τεσσάρων περιφερειακών προέδρων, η στάση τους θα αποκαλύψει πόση ανεξαρτησία σκοπεύουν να επιδείξουν και πόση πίεση θα ασκήσουν στη Fed.

«Επειδή αυτό δεν σηματοδοτεί μόνο τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ενάντια στον πρόεδρο Πάουελ, αλλά και τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ενάντια στον διάδοχο του Πάουελ ως πρόεδρο. Προσπαθούμε πραγματικά να καταλάβουμε πόσο το μοντέλο της Fed μεταβάλλεται σε μια πολύ απλούστερη κατάσταση με ένα άτομο, μία ψήφο».

Πηγή: ot.gr