19.11.2025 | 20:47
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
Διεθνής Οικονομία 19 Νοεμβρίου 2025 | 22:33

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Τον διχασμό που υπάρχει στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς και για τον οποίον είχε προϊδεάσει ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, φέρνουν στο φως τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, όταν η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

H πρώτη διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο σύμφωνα με τα πρακτικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης, «αρκετοί» υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν κατά της μείωσης του βασικού επιτοκίου της Fed σε αυτή τη συνάντηση, διχασμένοι ως προς το αν η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας ή ο επίμονος πληθωρισμός αποτελούν τις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές.

Αν και στο τέλος η μείωση αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία η απόφαση για την επόμενη συνεδρίαση είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση. Αυτό οδήγησε τον Πάουελ να παραδεχθεί στη συνέντευξη Τύπου ότι η μείωση δεν είναι ένα δεδομένο συμπέρασμα. «Σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.

«Πολλοί συμμετέχοντες πρότειναν ότι, βάσει των οικονομικών τους προοπτικών, πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος αμετάβλητο για το υπόλοιπο του έτους», ανέφεραν τα πρακτικά.

Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

Στην ορολογία της Fed, το «πολλοί» είναι κάτι περισσότερο από το «αρκετοί», υποδεικνύοντας μια κλίση κατά μιας μείωσης τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, το «συμμετέχοντες» δεν υποδηλώνει ψηφοφόρους. Στη συνάντηση συμμετέχουν 19 άτομα, αλλά μόνο 12 ψηφίζουν, επομένως δεν είναι σαφές πώς διαμορφώνεται η διάθεση των μελών με δικαίωμα ψήφου για μια κίνηση τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο υπήρξαν και οι αντίθετες φωνές «αρκετοί συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι μια περαιτέρω μείωση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κατάλληλη τον Δεκέμβριο εάν η οικονομία εξελιχθεί περίπου όπως αναμενόταν κατά την επόμενη ενδιάμεση περίοδο».

Τα πρακτικά υπογράμμισαν την αβεβαιότητα γύρω από την πιθανότητα μιας μείωσης τον επόμενο μήνα, καθώς οι αξιωματούχοι εξέφρασαν γενικά ανησυχία για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό που «έχει δείξει ελάχιστα σημάδια βιώσιμης επιστροφής» στον στόχο του 2% της Fed.

Γίνεται όλο και πιο αντιληπτή η ύπαρξη διαφορετικών στρατοπέδων στους κόλπους της κεντρικής τράπεζας. «Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε αυτή τη συνεδρίαση, ορισμένοι υποστήριξαν μια τέτοια απόφαση, αλλά θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν τη διατήρηση του επιπέδου του εύρους-στόχου, και αρκετοί ήταν κατά της μείωσης του εύρους-στόχου», ανέφερε τα πρακτικά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρισκόταν η διαφωνία σχετικά με το πόσο «περιοριστική» είναι η τρέχουσα πολιτική για την οικονομία. Ορισμένοι συμμετέχοντες πίστευαν ότι ακόμη και με την μείωση κατά 25 μ.β/, η πολιτική εξακολουθούσε να συγκρατεί την ανάπτυξη, ενώ άλλοι είδαν ότι «η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας» έδειχνε ότι η πολιτική δεν είναι περιοριστική.

Το shutdown

Τα πρακτικά ανέφεραν ότι η λήψη αποφάσεων περιπλέκεται από την έλλειψη κυβερνητικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του 44ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης. Οι εκθέσεις για την αγορά εργασίας, τον πληθωρισμό και μια σειρά από άλλες μετρήσεις δεν συγκεντρώθηκαν ούτε δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του shutdown. Κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας και το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης έχουν δημοσιεύσει χρονοδιαγράμματα για ορισμένες από τις δημοσιεύσεις, αλλά όχι για όλες.

Ο Πάουελ στην συνέντευξη Τύπου επεσήμανε ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο για να μην μειωθούν τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, καθώς θολώνει η οικονομική εικόνα.

«Θα συλλέξουμε κάθε στοιχείο που μπορούμε να βρούμε, θα το αξιολογήσουμε και θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Αυτή είναι η δουλειά μας… Αν με ρωτήσετε αν αυτό θα επηρεάσει τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, δεν λέω ότι θα την επηρεάσει, αλλά ναι, μπορείτε να το φανταστείτε. Τι κάνετε όταν οδηγείτε στην ομίχλη; Επιβραδύνετε».

Τα γεράκια υψώνουν τη φωνή

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες τα γεράκια έχουν βγει στη δημόσια σφαίρα εφιστώντας την προσοχή στις πληθωριστικές πιέσεις δημιουργώντας ρωγμές στο σενάριο της μείωσης των επιτοκίων το Δεκέμβριο ενώ αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC).

Οι traders

Οι επενδυτές έχουν μειώσει τις προσδοκίες για μια μείωση τον Δεκέμβριο.

Ένα κύμα πωλητών εμφανίστηκε στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, αφού η BLS επιβεβαίωσε ότι δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να δημοσιεύσει την έκθεση, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου. Τώρα αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75% έως 4%.

Η αγορά swaps που συνδέεται με το επιτόκιο πολιτικής της Fed προεξοφλεί χαλάρωση μόλις έξι μονάδες βάσης — που ισοδυναμεί με περίπου 24% μείωσης κατά ένα τέταρτο της μονάδα για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και συνολικά μόλις 19 μονάδες βάσης χαλάρωση μέχρι τον Ιανουάριο. Πριν από την Τετάρτη, τα swaps προεξοφλούσαν 11 μονάδες βάσης, περίπου μια πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια σε τρεις εβδομάδες.

Συζήτηση για τον Ισολογισμό

Τα πρακτικά έδειξαν επίσης ότι «σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες» θεώρησαν σκόπιμο να σταματήσουν την ποσοτική σύσφιγξη ή θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτήν την απόφαση, μια διαδικασία που έχει μειώσει τον ισολογισμό κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία εξακολουθούν να είναι περίπου 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι αξιωματούχοι συρρικνώνουν τον ισολογισμό από τα μέσα του 2022 και αποφάσισαν στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου να τερματίσουν αυτή τη διαδικασία τον επόμενο μήνα.

Ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά ανησυχούν ότι η Fed περιμένει πολύ για να σταματήσει την εκροή, επιτρέποντας στις πιέσεις ρευστότητας να δημιουργήσουν αστάθεια στα επιτόκια χρηματοδότησης μίας ημέρας.

Πηγή: ot.gr

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα
Διεθνής Οικονομία 19.11.25

Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα

Μισθός, ερωτική ζωή, γεωγραφία... Για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ο δρόμος προς την απόκτηση ακινήτου είναι γεμάτος εμπόδια. Ποιοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κόστος και ποιες λύσεις επιλέγουν οι Ευρωπαίοι;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»
Ελλάδα 19.11.25

Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»

«Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια» είπε ο 25χρονος κατά την ομολογία του ότι το παιδί σκοτώθηκε στο τροχαίο που είχαν με τη «γουρούνα»

Σύνταξη
«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Ποδόσφαιρο 19.11.25

«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»

Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ

Σύνταξη
Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ
Πρώτες διαρροές 19.11.25 Upd: 00:06

Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία, την ώρα που διέρρευσαν οι πρώτες αποκαλύψεις του σχεδίου που καταρτίστηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Σημαντικό μήνυμα 19.11.25

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση

Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Σύνταξη
Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες
Ελλάδα 19.11.25

Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες

Ο γνωστός μετεωρολόγος προτείνει την προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Βάιος Μπαλάφας
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο
Ελλάδα 19.11.25

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας - Ο σωφρονιστικός υπάλληλος τον έβγαλε από τη φυλακή χωρίς να ενημερώσει κανέναν

Σύνταξη
