Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

Τον διχασμό που υπάρχει στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς και για τον οποίον είχε προϊδεάσει ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, φέρνουν στο φως τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, όταν η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

H πρώτη διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο σύμφωνα με τα πρακτικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης, «αρκετοί» υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν κατά της μείωσης του βασικού επιτοκίου της Fed σε αυτή τη συνάντηση, διχασμένοι ως προς το αν η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας ή ο επίμονος πληθωρισμός αποτελούν τις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές.

Αν και στο τέλος η μείωση αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία η απόφαση για την επόμενη συνεδρίαση είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση. Αυτό οδήγησε τον Πάουελ να παραδεχθεί στη συνέντευξη Τύπου ότι η μείωση δεν είναι ένα δεδομένο συμπέρασμα. «Σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.

«Πολλοί συμμετέχοντες πρότειναν ότι, βάσει των οικονομικών τους προοπτικών, πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος αμετάβλητο για το υπόλοιπο του έτους», ανέφεραν τα πρακτικά.

Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

Στην ορολογία της Fed, το «πολλοί» είναι κάτι περισσότερο από το «αρκετοί», υποδεικνύοντας μια κλίση κατά μιας μείωσης τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, το «συμμετέχοντες» δεν υποδηλώνει ψηφοφόρους. Στη συνάντηση συμμετέχουν 19 άτομα, αλλά μόνο 12 ψηφίζουν, επομένως δεν είναι σαφές πώς διαμορφώνεται η διάθεση των μελών με δικαίωμα ψήφου για μια κίνηση τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο υπήρξαν και οι αντίθετες φωνές «αρκετοί συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι μια περαιτέρω μείωση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κατάλληλη τον Δεκέμβριο εάν η οικονομία εξελιχθεί περίπου όπως αναμενόταν κατά την επόμενη ενδιάμεση περίοδο».

Τα πρακτικά υπογράμμισαν την αβεβαιότητα γύρω από την πιθανότητα μιας μείωσης τον επόμενο μήνα, καθώς οι αξιωματούχοι εξέφρασαν γενικά ανησυχία για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό που «έχει δείξει ελάχιστα σημάδια βιώσιμης επιστροφής» στον στόχο του 2% της Fed.

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held October 28-29, 2025: https://t.co/0loYq48ZXZ — Federal Reserve (@federalreserve) November 19, 2025

Γίνεται όλο και πιο αντιληπτή η ύπαρξη διαφορετικών στρατοπέδων στους κόλπους της κεντρικής τράπεζας. «Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε αυτή τη συνεδρίαση, ορισμένοι υποστήριξαν μια τέτοια απόφαση, αλλά θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν τη διατήρηση του επιπέδου του εύρους-στόχου, και αρκετοί ήταν κατά της μείωσης του εύρους-στόχου», ανέφερε τα πρακτικά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρισκόταν η διαφωνία σχετικά με το πόσο «περιοριστική» είναι η τρέχουσα πολιτική για την οικονομία. Ορισμένοι συμμετέχοντες πίστευαν ότι ακόμη και με την μείωση κατά 25 μ.β/, η πολιτική εξακολουθούσε να συγκρατεί την ανάπτυξη, ενώ άλλοι είδαν ότι «η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας» έδειχνε ότι η πολιτική δεν είναι περιοριστική.

Το shutdown

Τα πρακτικά ανέφεραν ότι η λήψη αποφάσεων περιπλέκεται από την έλλειψη κυβερνητικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του 44ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης. Οι εκθέσεις για την αγορά εργασίας, τον πληθωρισμό και μια σειρά από άλλες μετρήσεις δεν συγκεντρώθηκαν ούτε δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του shutdown. Κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας και το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης έχουν δημοσιεύσει χρονοδιαγράμματα για ορισμένες από τις δημοσιεύσεις, αλλά όχι για όλες.

Ο Πάουελ στην συνέντευξη Τύπου επεσήμανε ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο για να μην μειωθούν τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, καθώς θολώνει η οικονομική εικόνα.

«Θα συλλέξουμε κάθε στοιχείο που μπορούμε να βρούμε, θα το αξιολογήσουμε και θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Αυτή είναι η δουλειά μας… Αν με ρωτήσετε αν αυτό θα επηρεάσει τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, δεν λέω ότι θα την επηρεάσει, αλλά ναι, μπορείτε να το φανταστείτε. Τι κάνετε όταν οδηγείτε στην ομίχλη; Επιβραδύνετε».

Τα γεράκια υψώνουν τη φωνή

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες τα γεράκια έχουν βγει στη δημόσια σφαίρα εφιστώντας την προσοχή στις πληθωριστικές πιέσεις δημιουργώντας ρωγμές στο σενάριο της μείωσης των επιτοκίων το Δεκέμβριο ενώ αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC).

Οι traders

Οι επενδυτές έχουν μειώσει τις προσδοκίες για μια μείωση τον Δεκέμβριο.

Ένα κύμα πωλητών εμφανίστηκε στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, αφού η BLS επιβεβαίωσε ότι δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να δημοσιεύσει την έκθεση, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου. Τώρα αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75% έως 4%.

Η αγορά swaps που συνδέεται με το επιτόκιο πολιτικής της Fed προεξοφλεί χαλάρωση μόλις έξι μονάδες βάσης — που ισοδυναμεί με περίπου 24% μείωσης κατά ένα τέταρτο της μονάδα για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και συνολικά μόλις 19 μονάδες βάσης χαλάρωση μέχρι τον Ιανουάριο. Πριν από την Τετάρτη, τα swaps προεξοφλούσαν 11 μονάδες βάσης, περίπου μια πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια σε τρεις εβδομάδες.

Συζήτηση για τον Ισολογισμό

Τα πρακτικά έδειξαν επίσης ότι «σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες» θεώρησαν σκόπιμο να σταματήσουν την ποσοτική σύσφιγξη ή θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτήν την απόφαση, μια διαδικασία που έχει μειώσει τον ισολογισμό κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία εξακολουθούν να είναι περίπου 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι αξιωματούχοι συρρικνώνουν τον ισολογισμό από τα μέσα του 2022 και αποφάσισαν στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου να τερματίσουν αυτή τη διαδικασία τον επόμενο μήνα.

Ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά ανησυχούν ότι η Fed περιμένει πολύ για να σταματήσει την εκροή, επιτρέποντας στις πιέσεις ρευστότητας να δημιουργήσουν αστάθεια στα επιτόκια χρηματοδότησης μίας ημέρας.

