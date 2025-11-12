Σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης θα προβεί τον επόμενο μήνα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ, προκειμένου να στηρίξει την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας, σύμφωνα με το 80% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση του προηγούμενου μήνα.

Αυτή η ενισχυμένη αποφασιστικότητα έρχεται σε αντίθεση με τη σαφή διαφωνία μεταξύ των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) σχετικά με το αν η οικονομία χρειάζεται μια ακόμη μείωση φέτος, ειδικά ενόψει της απουσίας βασικών επίσημων στοιχείων κατά τη διάρκεια της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Μετά την μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα, η οποία προκάλεσε μια ασυνήθιστη διαφωνία σε δύο κατευθύνσεις, ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ προειδοποίησε ότι η μείωση του Δεκεμβρίου δεν ήταν δεδομένη.

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων (80%, 84 από τους 105) προέβλεψε ότι η FOMC θα μειώσει το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης για τρίτη συνεχόμενη φορά στις 10 Δεκεμβρίου, φέρνοντάς το στο 3,50%-3,75%, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς. Αντίθετα 21 οικονομολόγοι δεν ανέμεναν καμία αλλαγή.

Αδύναμη η αγορά εργασίας

«Η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να φαίνεται σχετικά αδύναμη και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι η FOMC θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη μείωση του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τον Δεκέμβριο θα είναι ενδεχομένως τα στοιχεία που θα διαλύσουν αυτή την αίσθηση αδυναμίας», δήλωσε η Abigail Watt, οικονομολόγος της UBS στις ΗΠΑ.

Η πιθανή επαναλειτουργία της κυβέρνησης μετά την έγκριση από τη Γερουσία ενός προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης τη Δευτέρα θα μπορούσε να διαλύσει μέρος της αβεβαιότητας που επικρατεί πριν από τη συνάντηση.

«Ήδη παρατηρούμε κάποια διαφωνία σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας κυριαρχούν στη δυναμική του πληθωρισμού. Η ένταση στην εντολή πιθανότατα θα επιδεινωθεί καθώς μπαίνουμε στο επόμενο έτος. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε βελτίωση της οικονομίας και συνεχή αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων», πρόσθεσε η Watt.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών – το μέτρο πληθωρισμού που προτιμά η Fed – παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η μακρύτερη περίοδος από το 1995. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι θα κυμανθεί κατά μέσο όρο πάνω από 2% έως το 2027.

«Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της Fed. Είναι ένας από εκείνους τους παράγοντες που οι άνθρωποι μπορεί να μην παρατηρούν, να μην δίνουν προσοχή, και μετά να αντιδρούν όλοι μαζί… Θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο να θεωρούμε τον πληθωρισμό των δασμών ως καθαρά προσωρινό φαινόμενο», δήλωσε ο Josh Hirt, ανώτερος οικονομολόγος της Vanguard.

Σχεδόν οι μισοί από τους οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα εξακολουθούν να αναμένουν μείωση του επιτοκίου στο 3,25%-3,50% το επόμενο τρίμηνο, που είναι και η μέση άποψη. Δεν υπήρχε σαφής πλειοψηφία σχετικά με το επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων μέχρι το τέλος του 2026.

Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων σε ξεχωριστή ερώτηση, 36 από τους 52, δήλωσαν ότι η αύξηση της απασχόλησης παρέμεινε περίπου η ίδια από την έναρξη του shutdown, παρά τα ιδιωτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες προχώρησαν πρόσφατα σε απολύσεις.

Ενώ 16 δήλωσαν ότι η πρόσληψη ήταν χειρότερη, κανένας δεν δήλωσε ότι είχε βελτιωθεί. Το ποσοστό ανεργίας, που σύμφωνα με την τελευταία αναφορά ήταν 4,3% τον Αύγουστο, αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο αυτό το τρίμηνο και να αυξηθεί ελαφρώς σε μέσο όρο 4,5% το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα μέσα στοιχεία της δημοσκόπησης.

«Η αγορά εργασίας ψύχεται, ναι, αλλά δεν καταρρέει με κανένα τρόπο», δήλωσε ο Stephen Juneau, οικονομολόγος της Bank of America Securities στις ΗΠΑ. «Εξακολουθούμε να βλέπουμε χαμηλές προσλήψεις, αλλά δεν βλέπουμε και πολλές απολύσεις».

«Ο Δεκέμβριος μπορεί να μην είναι τελειωμένη υπόθεση, εκτός αν ο Πάουελ δει πιο εμφανή σημάδια ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας πραγματικά υλοποιούνται».

Επιβράδυνση στην αμερικανική οικονομία

Η αμερικανική οικονομία, η οποία σημείωσε αύξηση 3,8% το δεύτερο τρίμηνο και προβλέπεται να έχει αυξηθεί 2,9% το τελευταίο τρίμηνο, θα επιβραδυνθεί στο 1,0% αυτό το τρίμηνο, σύμφωνα με τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων.

Στη συνέχεια, η ανάπτυξη προβλέπεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 1,8% περίπου, το οποίο οι αξιωματούχοι της Fed θεωρούν επί του παρόντος ως το μη πληθωριστικό επιτόκιο, κάθε χρόνο έως το 2027.