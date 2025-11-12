newspaper
Fed: Προς νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Νοεμβρίου 2025 | 16:51

Fed: Προς νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Ζητούμενο για τη Fed είναι να στηρίξει την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους οικονομολόγους

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης θα προβεί τον επόμενο μήνα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ, προκειμένου να στηρίξει την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας, σύμφωνα με το 80% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση του προηγούμενου μήνα.

Αυτή η ενισχυμένη αποφασιστικότητα έρχεται σε αντίθεση με τη σαφή διαφωνία μεταξύ των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) σχετικά με το αν η οικονομία χρειάζεται μια ακόμη μείωση φέτος, ειδικά ενόψει της απουσίας βασικών επίσημων στοιχείων κατά τη διάρκεια της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών – το μέτρο πληθωρισμού που προτιμά η Fed – παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για περισσότερα από τέσσερα χρόνια

Μετά την μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα, η οποία προκάλεσε μια ασυνήθιστη διαφωνία σε δύο κατευθύνσεις, ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ προειδοποίησε ότι η μείωση του Δεκεμβρίου δεν ήταν δεδομένη.

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων (80%, 84 από τους 105) προέβλεψε ότι η FOMC θα μειώσει το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης για τρίτη συνεχόμενη φορά στις 10 Δεκεμβρίου, φέρνοντάς το στο 3,50%-3,75%, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς. Αντίθετα 21 οικονομολόγοι δεν ανέμεναν καμία αλλαγή.

Αδύναμη η αγορά εργασίας

«Η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να φαίνεται σχετικά αδύναμη και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι η FOMC θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη μείωση του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τον Δεκέμβριο θα είναι ενδεχομένως τα στοιχεία που θα διαλύσουν αυτή την αίσθηση αδυναμίας», δήλωσε η Abigail Watt, οικονομολόγος της UBS στις ΗΠΑ.

Η πιθανή επαναλειτουργία της κυβέρνησης μετά την έγκριση από τη Γερουσία ενός προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης τη Δευτέρα θα μπορούσε να διαλύσει μέρος της αβεβαιότητας που επικρατεί πριν από τη συνάντηση.

«Ήδη παρατηρούμε κάποια διαφωνία σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας κυριαρχούν στη δυναμική του πληθωρισμού. Η ένταση στην εντολή πιθανότατα θα επιδεινωθεί καθώς μπαίνουμε στο επόμενο έτος. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε βελτίωση της οικονομίας και συνεχή αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων», πρόσθεσε η Watt.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών – το μέτρο πληθωρισμού που προτιμά η Fed – παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η μακρύτερη περίοδος από το 1995. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι θα κυμανθεί κατά μέσο όρο πάνω από 2% έως το 2027.

«Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της Fed. Είναι ένας από εκείνους τους παράγοντες που οι άνθρωποι μπορεί να μην παρατηρούν, να μην δίνουν προσοχή, και μετά να αντιδρούν όλοι μαζί… Θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο να θεωρούμε τον πληθωρισμό των δασμών ως καθαρά προσωρινό φαινόμενο», δήλωσε ο Josh Hirt, ανώτερος οικονομολόγος της Vanguard.

Σχεδόν οι μισοί από τους οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα εξακολουθούν να αναμένουν μείωση του επιτοκίου στο 3,25%-3,50% το επόμενο τρίμηνο, που είναι και η μέση άποψη. Δεν υπήρχε σαφής πλειοψηφία σχετικά με το επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων μέχρι το τέλος του 2026.

Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων σε ξεχωριστή ερώτηση, 36 από τους 52, δήλωσαν ότι η αύξηση της απασχόλησης παρέμεινε περίπου η ίδια από την έναρξη του shutdown, παρά τα ιδιωτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες προχώρησαν πρόσφατα σε απολύσεις.

Ενώ 16 δήλωσαν ότι η πρόσληψη ήταν χειρότερη, κανένας δεν δήλωσε ότι είχε βελτιωθεί. Το ποσοστό ανεργίας, που σύμφωνα με την τελευταία αναφορά ήταν 4,3% τον Αύγουστο, αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο αυτό το τρίμηνο και να αυξηθεί ελαφρώς σε μέσο όρο 4,5% το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα μέσα στοιχεία της δημοσκόπησης.

«Η αγορά εργασίας ψύχεται, ναι, αλλά δεν καταρρέει με κανένα τρόπο», δήλωσε ο Stephen Juneau, οικονομολόγος της Bank of America Securities στις ΗΠΑ. «Εξακολουθούμε να βλέπουμε χαμηλές προσλήψεις, αλλά δεν βλέπουμε και πολλές απολύσεις».

«Ο Δεκέμβριος μπορεί να μην είναι τελειωμένη υπόθεση, εκτός αν ο Πάουελ δει πιο εμφανή σημάδια ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας πραγματικά υλοποιούνται».

Επιβράδυνση στην αμερικανική οικονομία

Η αμερικανική οικονομία, η οποία σημείωσε αύξηση 3,8% το δεύτερο τρίμηνο και προβλέπεται να έχει αυξηθεί 2,9% το τελευταίο τρίμηνο, θα επιβραδυνθεί στο 1,0% αυτό το τρίμηνο, σύμφωνα με τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων.

Στη συνέχεια, η ανάπτυξη προβλέπεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 1,8% περίπου, το οποίο οι αξιωματούχοι της Fed θεωρούν επί του παρόντος ως το μη πληθωριστικό επιτόκιο, κάθε χρόνο έως το 2027.

Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Economy
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
Αναβρασμός 12.11.25

Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες - «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες

Ο Αλέξης Χαρίτσης αμφισβητεί ότι η απόφαση απόρριψης της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών για τις συνεργασίες εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Κόσμος 12.11.25

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ
UN Spotlight 12.11.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ

Η κλιματική κρίση αυξάνει τη βία κατά των γυναικών. Νέα έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι κάθε 1°C ανόδου συνδέεται με έκρηξη ενδοοικογενειακής κακοποίησης και γυναικοκτονιών

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Αυτοκίνητο 12.11.25

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia

Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο άλλος Τζον-Τζον 12.11.25

Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος

Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
Πολιτική 12.11.25

Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

