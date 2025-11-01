newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
H Fed αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος
Διεθνής Οικονομία 01 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

H Fed αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Στις αρχές του έτους αναμένεται η Federal Reserve να αυξάνει και πάλι τον ισολογισμό της καθησυχάζοντας εν μέρει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την κάλυψη των δανειακών αναγκών των ΗΠΑ.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιγξης την 1η Δεκεμβρίου. Την απόφαση ανέμεναν οι αγορές χρήματος καθώς υπήρχαν έντονα τα σημάδια πίεσης όσον αφορά τη ρευστότητα ενώ μειώνονται τα επίπεδα των τραπεζικών αποθεματικών.

Η επιστροφή στην αγορά ομολόγων

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είχε προετοιμάσει το έδαφος καθώς είχε αφιερώσει την τελευταία ομιλία του που είχε πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά στο θέμα αυτό, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Ο Πάουελ μετά από σχετική ερώτηση δημοσιογράφου αποδέχτηκε ότι η Fed πιθανόν να επιστρέψει σύντομα στον ρόλο του στιβαρού αγοραστή του αμερικανικού χρέους.

Η επιστροφή της Fed στην αγορά ομολόγων αντανακλά την επιθυμία των αμερικανικών τραπεζών να διατηρήσουν περισσότερα αποθεματικά

«Σε κάποιο σημείο, θα θελήσετε… τα αποθέματα να αρχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, ώστε να συμβαδίζουν με το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας» είπε χαρακτηριστικά.

Οι παρατηρητές της Fed πιστεύουν ότι αυτό το σημείο θα μπορούσε να έρθει μόλις στις αρχές του έτους, αναφέρει ρεπορτάζ των  Financial Times.«Πιστεύουμε ότι η Fed θα αρχίσει να αγοράζει αρκετά ομόλογα για να αυξήσει ξανά τον ισολογισμό της το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους πιθανότατα τον Ιανουάριο και το αργότερο τον Μάρτιο» αναφέρει ο Marco Casiraghi, της Evercore ISI.

Πρόσθεσε ότι αναμένει καθαρές αγορές ομολόγων ύψους 35 δισ. δολαρίων το μήνα διευρύνοντας τον ισολογισμό της Fed ύψους 6,6 τρισ. δολαρίων κατά περίπου 20 δισ. δολάρια το μήνα, καθώς η Fed θα συνεχίσει να αποδεσμεύει το απόθεμά της από τίτλους που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια.

Αυτές οι αγορές θα βοηθήσουν να καθησυχάσουν τους επενδυτές που έχουν ανησυχήσει για την ικανότητα των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν τις πληρωμές του χρέους τους. Η αύξηση των αγοραστών αναμένεται να αποκλιμακώσει τις αποδόσεις δηλαδή φθηνότερο χρέος.

Η ανησυχία των αγορών έχει υποχωρήσει εν μέσω προσδοκιών ότι η Fed θα τερματίσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης (QT) και οι διαχειριστές κεφαλαίων ανταποκρίνονται στα σημάδια ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα — που ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 6% του ΑΕΠ παρά την πλήρη απασχόληση – θα βελτιωθούν.

Οι αγορές πλέον «ανησυχούν λιγότερο για την προσφορά» εξηγεί ο Μαρκ Καμπάνα, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην Bank of America. «Οι ανησυχίες για την επιδείνωση του ελλείμματος έχουν μετριαστεί λόγω των ισχυρών δασμολογικών εσόδων και της προσδοκίας ότι η Fed σύντομα θα αρχίσει να αγοράζει [κρατικό χρέος]».

Αλλά με το βάρος του χρέους της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε σχέση με το ΑΕΠ να οδεύει να ξεπεράσει αυτό της Ιταλίας αργότερα αυτή τη δεκαετία, και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες σε μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, οι επενδυτές δήλωσαν ότι οι θετικές κινήσεις θα μπορούσαν να είναι απλώς μια προσωρινή άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους.

«Η ευρύτερη εικόνα είναι ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνουν άσχημα στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Μάικ Ρίντελ, διαχειριστής κεφαλαίων στην Fidelity International. «Ίσως όχι τόσο άσχημα όσο φοβόμασταν πριν από μερικούς μήνες, αλλά εξακολουθούν να είναι μη βιώσιμα μεγάλα».

Η αγορά ομολόγων

Η μεγάλη άνοδος της τιμής των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου από το καλοκαίρι έχει μειώσει την απόδοσή τους, το σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος δανεισμού, από την κορύφωση του 4,8% τον Ιανουάριο σε λιγότερο από 4,1%.

Ένας βασικός παράγοντας για την άνοδο ήταν οι αυξανόμενες προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων της Fed, αλλά το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και των συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) – δείκτης ανησυχίας των επενδυτών για την έκδοση χρέους – έχει επίσης συρρικνωθεί.

Οι αποδόσεις των ομολόγων και τα επιτόκια ανταλλαγής συνήθως διαπραγματεύονται στενά, καθώς και τα δύο αντανακλούν τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τα επιτόκια. Αλλά σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί πολύ πάνω από τα επιτόκια ανταλλαγής φέτος, καθώς οι επενδυτές απαίτησαν επιπλέον αποζημίωση για την αγορά ποσοτήτων ρεκόρ κρατικού χρέους.

«Φαίνεται ότι οι χειρότεροι φόβοι αποδείχθηκαν αβάσιμοι και ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη διαρκώς αυξανόμενη προσφορά [κρατικού χρέους] ήταν κάπως υπερβολικές» υπογραμμίζει ο Ed Acton, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Citi.

Η χαλάρωση της έντασης σχετικά με τον δανεισμό έχει επίσης εμφανιστεί στην ισοπέδωση των καμπυλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς το ποσό που ζητούν οι επενδυτές για να δανείσουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει μειωθεί. Η απόδοση των 30ετών αμερικανικών ομολόγων είναι μόλις 1% υψηλότερη από την αντίστοιχη των διετών, ενώ το Σεπτέμβριο η διαφορά ήταν 1,3%.

Οι κινήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία για τη μείωση της διάρκειας των κρατικών ομολόγων έχουν επίσης συμβάλει στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με την υπερπροσφορά μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους.

Τα καμπανάκια για την ρευστότητα

Η Fed έλαβε την απόφαση να σταματήσει το QT εν μέσω ενδείξεων ότι οι προσπάθειές της να αποστραγγίσει τη ρευστότητα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα προκαλούσαν πιέσεις στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Οι αναλυτές λένε ότι η επιστροφή της Fed στην αγορά ομολόγων αντανακλά την επιθυμία των αμερικανικών τραπεζών να διατηρήσουν περισσότερα αποθεματικά και δεν θα αποτελούσε επιστροφή στην ποσοτική χαλάρωση την πολιτική που εφαρμόζει η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες για να μετριάσουν τις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές εντάσεις αγοράζοντας κρατικό χρέος αξίας τρισ. δολαρίων.

Η ποσοτική χαλάρωση είναι μια πολύ πιο επιθετική μορφή ένεσης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με στόχο την αντιμετώπιση περιόδων οξείας πίεσης.

«Η ιδέα θα ήταν να υπάρχουν αρκετά αποθεματικά στο σύστημα για να επιτραπεί η ομαλή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, ταιριάζει με αυτό που οι αξιωματούχοι της Fed έχουν αναφέρει ως πλαίσιο άφθονων αποθεματικών, το οποίο είναι διαφορετικό από την ποσοτική χαλάρωση» εξηγεί ο Casiraghi.

Υπό το καθεστώς άφθονων αποθεματικών, ο ισολογισμός της Fed θα επεκταθεί περίπου με τον ίδιο ρυθμό με το ονομαστικό ΑΕΠ, το άθροισμα των ρυθμών ανάπτυξης και πληθωρισμού μιας οικονομίας. Ο Casiraghi πρόσθεσε: «Στην ποσοτική χαλάρωση, ο λόγος των αποθεματικών προς το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται».

