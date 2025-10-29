Fed: Δεύτερη μείωση στα επιτόκια για φέτος κατά 25 μονάδες βάσης

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενέκρινε την Τετάρτη τη δεύτερη συνεχόμενη μείωση σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, μια κίνηση που ήταν ευρέως αναμενόμενη, παρά την πρόσφατη αβεβαιότητα που επικρατεί στην οικονομία λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, σύμφωνα με το CNBC.

Με ψήφους 10-2, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της κεντρικής τράπεζας μείωσε το βασικό επιτόκιο σε ένα εύρος 3,75%-4%. Εκτός από την μείωση των επιτοκίων, η Fed ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τη μείωση των επενδύσεων – μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη – την 1η Δεκεμβρίου.

Ο κυβερνήτης Στίβεν Μιράν ψήφισε και πάλι εναντίον, προτιμώντας η Fed να κινηθεί πιο γρήγορα με μείωση μισής μονάδας αντί 0,25. Ο πρόεδρος της Fed του Σαιντ Λούις, Τζέφρι Σμιντ , συμφώνησε με τον Μιράν, αλλά επειδή αντιθέτως προτιμούσε η Fed να μην προβεί στη μείωση των επιτοκίων.

Η Fed δεν διαθέτει οικονομικά δεδομένα και μακροοικονομικούς δείκτες

Το επιτόκιο αποτελεί σημείο αναφοράς για μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων, όπως δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Η μείωση πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι η Fed ουσιαστικά λειτουργούσε στα τυφλά τον τελευταίο καιρό χωρίς επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία.

Εκτός από την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση έχει αναστείλει τη συλλογή και την αναφορά όλων των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμα βασικά μεγέθη όπως οι μη γεωργικές μισθοδοσίες, οι λιανικές πωλήσεις και μια πληθώρα άλλων μακροοικονομικών δεικτών.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η επιτροπή αναγνώρισε την αβεβαιότητα που συνοδεύει την έλλειψη δεδομένων, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποίησε τις γενικές οικονομικές συνθήκες.

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό. Η αύξηση της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί φέτος και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ελαφρώς, αλλά παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο. Οι πιο πρόσφατοι δείκτες συνάδουν με αυτές τις εξελίξεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους και παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα».

Επιβράδυνση προσλήψεων – Ο πληθωρισμός πάνω από τον στόχο της Fed

Ακόμη και πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης, είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται ενδείξεις ότι, ενώ οι απολύσεις είχαν περιοριστεί, ο ρυθμός προσλήψεων είχε επιβραδυνθεί. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός παρέμεινε σημαντικά πάνω από τον ετήσιο στόχο της Fed του 2%.

Η έκθεση CPI της περασμένης εβδομάδας, που δημοσιεύθηκε λόγω της σημασίας της για τις προσαρμογές του κόστους διαβίωσης της Κοινωνικής Ασφάλισης, έδειξε ετήσιο ποσοστό 3%, ωθούμενο από τα υψηλότερα κόστη ενέργειας καθώς και από διάφορα στοιχεία που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Fed προσπαθεί να επιτύχει ισορροπία μεταξύ πλήρους απασχόλησης και σταθερών τιμών. Ωστόσο, πρόσφατα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διαβλέπουν έναν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο από την κατάσταση της απασχόλησης. Μαζί με την απόφαση για τα επιτόκια, η Fed ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τη διαδικασία μείωσης του όγκου των ομολόγων που κατέχει στον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας, ο οποίος ανέρχεται σε 6,6 τρισ. δολάρια.

H ποσοτική σύσφιξη γνωστή και ως QT (quantitative tightening), είχε μειώσει κατά περίπου 2,3 τρισ. δολάρια το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και ενυπόθηκων τίτλων της Fed. Αντί να επανεπενδύει τα έσοδα από την λήξη των τίτλων, η Fed επέτρεπε την απομάκρυνσή τους από τον ισολογισμό σε περιορισμένο επίπεδο κάθε μήνα. Ωστόσο, πρόσφατα σημάδια σύσφιξης στις αγορές βραχυπρόθεσμων δανείων έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι η απομάκρυνση έχει προχωρήσει αρκετά.

Ποσοτική σύσφιξη και πληθωρισμός

Πρόσφατα, οι αγορές είχαν αρχίσει να αναμένουν ότι η Fed θα τερμάτιζε την ποσοτική σύσφιξη είτε τον Οκτώβριο είτε μέχρι το τέλος του έτους. Η Fed επέκτεινε τα χαρτοφυλάκιά της κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid, αυξάνοντας τον ισολογισμό της από λίγο πάνω από 4 τρισ. δολάρια σε σχεδόν 9 τρισ. δολάρια. Ο Πάουελ δήλωσε ότι, ενώ η Fed έκρινε απαραίτητο να μειώσει τα χαρτοφυλάκιά της, δεν προέβλεπε επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα.

Στην πραγματικότητα, ο αναλυτής της Evercore ISI, Κρίσνα Γκούχα, δήλωσε ότι θα μπορούσε να προβλέψει ένα σενάριο στο οποίο η Fed θα ξαναρχίσει τις αγορές στις αρχές του 2026 για «σκοπούς οργανικής ανάπτυξης», καθώς οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν.

Η Fed σπάνια χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική κατά τη διάρκεια οικονομικών επεκτάσεων και ανοδικών αγορών μετοχών. Οι κύριοι δείκτες, αν και ασταθείς, έχουν σημειώσει μια σειρά από ρεκόρ υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένοι από περαιτέρω κέρδη στις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και μια ισχυρή περίοδο κερδών.

Η ιστορία έχει δείξει ότι η αγορά συνεχίζει να ανεβαίνει όταν η Fed προβαίνει σε περικοπές υπό τέτοιες συνθήκες. Ωστόσο, η χαλαρότερη πολιτική ενέχει επίσης τον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού, μια κατάσταση που ανάγκασε τη Fed να προχωρήσει σε μια σειρά επιθετικών περικοπών των επιτοκίων.