08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Διεθνής Οικονομία 09 Οκτωβρίου 2025 | 00:15

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve δεν επεφύλαξε ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς το κλίμα είχε διαφανεί από την ανακοίνωση που συνόδευσε την απόφαση να μειωθούν τα επιτόκια και τη επακόλουθη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ.

Αν μπορούσε κανείς να συνάγει κάποια πρώτα συμπεράσματα για την κατάσταση που επικρατεί στη Fed  αναφορικά με την νομισματική πολιτική είναι ότι η συναίνεση ήταν μεγαλύτερη από αυτή που περίμεναν οι αγορές στη περικοπή του κόστους δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης (μόνο ένας διεφώνησε) και πώς σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές κινήσεις οι Αμερικανοί τραπεζίτες είναι μοιρασμένοι στη μέση, με έναν (τον ίδιο που καταψήφισε) να αποτελεί μία κατηγορία μόνος τους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει  από τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης-17ης Σεπτεμβρίου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι της Fed κατέληξαν στη  διαπίστωση ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί αρκετά ώστε να δικαιολογούν μείωση των επιτοκίων. Ωστόσο, αρκετοί παρέμειναν επιφυλακτικοί για τον υψηλό πληθωρισμό εν μέσω μιας συζήτησης σχετικά με το πόσο επιβαρύνει την οικονομία το τρέχον κόστος δανεισμού.

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι ήταν σκόπιμο να μετακινηθεί το εύρος-στόχος για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων προς ένα πιο ουδέτερο περιβάλλον, επειδή έκριναν ότι οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας για την απασχόληση είχαν αυξηθεί», αναφέρουν τα πρακτικά, καταγράφοντας τη διάσταση απόψεων που επικρατεί μεταξύ εκείνων που προτάσσουν τις ανησυχίες για την αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του νέου κυβερνήτη και εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν, και εκείνων που βλέπουν σημάδια ότι ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι αβεβαιότητες

Σημειώνεται πάντως, ότι «η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε τους ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές τους για τον πληθωρισμό, επισημαίνοντας τις μετρήσεις του πληθωρισμού που κινούνται πάνω από το 2%, τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις των δασμών» και άλλους παράγοντες, αναφέρουν τα πρακτικά.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ «οι περισσότεροι έκριναν ότι πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να χαλαρώσουν περαιτέρω την πολιτική τους κατά το υπόλοιπο του έτους», ο χρόνος και ο ρυθμός των περαιτέρω κινήσεων παρέμειναν υπό αμφισβήτηση σε μια διχασμένη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς.

«Ορισμένοι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι, με βάση διάφορα μέτρα… η νομισματική πολιτική μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα περιοριστική, κάτι που έκριναν ότι δικαιολογεί μια προσεκτική προσέγγιση» προς περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, αναφέρουν τα πρακτικά.

«Μερικοί συμμετέχοντες» δήλωσαν ότι υπήρχε «αξία» στη διατήρηση σταθερού του επιτοκίου πολιτικής, ενώ στο άλλο άκρο του φάσματος «ένας» από αυτούς τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Ο Μίραν, ο οποίος βρισκόταν σε άδεια από τη θέση του οικονομικού συμβούλου στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα ,και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Τα επόμενα βήματα

Η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο πολιτικής της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 4,00%-4,25%.

Οι προβλέψεις για τα επιτόκια, ωστόσο, κατέδειξαν μια μοιρασμένη στη μέση επιτροπή, με εννέα από αυτούς να προβλέπουν δύο περικοπές, τον Μιράν να βλέπει πολύ περισσότερες, και  τους υπόλοιπους εννέα να βλέπουν μόνο μία ή καμία περαιτέρω περικοπή.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed για την πολιτική έχει προγραμματιστεί για τις 28-29 Οκτωβρίου, με τις χρηματοπιστωτικές αγορές να αναμένουν μια ακόμη μείωση του επιτοκίου κατά 25 μ.β.

Το shutdown περιπλέκει τις αποφάσεις

Ωστόσο, η ανάλυση και τα σχόλια από τη συνεδρίαση του περασμένου μήνα έχουν περιπλακεί από το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που έχει καθυστερήσει την δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου και θα μπορούσε να αναβάλει τη δημοσίευση του επόμενου γύρου στοιχείων για τις τιμές καταναλωτή που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Τα επόμενα βήματα

Τα μέλη συμφώνησαν ότι, κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Θα είναι έτοιμα να προσαρμόσουν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της Επιτροπής. Τα μέλη συμφώνησαν επίσης ότι οι αξιολογήσεις τους θα λαμβάνουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Οι διαφωνίες του Μίραν

Όπως είχε ήδη γνωστό, ο μόνος που καταψήφισε ήταν ο «εκλεκτός» του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Σύμφωνα με τα πρακτικά ο Μίραν προτίμησε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/2 ποσοστιαία μονάδα σε αυτή τη συνάντηση, υπό το πρίσμα της περαιτέρω εξασθένισης στην αγορά εργασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και του υποκείμενου πληθωρισμού που, κατά την άποψή του, ήταν σημαντικά πιο κοντά στο 2% από ό,τι φαινόταν στα στοιχεία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η πρόσθετη χαλάρωση της πολιτικής ήταν επίσης σκόπιμη για να αντικατοπτρίσει το γεγονός ότι το ουδέτερο επιτόκιο είχε μειωθεί λόγω παραγόντων όπως τα αυξημένα έσοδα από δασμούς που είχαν αυξήσει τις καθαρές εθνικές αποταμιεύσεις και οι αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης που είχαν μειώσει την αύξηση του πληθυσμού.

Πηγή: ΟΤ

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
