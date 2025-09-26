Καταναλωτικές δαπάνες: Δεν έκρυβε εκπλήξεις ο αγαπημένος δείκτης πληθωρισμού της Fed

Ελάχιστες αλλαγές σημείωσε ο δομικός πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη της Fed, γεγονός που πιθανότατα διατηρεί την κεντρική τράπεζα σε τροχιά για μειώσεις των επιτοκίων στο μέλλον.

Ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών κατέγραψε άνοδο 0,3% για τον μήνα, θέτοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 2,7%, σύμφωνα με ανακοίνωση του yπουργείου Εμπορίου.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, το πιο στενά παρακολουθούμενο επίπεδο τιμών του δομικού πληθωρισμού ήταν 2,9% σε ετήσια βάση, μετά από αύξηση 0,2% για τον μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν ελαφρώς αυξημένος από το 2,6% τον Ιούλιο, ενώ ο δομικός ρυθμός παρέμεινε ο ίδιος. Όλα τα στοιχεία ήταν σύμφωνα με την πρόβλεψη του Dow Jones.

Τα στοιχεία για τις δαπάνες και τα έσοδα ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4% για τον μήνα, ενώ οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες επιταχύνθηκαν με ρυθμό 0,6%. Και τα δύο ήταν 0,1% πάνω από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς συνέβαλαν στα κέρδη μετά την έκθεση, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν.

Οι δασμοί

Η έκθεση δείχνει περαιτέρω ότι οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν μόνο περιορισμένη επίδραση στις τιμές καταναλωτή. Αν και πολλοί οικονομολόγοι ανέμεναν τις εκτεταμένες εισφορές του Τραμπ στις τιμές των χυμών, οι εταιρείες βασίστηκαν σε ένα μείγμα συσσωρεύσεων αποθεμάτων πριν από τους δασμούς και μέτρων απορρόφησης του κόστους για να περιορίσουν τον αντίκτυπο.

Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1%, ενώ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,3%. Τα τρόφιμα παρουσίασαν άνοδο 0,5%, ενώ τα ενεργειακά αγαθά και οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,8%. Το κόστος στέγασης σημείωσε αύξηση 0,4%.

Επιπλέον, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι καταναλωτές ήταν ανθεκτικοί παρά τον γύρο των δασμών, συνεχίζοντας να ξοδεύουν έντονα καθώς τα εισοδήματα παρέμειναν σταθερά. Το ποσοστό προσωπικής αποταμίευσης αυξήθηκε επίσης σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στο 4,6%, σημειώνοντας αύξηση 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας.

Η Fed

Αξιωματούχοι της Fed, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Jerome Powell, λένε ότι ένα πιθανό σενάριο για τους δασμούς είναι ότι αποτελούν μια εφάπαξ ώθηση στις τιμές και όχι μια μακροπρόθεσμη αιτία υποκείμενου πληθωρισμού. Ωστόσο, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνέχισαν να εκφράζουν επιφυλάξεις και βλέπουν περιορισμένο περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Οι αγορές στοιχηματίζουν έντονα σε μια μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, αν και υπάρχει λίγο λιγότερος ενθουσιασμός για μια άλλη κίνηση τον Δεκέμβριο. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στο επιτόκιο της Fed, την πρώτη χαλάρωση του έτους που μείωσε το επιτόκιο αναφοράς σε ένα εύρος-στόχο 4%-4,25%.

Πηγή: ΟΤ