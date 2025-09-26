newspaper
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Καταναλωτικές δαπάνες: Δεν έκρυβε εκπλήξεις ο αγαπημένος δείκτης πληθωρισμού της Fed
Διεθνής Οικονομία 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:35

Καταναλωτικές δαπάνες: Δεν έκρυβε εκπλήξεις ο αγαπημένος δείκτης πληθωρισμού της Fed

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι καταναλωτές συνέχισαν να ξοδεύουν παρά τους δασμούς

Σύνταξη
Spotlight

Ελάχιστες αλλαγές σημείωσε ο δομικός πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη της Fed, γεγονός που πιθανότατα διατηρεί την κεντρική τράπεζα σε τροχιά για μειώσεις των επιτοκίων στο μέλλον.

Ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών κατέγραψε άνοδο 0,3% για τον μήνα, θέτοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 2,7%, σύμφωνα με ανακοίνωση του yπουργείου Εμπορίου.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, το πιο στενά παρακολουθούμενο επίπεδο τιμών του δομικού πληθωρισμού ήταν 2,9% σε ετήσια βάση, μετά από αύξηση 0,2% για τον μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν ελαφρώς αυξημένος από το 2,6% τον Ιούλιο, ενώ ο δομικός ρυθμός παρέμεινε ο ίδιος. Όλα τα στοιχεία ήταν σύμφωνα με την πρόβλεψη του Dow Jones.

Τα στοιχεία για τις δαπάνες και τα έσοδα ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4% για τον μήνα, ενώ οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες επιταχύνθηκαν με ρυθμό 0,6%. Και τα δύο ήταν 0,1% πάνω από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς συνέβαλαν στα κέρδη μετά την έκθεση, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν.

Οι δασμοί

Η έκθεση δείχνει περαιτέρω ότι οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν μόνο περιορισμένη επίδραση στις τιμές καταναλωτή. Αν και πολλοί οικονομολόγοι ανέμεναν τις εκτεταμένες εισφορές του Τραμπ στις τιμές των χυμών, οι εταιρείες βασίστηκαν σε ένα μείγμα συσσωρεύσεων αποθεμάτων πριν από τους δασμούς και μέτρων απορρόφησης του κόστους για να περιορίσουν τον αντίκτυπο.

Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1%, ενώ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,3%. Τα τρόφιμα παρουσίασαν άνοδο 0,5%, ενώ τα ενεργειακά αγαθά και οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,8%. Το κόστος στέγασης σημείωσε αύξηση 0,4%.

Επιπλέον, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι καταναλωτές ήταν ανθεκτικοί παρά τον γύρο των δασμών, συνεχίζοντας να ξοδεύουν έντονα καθώς τα εισοδήματα παρέμειναν σταθερά. Το ποσοστό προσωπικής αποταμίευσης αυξήθηκε επίσης σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στο 4,6%, σημειώνοντας αύξηση 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας.

Η Fed

Αξιωματούχοι της Fed, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Jerome Powell, λένε ότι ένα πιθανό σενάριο για τους δασμούς είναι ότι αποτελούν μια εφάπαξ ώθηση στις τιμές και όχι μια μακροπρόθεσμη αιτία υποκείμενου πληθωρισμού. Ωστόσο, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνέχισαν να εκφράζουν επιφυλάξεις και βλέπουν περιορισμένο περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Οι αγορές στοιχηματίζουν έντονα σε μια μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, αν και υπάρχει λίγο λιγότερος ενθουσιασμός για μια άλλη κίνηση τον Δεκέμβριο. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στο επιτόκιο της Fed, την πρώτη χαλάρωση του έτους που μείωσε το επιτόκιο αναφοράς σε ένα εύρος-στόχο 4%-4,25%.

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
