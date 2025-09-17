newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:24

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Διαψεύσθηκαν οι Κασσάνδρες που ήθελαν 3 αξιωματούχους να καταψηφίζουν

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Κατά 25 μονάδες βάσης  -όπως αναμενόταν- η Federal Reserve μείωσε τα επιτόκιά της, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συναίνεση στους κόλπους της Fed ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη συνεδρίαση (όταν είχαν καταψηφίσει δύο άτομα), με τον «εκλεκτό» του Τραμπ, Στίβεν Μίραν να είναι ο μόνος που διεφώνησε υποστηρίζοντας μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Επί της ουσίας το αποτέλεσμα της ψηφοφορία διέψευσε τις Κασσάνδρες που ήθελαν 3 αξιωματούχους να καταψηφίζουν.

Οι κυβερνήτες Μισέλ Μπόουμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι είχαν διαφωνήσει στις προηγούμενη συνεδρίαση, ψήφισαν και οι δύο υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης. Όλοι διορίστηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πιέσει την Fed να μειώσει το επιτόκιο γρήγορα και επιθετικά.

Τώρα, όλοι στρέφουν το βλέμμα τους στη συνέντευξη του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ, που θα ακολουθήσει, αναζητώντας περισσότερα σημάδια για τα επόμενα βήματα. Σχεδόν βέβαιο θεωρείται, ότι ο Πάουελ θα δεχθεί ερωτήσεις σχετικά με το μεγάλο σχίσμα που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και τις εντεινόμενες προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει τις ισορροπίες στην Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), προκειμένου να ελέγχει τις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Fed, πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί απότομα, αλλά παραμένει χαμηλό. Ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ανοδικά και παραμένει κάπως υψηλός.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Επιτροπή δίνει προσοχή στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι κίνδυνοι ύφεσης για την απασχόληση έχουν αυξηθεί.

«Υποστηρίζοντας τους στόχους της και λαμβάνοντας υπόψη τη μετατόπιση της ισορροπίας των κινδύνων, η Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε 4% έως 4,25%.

Κατά την εξέταση πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Επίσης, θα  συνεχίσει να μειώνει τις συμμετοχές της σε τίτλους του Δημοσίου και χρέος οργανισμών και τίτλους που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια οργανισμών.

Οι οικονομικές προοπτικές

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της δράσης για τη νομισματική πολιτική ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος, John C. Williams, Αντιπρόεδρος, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem, Jeffrey R. Schmid και Christopher J. Waller. Κατά της δράσης αυτής ψήφισε ο Stephen I. Miran, ο οποίος προτίμησε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/2 ποσοστιαία μονάδα σε αυτή τη συνεδρίαση.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025
Έξυπνοι μετρητές 17.09.25

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές συνεχίζονται εντατικά αλλά η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μείωση των απωλειών ενέργειας

Δήμητρα Σκούφου
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Νέο καμπανάκι για την επιβίωση της Ε.Ε. από τον Ντράγκι

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» – Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι
Δημοσκόπηση 17.09.25

Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» - Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι

Μία ακόμα δημοσκόπηση για την κυβέρνηση με αρνητικό πρόσημο. Στα τάρταρα το ποσοστό των νέων που λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άνετη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ. Ο «καταλληλότερος» για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Champions League 17.09.25

Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)

Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του
«Μακριά από την κοινωνία» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

«Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
«Καλλιεργεί εφησυχασμό» 17.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το ν/σ για τη 13ωρη εργασία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Property Prices up in Greece in Q2, 2025
English edition 17.09.25

Property Prices up in Greece in Q2, 2025

Apartment prices increased on average by 9% annually in 2024 (revised data), against a 13.9% rise in 2023, the Bank of Greece said.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
«Θερμή» υποδοχή 17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση
«Πρόγραμμα και σχέδιο» 17.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση

«Πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
Culture Live 17.09.25

H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο