Κατά 25 μονάδες βάσης -όπως αναμενόταν- η Federal Reserve μείωσε τα επιτόκιά της, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συναίνεση στους κόλπους της Fed ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη συνεδρίαση (όταν είχαν καταψηφίσει δύο άτομα), με τον «εκλεκτό» του Τραμπ, Στίβεν Μίραν να είναι ο μόνος που διεφώνησε υποστηρίζοντας μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Επί της ουσίας το αποτέλεσμα της ψηφοφορία διέψευσε τις Κασσάνδρες που ήθελαν 3 αξιωματούχους να καταψηφίζουν.

Οι κυβερνήτες Μισέλ Μπόουμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι είχαν διαφωνήσει στις προηγούμενη συνεδρίαση, ψήφισαν και οι δύο υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης. Όλοι διορίστηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πιέσει την Fed να μειώσει το επιτόκιο γρήγορα και επιθετικά.

Τώρα, όλοι στρέφουν το βλέμμα τους στη συνέντευξη του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ, που θα ακολουθήσει, αναζητώντας περισσότερα σημάδια για τα επόμενα βήματα. Σχεδόν βέβαιο θεωρείται, ότι ο Πάουελ θα δεχθεί ερωτήσεις σχετικά με το μεγάλο σχίσμα που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και τις εντεινόμενες προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει τις ισορροπίες στην Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), προκειμένου να ελέγχει τις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Fed, πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί απότομα, αλλά παραμένει χαμηλό. Ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ανοδικά και παραμένει κάπως υψηλός.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Επιτροπή δίνει προσοχή στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι κίνδυνοι ύφεσης για την απασχόληση έχουν αυξηθεί.

«Υποστηρίζοντας τους στόχους της και λαμβάνοντας υπόψη τη μετατόπιση της ισορροπίας των κινδύνων, η Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε 4% έως 4,25%.

Κατά την εξέταση πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Επίσης, θα συνεχίσει να μειώνει τις συμμετοχές της σε τίτλους του Δημοσίου και χρέος οργανισμών και τίτλους που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια οργανισμών.

Οι οικονομικές προοπτικές

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της δράσης για τη νομισματική πολιτική ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος, John C. Williams, Αντιπρόεδρος, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem, Jeffrey R. Schmid και Christopher J. Waller. Κατά της δράσης αυτής ψήφισε ο Stephen I. Miran, ο οποίος προτίμησε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/2 ποσοστιαία μονάδα σε αυτή τη συνεδρίαση.