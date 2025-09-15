newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας
Διεθνής Οικονομία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:30

Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Τα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας επισκίασαν ένα ασταθές αποτύπωμα πληθωρισμού την περασμένη εβδομάδα, διατηρώντας αμετάβλητες τις προσδοκίες των επενδυτών στη Wall Street ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση πολιτικής της την Τετάρτη.

Κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο από την αύξηση 0,2% του Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, ξεχωριστά στοιχεία έδειξαν ότι οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας αυξήθηκαν στις 263.000 – η υψηλότερη τιμή εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια , από τις αναθεωρημένες 236.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Περίπλοκη απόφαση για τη Fed

Η Fed σταθμίζει τις δύο παραμέτρους, δηλαδή την πλήρη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών, όταν αποφασίζει εάν θα αλλάξει τα επιτόκια. Δεδομένης της δυναμικής της επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με τις άκαμπτες αυξήσεις των τιμών, οι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street δήλωσαν στο Yahoo Finance ότι η Fed έχει μπροστά της μια περίπλοκη απόφαση.

«Είναι το χειρότερο είδος ρύθμισης για την Fed», δήλωσε στο Yahoo Finance η Claudia Sahm, επικεφαλής οικονομολόγος της New Century Advisors και πρώην οικονομολόγος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. «Δεν θα κάνουν περικοπές επειδή έχουμε καλά νέα για τον πληθωρισμό. Θα κάνουν περικοπές επειδή έχουμε κακά νέα για την απασχόληση».

Η Sahm αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη διήμερη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ο πληθωρισμός είναι «ακόμα πολύ σταθερός».

Άλλοι στρατηγικοί αναλυτές συμφώνησαν: «Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι αυξημένος. Έχει αυξηθεί και κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Yahoo Finance ο Collin Martin, στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος στο Schwab Center for Financial Research.

Ο ασταθής πληθωρισμός μπορεί να κρατήσει την Fed επιφυλακτική μετά τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της RSM, Τζο Μπρουσουέλας.

«Ναι, θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων σας εκεί στις συναλλαγές γης», δήλωσε ο Brusuelas στο Yahoo Finance. «Αλλά πρέπει να σας πω ότι η υποκείμενη ουσία των δεδομένων δεν υποδηλώνει ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει τρεις μειώσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους».

Μέχρι την Παρασκευή, οι επενδυτές προέβλεπαν πιθανότητα 76% για τρεις μειώσεις επιτοκίων φέτος , σύμφωνα με την CME FedWatch, καθώς η αγορά εργασίας παρουσιάζει αυξανόμενες ρωγμές.

Τα στοιχεία για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας της Πέμπτης ήταν τα τελευταία που υπογράμμισαν την επιβράδυνση. Μια σαρωτική αναθεώρηση της απασχόλησης που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι οι ΗΠΑ απασχολούσαν 911.000 λιγότερους ανθρώπους μεταξύ Απριλίου 2024 και Μαρτίου 2025 από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί.

Παρόλα αυτά, η επιβράδυνση δεν φαίνεται να ωθεί την οικονομία σε γκρεμό.

«Δεν θα δούμε αυτή την απότομη προσγείωση όπως η κατάρρευση στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο συνιδρυτής του Ινστιτούτου Έρευνας Οικονομικού Κύκλου, Λακμάν Ατσουθάν. «Αυτό θα μπορούσε να γίνει δύσκολο κάποια στιγμή… αλλά δεν είναι ακόμα».

Αισιοδοξία στη Wall Street για την ΑΙ

Παρά τις ανησυχίες για την οικονομία και την αγορά εργασίας, οι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσει την ανοδική πορεία των μετοχών περαιτέρω το 2026. Αυτή την εβδομάδα, το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο Τεχνητής Νοημοσύνης της Oracle  άφησε άναυδους τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας τη δύναμη του τεχνολογικού τομέα.

«Με την ισχυρή δυναμική των κερδών από την τεχνολογία και τις επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων της Fed, δεν βλέπουμε τις αυξημένες αποτιμήσεις ως λόγο για να αποφύγουμε τη διαφοροποιημένη έκθεση στον τομέα», δήλωσε η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής μετοχών της UBS Global Wealth Management.

«Σε γενικές γραμμές, βλέπουμε περιθώριο για περαιτέρω ανοδική πορεία στις αμερικανικές μετοχές, με τον στόχο μας για τον S&P 500 στα 6.600 για το τέλος του 2025 και τον στόχο μας για τα τέλη Ιουνίου 2026 στα 6.800», πρόσθεσε.

Ο Nasdaq ξεπέρασε τις 22.000 για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, οδεύοντας προς την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ του.

Ο S&P 500 και ο Dow Jones άγγιξαν επίσης νέα υψηλά, με τον δείκτη των blue chip να ξεπερνά τις 46.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
