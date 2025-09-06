newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 23:23
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
ΗΠΑ: Υπό πίεση οι μετοχές στη Wall Street από τα αρνητικά στοιχεία για την απασχόληση
Διεθνής Οικονομία 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:00

ΗΠΑ: Υπό πίεση οι μετοχές στη Wall Street από τα αρνητικά στοιχεία για την απασχόληση

Στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ προστέθηκαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστική υπηρεσίας των ΗΠΑ

Σύνταξη
Μικρή πτώση στη Wall Street έφεραν τα αρνητικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Οι μετοχές βρέθηκαν υπό πίεση την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση των χαμηλότερων από το αναμενόμενο στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που προκάλεσαν ανησυχίες για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, παρά την ενίσχυση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Ειδικότερα, ο S&P υποχώρησε 0,4%, ενώ ο Nasdaq πτώση 0,2% και Ο Dow Jones υποχώρησε 223 μονάδες, ή 0,5%.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες είχαν φτάσει σε νέα ενδοημερήσια υψηλά επίπεδα νωρίτερα στη συνεδρίαση. Στα υψηλότερα σημεία τους, ο Nasdaq με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών και ο Dow με τις blue chip μετοχές σημείωσαν άνοδο περίπου 0,5%, 0,8% και 0,3% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία

Στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ προστέθηκαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστική υπηρεσίας των ΗΠΑ. Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος από τις 75.000 θέσεις που ανέμεναν οι αναλυτές. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης στο 4,3%.

Οι επενδυτές προσδοκούν μια μείωση του επιτοκίου κατά τουλάχιστον ένα τέταρτο της μονάδας από την Fed στη συνεδρίασή της αργότερα αυτό το μήνα. Κάποιοι άλλοι επενδυτές έβαλαν επίσης στο παιχνίδι μια μείωση του επιτοκίου κατά μισή μονάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch.

«Η επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την άνοδο του ποσοστού ανεργίας και τη συγκράτηση της αύξησης των μισθών, ενισχύουν την άποψη ότι ο ρυθμός της θετικής μεταβολής στην αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά», δήλωσε ο Jamie Cox, διευθύνων εταίρος της Harris Financial Group. «Αυτά τα στοιχεία για την απασχόληση δίνουν στην Fed όλους τους λόγους που χρειάζεται για να μετατοπίσει την ισορροπία των κινδύνων και να μειώσει τα επιτόκια σε δύο εβδομάδες».

Η JP Morgan και η Wells Fargo οδήγησαν την αρνητική μεταστροφή λόγω των φόβων ότι η επιβράδυνση της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει την αύξηση των δανείων. Οι βιομηχανικές εταιρείες Boeing και GE Aerospace επίσης επλήγησαν από τους φόβους για μια προβληματική οικονομία.Ωστόσο, η Broadcom ξεχώρισε, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 8% μετά τα τελευταία τριμηνία.

Πηγή: ot.gr

DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;
Tesla 05.09.25

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;

Αυτή τη στιγμήμη, η καθαρή αξία του Μασκ ανέρχεται σε 430 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Wall Street 05.09.25

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Σύνταξη
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα καταρρίπτονται αεροσκάφη που μας απειλούν
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα καταρρίπτει τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν αεροσκάφη της Βενεζουέλας «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές για υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Σύνταξη
Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ διαλύεται από την αστυνομία
Σερβία 06.09.25

Η αστυνομία διέλυσε μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ

Μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ της Σερβίας διαλύθηκε με επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης.

Σύνταξη
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
«Ανοίγουμε νέο δρόμο» 06.09.25

Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Σύνταξη
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

