Μικρή πτώση στη Wall Street έφεραν τα αρνητικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Οι μετοχές βρέθηκαν υπό πίεση την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση των χαμηλότερων από το αναμενόμενο στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που προκάλεσαν ανησυχίες για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, παρά την ενίσχυση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Ειδικότερα, ο S&P υποχώρησε 0,4%, ενώ ο Nasdaq πτώση 0,2% και Ο Dow Jones υποχώρησε 223 μονάδες, ή 0,5%.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες είχαν φτάσει σε νέα ενδοημερήσια υψηλά επίπεδα νωρίτερα στη συνεδρίαση. Στα υψηλότερα σημεία τους, ο Nasdaq με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών και ο Dow με τις blue chip μετοχές σημείωσαν άνοδο περίπου 0,5%, 0,8% και 0,3% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία

Στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ προστέθηκαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστική υπηρεσίας των ΗΠΑ. Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος από τις 75.000 θέσεις που ανέμεναν οι αναλυτές. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης στο 4,3%.

Οι επενδυτές προσδοκούν μια μείωση του επιτοκίου κατά τουλάχιστον ένα τέταρτο της μονάδας από την Fed στη συνεδρίασή της αργότερα αυτό το μήνα. Κάποιοι άλλοι επενδυτές έβαλαν επίσης στο παιχνίδι μια μείωση του επιτοκίου κατά μισή μονάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch.

«Η επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την άνοδο του ποσοστού ανεργίας και τη συγκράτηση της αύξησης των μισθών, ενισχύουν την άποψη ότι ο ρυθμός της θετικής μεταβολής στην αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά», δήλωσε ο Jamie Cox, διευθύνων εταίρος της Harris Financial Group. «Αυτά τα στοιχεία για την απασχόληση δίνουν στην Fed όλους τους λόγους που χρειάζεται για να μετατοπίσει την ισορροπία των κινδύνων και να μειώσει τα επιτόκια σε δύο εβδομάδες».

Η JP Morgan και η Wells Fargo οδήγησαν την αρνητική μεταστροφή λόγω των φόβων ότι η επιβράδυνση της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει την αύξηση των δανείων. Οι βιομηχανικές εταιρείες Boeing και GE Aerospace επίσης επλήγησαν από τους φόβους για μια προβληματική οικονομία.Ωστόσο, η Broadcom ξεχώρισε, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 8% μετά τα τελευταία τριμηνία.

Πηγή: ot.gr