04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Διεθνής Οικονομία 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:40

Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Spotlight

Σε υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ την Πέμπτη, με τον S&P να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς τα στοιχεία για την αγορά εργασίας δεν άλλαξαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα και οι επενδυτές αναμένουν τη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ της Παρασκευής.

«Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας που θα λάβουμε αύριο δεν βλέπω να αλλάζουν κάτι σημαντικά, επειδή ο (πρόεδρος της Fed, Τζερόμ) Πάουελ μας έχει ήδη πει ότι θα έχουμε μία περικοπή [στα επιτόκια], εκτός αν είναι πραγματικά, πραγματικά εκτός ορίων», δήλωσε ο Μάικ Ντίκσον, επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών στην Horizon Investments στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Ειδικότερα, ο S&P 500 κέρδισε 53,48 μονάδες, ή 0,82%, κλείνοντας στις 6.501,21 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 207,26 μονάδων ή 0,96% στις 21.704,99 και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 348,71 μονάδες, ή 0,77%, στις 45.619,94.

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο μετά την έκθεση του ADP, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group . Είπαν ότι υπάρχει 97% πιθανότητα το επιτόκιο να κινηθεί χαμηλότερα.

Η παράδοση του Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ένας αδύναμος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να χάνει κατά μέσο όρο 1,5% από το 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν μετά την έκθεση για επιδόματα ανεργίας, περιορίζοντας τις πιέσεις στην αγορά. Τα κέρδη έχουν συγκρατηθεί από την αύξηση των αποδόσεων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε για λίγο το 5% την Τετάρτη, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και απειλών για την ανεξαρτησία της Fed.

Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου αυξήθηκαν στις 237.000 . Αυτός ο αριθμός ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις και σηματοδότησε αύξηση 8.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρέχοντας περισσότερες ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, ο δείκτης PMI μη μεταποιητικών κλάδων ISM κατέγραψε καλύτερη από την αναμενόμενη ένδειξη για τον Αύγουστο , υποδηλώνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών.

Αυτές οι αναφορές έρχονται πριν από τη μεγάλη έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής. Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 75.000 τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Πηγή: ot.gr

Ενέργεια
World
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες μεταξύ των νεκρών στο δυστύχημα με το τελεφερίκ
Λισαβόνα 05.09.25

Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες ανάμεσα στους νεκρούς του τελεφερίκ

Το τελεφερίκ στη Λισαβόνα είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador, και όπως ανακοινώθηκε ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες.

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»
Οικονομικές Ειδήσεις 05.09.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»

Η έκκληση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρυτή και προέδρου του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp και βασικού μετόχου της Alter Ego Media, για τον τερματισμό του ουκρανικού πολέμου και οι αναφορές του στην κακή πραγματική οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, στην παρέμβασή του στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»
Το δαχτυλίδι 04.09.25

«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έζησε μια ζωή με νίκες αλλά η προσωπική ιστορία του ήταν γεμάτη από θυσίες, εσωστρέφεια και μια βαθιά απώλεια που τον στοίχειωσε μέχρι το θάνατο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
