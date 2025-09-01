H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που θα δημοσιευτεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα έρθουν σύντομα, μια άποψη που έχει βοηθήσει στην άνοδο των αμερικανικών μετοχών σε επίπεδα ρεκόρ.

Η δημοσίευση απροσδόκητα αδύναμων στοιχείων για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα αύξησε τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει να μειώνει ξανά τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, καθώς η κεντρική τράπεζα κινείται για να στηρίξει την αγορά εργασίας παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Μια μέτρια έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο την επόμενη Παρασκευή θα μπορούσε να εγείρει ανησυχίες για μια επιβράδυνση της οικονομίας, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει την αγορά σε πιο επιθετικές περικοπές, δήλωσε στο Reuters ο Jack Janasiewicz, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στην Natixis Investment Managers Solutions.

«Τα χαμηλότερα επιτόκια πιθανώς υπερισχύουν μιας μέτριας επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, και αυτό πιθανώς θέτει ένα κατώτατο όριο κάτω από την οικονομία και… την χρηματιστηριακή αγορά», είπε.

Οι επενδυτές έχουν ξεπεράσει τις ανησυχίες των δασμών Τραμπ

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο από τότε που έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους τον Απρίλιο. Οι επενδυτές έχουν ξεπεράσει τις ανησυχίες ότι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση, ενώ ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών και άλλων μετοχών έχει επωφεληθεί από την αισιοδοξία σχετικά με τις επιχειρηματικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς οι μειώσεις σε εταιρείες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη προστέθηκαν στην πρόσφατη αστάθεια στις μετοχές τεχνολογίας, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται από την εταιρεία κατασκευής τσιπ Broadcom την ερχόμενη Πέμπτη. Παρόλα αυτά, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 ολοκλήρωσε τον παραδοσιακά δύσκολο μήνα Αύγουστο με άνοδο 1,9%, ωθώντας τα κέρδη από την αρχή του έτους σε περίπου 10%, κοντά σε επίπεδα ρεκόρ.

Ιστορικά επικίνδυνη περίοδος για τη Wall Street

Οι αγορές παραμένουν σε μια ιστορικά επικίνδυνη περίοδο στο ημερολόγιο. Τα τελευταία 35 χρόνια, ο Σεπτέμβριος έχει καταταχθεί ως ο μήνας με τις χειρότερες επιδόσεις του έτους για τον S&P 500, με μέση πτώση 0,8% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με το Ημερολόγιο του Χρηματιστηρίου. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει 18 από τις 35 φορές τον Σεπτέμβριο, τον μόνο μήνα που είχε μεγαλύτερη πτώση παρά άνοδο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με το Ημερολόγιο.

Η έκθεση για την απασχόληση είναι η πρώτη σημαντική οικονομική ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου. Η απασχόληση τον Αύγουστο αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά 75.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Στην έκθεση του προηγούμενου μήνα, οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 73.000, ένας εκπληκτικά χαμηλός αριθμός που επιδεινώθηκε από τις απότομες προς τα κάτω αναθεωρήσεις της ανάπτυξης τους δύο προηγούμενους μήνες.

Ο Άλεξ Γκρασίνο, παγκόσμιος επικεφαλής οικονομολόγος και επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην Manulife Investment Management, δήλωσε ότι αναμένει πως τα στοιχεία της έκθεσης για την απασχόληση, όπως το ποσοστό ανεργίας και το ύψος του ωρομισθίου «θα υποδεικνύουν ουσιαστικά το ίδιο μήνυμα, το οποίο είναι ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ έχει ψυχρανθεί».

Οι προοπτικές για τα επιτόκια

Η αδύναμη έκθεση του Ιουλίου αύξησε τις προσδοκίες της αγοράς ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, στοιχήματα που εδραιώθηκαν μετά την πρόσφατη δήλωση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ότι οι κίνδυνοι στην αγορά εργασίας αυξάνονται.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των funds της Fed μέχρι την Παρασκευή υποδηλώνουν 89% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Θα χρειαζόταν πολύ ευρεία βάση στην έκθεση για να πειστεί η Fed να επανεξετάσει την ιδέα της μείωσης των επιτοκίων», δήλωσε ο Ντριού Μάτους, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην MetLife Investment Management, προσθέτοντας ότι οι πιθανότητες μιας τέτοιας έκθεσης είναι «αρκετά χαμηλές».

«Θα μπορούσαμε να δούμε μια ΟΚ έκθεση, και μια ΟΚ έκθεση δεν πρόκειται να αποτρέψει την Fed από το να κάνει περικοπές», δήλωσε ο Μάτους.

Ενώ μια μείωση τον Σεπτέμβριο μπορεί να είναι σχεδόν σίγουρη, τα στοιχεία για την απασχόληση θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τις προσδοκίες σχετικά με το μέγεθος της χαλάρωσης τους επόμενους μήνες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των κεφαλαίων της Fed υποδηλώνουν ότι αναμένονται περίπου 55 μονάδες βάσης, ή λίγο πάνω από δύο τυπικές περικοπές, μέχρι τον Δεκέμβριο.

Οι εξελίξεις στη Fed

Άλλες εξελίξεις στη Fed θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο της αγοράς την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την κίνηση του Τραμπ να απολύσει το μέλος του διοικητικού συμβούλιου της Fed, Λίζα Κουκ, καθώς επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τον συσχετισμό στο κέντρο λήψης αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας. Η Κουκ υπέβαλε αγωγή την Πέμπτη , ισχυριζόμενη ότι ο Τραμπ δεν έχει εξουσία να την απολύσει από το αξίωμα.

Η διαμάχη έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία της Fed και την ικανότητά της να ασκεί νομισματική πολιτική ανεξάρτητη από πολιτικές πιέσεις, αφότου ο Τραμπ επί μήνες κατήγγειλε την Fed και τον Πάουελ ειδικά, επειδή δεν μείωσαν τα επιτόκια στο βαθμό που εκείνος θα ήθελε.

Ενώ η κατάσταση έχει ενισχύσει την κερδοσκοπία στις κεφαλαιαγορές γύρω από την ανεξαρτησία της Fed, αυτοί οι κίνδυνοι πιθανότατα έχουν ληφθεί υπόψη κατάλληλα, προς το παρόν, δήλωσε ο Grassino.

«Πολλά πράγματα που οι παραδοσιακοί συμμετέχοντες στην αγορά θα θεωρούσαν δεδομένα αμφισβητούνται», είπε. «Έτσι, καθώς αυτά εμφανίζονται, διευρύνετε τους κινδύνους που θα μπορούσατε ενδεχομένως να δείτε».

Πηγή: OT.gr