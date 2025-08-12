Νέα ιστορικά υψηλά κατακτούν S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Στην Wall Street σε ιστορικά υψηλά βρέθηκαν οι S&P 500 Nasdaq να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αφού στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Η έκθεση του Υπουργείου Εργασίας έδειξε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά το αναμενόμενο 0,2% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τις προβλέψεις, προκαλώντας εκκλήσεις από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων.

Με το βλέμμα στη Fed

Ωστόσο, υπήρξε και κάποια επιφύλαξη, καθώς τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές αναζητούν ενδείξεις ότι οι δασμοί και η αβεβαιότητα στο εμπόριο επηρεάζουν τις τιμές.

Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου, αντανακλώντας τις προσδοκίες για τα επιτόκια, υποχώρησαν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων έδειξαν ότι οι traders δίνουν 88,8% πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά περίπου 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

«Αυτή είναι ακόμη η αρχή αυτής της διαδικασίας και ακριβώς τη στιγμή που η Fed θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια το φθινόπωρο, τότε είναι που τα στοιχεία για τον πληθωρισμό πιθανότατα θα αρχίσουν να καταγράφουν ορισμένες από αυτές τις πιο άμεσες αυξήσεις τιμών δασμών και αυτό θα περιπλέξει την απόφαση για μείωση των επιτοκίων» εκτιμά ο John Velis, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην BNY.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται επίσης σε μια εποχή που υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για την ποιότητα των οικονομικών δεδομένων, εβδομάδες αφότου ο Τραμπ απέλυσε τον επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας μετά από αναθεωρήσεις προς τα κάτω των προσλήψεων εκτός γεωργικού τομέα στους προηγούμενους μήνες.

Τα ιστορικά υψηλά

Στις 12:00 μ.μ. ET, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 465,62 μονάδες ή 1,06% στις 44.440,71, ο S&P 500κέρδισε 55,29 μονάδες ή 0,87% στις 6.428,74 και ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 212,21 μονάδων ή 0,99% στις 21.597,61.

Εννέα από τους 11 κλάδους του S&P 500 ήταν υψηλότερα, με τις υπηρεσίες επικοινωνιών να βρίσκονται στην κορυφή μετά από άνοδο 1,7%. Η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο 1,2% καθώς η Perplexity έκανε προσφορά 34,5 δισ. δολαρίων σε μετρητά για να αγοράσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome της εταιρείας.

Παρέχοντας περαιτέρω ανακούφιση, οι ΗΠΑ και η Κίνα παρέτειναν την εκεχειρία των δασμών τους έως τις 10 Νοεμβρίου, αποτρέποντας τους τριψήφιους δασμούς στα προϊόντα της άλλης πλευράς.

Πηγή: ot.gr