Ανοδικά κινείται σήμερα η Wall Street, με τους επενδυτές να αποτυπώνουν την ανακούφισή τους στα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού που ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, οι οποίες είχαν ενσωματώσει πιθανές συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,52% στις 44.201 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,56% στις 6.409 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,65% στις 21.523 μονάδες.

Ο πληθωρισμός

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα καθησύχασαν τους επενδυτές της Wall Street, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι η ευρεία πολιτική δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στις ΗΠΑ. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, έναντι πρόβλεψης 2,8%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (core CPI), που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, κατέγραψε άνοδο 3,1% — λίγο υψηλότερα από την εκτίμηση για 3%.

Σε επίπεδο τίτλων, η Intel σημειώνει άνοδο 4%, μετά την αλλαγή στάσης του Τραμπ απέναντι στον CEO της, Lip-Bu Tan, τον οποίο χαρακτήρισε «επιτυχημένο» λίγες ημέρες αφότου είχε ζητήσει την παραίτησή του.

Επίσης, η Circle Internet Group, εκδότης stablecoin, σημειώνει άλμα κατά 11% μετά την ανακοίνωση αύξησης 53% στα έσοδα του β’ τριμήνου σε ετήσια βάση.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα στοιχεία πληθωρισμού αφήνουν περιθώριο για πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος. Σύμφωνα με τα δεδομένα του FedWatch Tool της CME, η αγορά αποτιμά πλέον σε σχεδόν 91% την πιθανότητα μείωσης τον επόμενο μήνα, έναντι 85% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, ενώ αυξήθηκαν και τα στοιχήματα για μειώσεις τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Οι δασμοί

Η έκθεση δημοσιεύεται καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα παρατείνει κατά 90 ημέρες την αναστολή επιβολής υψηλότερων δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

«Οι επενδυτές φαίνεται να ποντάρουν σε επικείμενες μειώσεις επιτοκίων, ελπίζοντας ότι θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των δασμών. Θεωρούμε ότι είναι νωρίς για τέτοιο συμπέρασμα», σχολίασε ο Brent Schutte, επικεφαλής επενδύσεων στη Northwestern Mutual Wealth Management. «Ο βαθμός επίδρασης των δασμών και η χρονική διάρκεια που θα χρειαστεί για να αποτυπωθεί στην οικονομία παραμένουν ανοιχτά. Στο μεταξύ, οι υψηλές αποτιμήσεις μετοχών μπορεί να εντείνουν τον αντίκτυπο τυχόν αρνητικών εξελίξεων στις αποδόσεις», πρόσθεσε.

πηγή: ΟΤ