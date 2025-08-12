newspaper
12.08.2025 | 18:46
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
Wall Street: Η συγκράτηση του πληθωρισμού έφερε άνοδο στις μετοχές
Διεθνής Οικονομία 12 Αυγούστου 2025 | 18:10

Wall Street: Η συγκράτηση του πληθωρισμού έφερε άνοδο στις μετοχές

O πληθωρισμός διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων και αυτό καθησύχασε τους επενδυτές, με άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών στη Wall Street.

Σύνταξη
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Ανοδικά κινείται σήμερα η Wall Street, με τους επενδυτές να αποτυπώνουν την ανακούφισή τους στα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού που ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, οι οποίες είχαν ενσωματώσει πιθανές συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,52% στις 44.201 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,56% στις 6.409 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,65% στις 21.523 μονάδες.

Ο πληθωρισμός

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα καθησύχασαν τους επενδυτές της Wall Street, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι η ευρεία πολιτική δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στις ΗΠΑ. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, έναντι πρόβλεψης 2,8%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (core CPI), που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, κατέγραψε άνοδο 3,1% — λίγο υψηλότερα από την εκτίμηση για 3%.

Σε επίπεδο τίτλων, η Intel σημειώνει άνοδο 4%, μετά την αλλαγή στάσης του Τραμπ απέναντι στον CEO της, Lip-Bu Tan, τον οποίο χαρακτήρισε «επιτυχημένο» λίγες ημέρες αφότου είχε ζητήσει την παραίτησή του.

Επίσης, η Circle Internet Group, εκδότης stablecoin, σημειώνει άλμα κατά 11% μετά την ανακοίνωση αύξησης 53% στα έσοδα του β’ τριμήνου σε ετήσια βάση.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα στοιχεία πληθωρισμού αφήνουν περιθώριο για πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος. Σύμφωνα με τα δεδομένα του FedWatch Tool της CME, η αγορά αποτιμά πλέον σε σχεδόν 91% την πιθανότητα μείωσης τον επόμενο μήνα, έναντι 85% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, ενώ αυξήθηκαν και τα στοιχήματα για μειώσεις τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

 Οι δασμοί

Η έκθεση δημοσιεύεται καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα παρατείνει κατά 90 ημέρες την αναστολή επιβολής υψηλότερων δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

«Οι επενδυτές φαίνεται να ποντάρουν σε επικείμενες μειώσεις επιτοκίων, ελπίζοντας ότι θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των δασμών. Θεωρούμε ότι είναι νωρίς για τέτοιο συμπέρασμα», σχολίασε ο Brent Schutte, επικεφαλής επενδύσεων στη Northwestern Mutual Wealth Management. «Ο βαθμός επίδρασης των δασμών και η χρονική διάρκεια που θα χρειαστεί για να αποτυπωθεί στην οικονομία παραμένουν ανοιχτά. Στο μεταξύ, οι υψηλές αποτιμήσεις μετοχών μπορεί να εντείνουν τον αντίκτυπο τυχόν αρνητικών εξελίξεων στις αποδόσεις», πρόσθεσε.

πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

inWellness
inTown
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12.08.25

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25

Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Superliga σε κρίση
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Η Superliga σε κρίση

Η A22 στα πρόθυρα διάλυσης μετά από τεράστιες ζημίες -

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
