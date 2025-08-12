newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
12.08.2025 | 18:46
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
ΗΠΑ: Αυξήθηκε ο δομικός πληθωρισμός, παρά τη συγκράτηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Οικονομία 12 Αυγούστου 2025 | 18:00

ΗΠΑ: Αυξήθηκε ο δομικός πληθωρισμός, παρά τη συγκράτηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

O πληθωρισμός στις ΗΠΑ διέψευσε τις προβλέψεις για ενίσχυσή του λόγω των δασμών και παρέμεινε σταθερός στο 2,7% τον Ιούλιο. Αυξήθηκε ο δομικός πληθωρισμός στο 3,1%

Αμετάβλητος παρέμεινε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,7% χαμηλότερα μάλιστα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που ανέμεναν να κινηθεί με ρυθμό 2,8% σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε εποχικά προσαρμοσμένο κατά 0,2% σε μηναία βάση σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηναία βάση και 3,1% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για 0,3% και 3%. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θεωρούν γενικά ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι μια καλύτερη ένδειξη για τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Μια αύξηση 0,2% στο κόστος στέγασης οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του δείκτη, ενώ οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν σταθερές και η ενέργεια μειώθηκε κατά 1,1%, ανέφερε η BLS.Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων που είναι ευαίσθητες στους δασμούς παρέμειναν επίσης αμετάβλητες, αν και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά σημείωσαν άνοδο 0,5%.Οι υπηρεσίες μεταφορών και ιατρικής περίθαλψης κατέγραψαν και οι δύο κινήσεις κατά 0,8% υψηλότερα.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς κατέγραψαν κέρδη μετά την έκθεση, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων διαμορφώθηκαν ως επί το πλείστον χαμηλότερα.

«Οι δασμοί είναι στα νούμερα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το τρομακτικό σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο πρώην οικονομολόγος του Λευκού Οίκου Τζάρετ Μπερνστάιν στο CNBC. Ο Μπερνστάιν υπηρέτησε υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούνιο, οδηγώντας του οικονομολόγους να στέλνουν προειδοποίηση ότι  ήταν τα πρώτα σημάδια του εμπορικού πολέμου που διαπερνά τους καταναλωτές.

Τα στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας έρχονται μετά την απόλυση του επικεφαλής του οργανισμού από τον Τραμπ στις αρχές αυτού του μήνα, μετά από την έκθεση για την απασχόληση τον Ιούλιο που έδειξε μια απότομη επιβράδυνση στις προσλήψεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο EJ Antoni, πιστός στο δεξιό Ίδρυμα Heritage, θα αναλάβει το BLS.

Η συνεδρίαση της Fed

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ανακοινώνονται εν μέσω επιθέσεων και έντονων πιέσεων του Αμερικανού προέδρου προς τον πρόεδρο της Federal Rerserve, Τζερόμ Πάουελ, για να μειώσει τα επιτόκια έως και 3%.  Η κεντρική τράπεζα στην τελευταία συνεδρίαση της διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος  4,25% έως 4,5%.

Τα περισσότερα μέλη της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Fed έχουν υποστηρίξει ότι προτιμούν να αναβάλουν οποιαδήποτε μείωση του κόστους δανεισμού μέχρι να καταστεί σαφής ο πληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών, αλλά ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι ο αντίκτυπος των δασμών στις τιμές θα είναι περιορισμένος.

Η τιμολόγηση της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνει έντονα μια μείωση των επιτοκίων από την Fed τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μια σειρά δεδομένων από τώρα μέχρι τότε θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο την απόφαση για τη συνεδρίαση αυτή όσο και τη μελλοντική πορεία της κεντρικής τράπεζας. Οι αξιωματούχοι της Fed τελευταία εκφράζουν αυξανόμενα επίπεδα ανησυχίας για την αγορά εργασίας, επίσης επιχείρημα για την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Ο ΔΤΚ δεν είναι το κύριο εργαλείο πρόβλεψης του πληθωρισμού της Fed. Η κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών του υπουργείου Εμπορίου, αλλά ο ΔΤΚ, καθώς και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη, τροφοδοτούν αυτόν τον υπολογισμό.

πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά
Οικονομικές Ειδήσεις 12.08.25

Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά

Φέτος αναχώρησαν περισσότεροι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής - Η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: 10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν
Ακίνητα 12.08.25

10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν

Οδηγός για τα ακίνητα με όλες τις λεπτομέρειες για την αναγκαιότητα του τοπογραφικού, το καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και πού πρέπει να εστιάζεται η προσοχή κατά την αποδοχή

Προκόπης Γιόγιακας
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Κατώτατος μισθός: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026 – Αναμένεται αύξηση έως 13,5%
Έκθεση της ΤτΕ 12.08.25

Στα 911 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μέχρι το 2026

Ο μισθός αναπροσαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 13,5% - Όσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» - Τι αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ

Ηλίας Γεωργάκης
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Koινωνική πολιτική 11.08.25

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12.08.25

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25

Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Superliga σε κρίση
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Η Superliga σε κρίση

Η A22 στα πρόθυρα διάλυσης μετά από τεράστιες ζημίες -

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
