ΗΠΑ: Αυξήθηκε ο δομικός πληθωρισμός, παρά τη συγκράτηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Αμετάβλητος παρέμεινε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,7% χαμηλότερα μάλιστα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που ανέμεναν να κινηθεί με ρυθμό 2,8% σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε εποχικά προσαρμοσμένο κατά 0,2% σε μηναία βάση σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηναία βάση και 3,1% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για 0,3% και 3%. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θεωρούν γενικά ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι μια καλύτερη ένδειξη για τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Μια αύξηση 0,2% στο κόστος στέγασης οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του δείκτη, ενώ οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν σταθερές και η ενέργεια μειώθηκε κατά 1,1%, ανέφερε η BLS.Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων που είναι ευαίσθητες στους δασμούς παρέμειναν επίσης αμετάβλητες, αν και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά σημείωσαν άνοδο 0,5%.Οι υπηρεσίες μεταφορών και ιατρικής περίθαλψης κατέγραψαν και οι δύο κινήσεις κατά 0,8% υψηλότερα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς κατέγραψαν κέρδη μετά την έκθεση, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων διαμορφώθηκαν ως επί το πλείστον χαμηλότερα.

«Οι δασμοί είναι στα νούμερα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το τρομακτικό σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο πρώην οικονομολόγος του Λευκού Οίκου Τζάρετ Μπερνστάιν στο CNBC. Ο Μπερνστάιν υπηρέτησε υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούνιο, οδηγώντας του οικονομολόγους να στέλνουν προειδοποίηση ότι ήταν τα πρώτα σημάδια του εμπορικού πολέμου που διαπερνά τους καταναλωτές.

Τα στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας έρχονται μετά την απόλυση του επικεφαλής του οργανισμού από τον Τραμπ στις αρχές αυτού του μήνα, μετά από την έκθεση για την απασχόληση τον Ιούλιο που έδειξε μια απότομη επιβράδυνση στις προσλήψεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο EJ Antoni, πιστός στο δεξιό Ίδρυμα Heritage, θα αναλάβει το BLS.

Η συνεδρίαση της Fed

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ανακοινώνονται εν μέσω επιθέσεων και έντονων πιέσεων του Αμερικανού προέδρου προς τον πρόεδρο της Federal Rerserve, Τζερόμ Πάουελ, για να μειώσει τα επιτόκια έως και 3%. Η κεντρική τράπεζα στην τελευταία συνεδρίαση της διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 4,25% έως 4,5%.

Τα περισσότερα μέλη της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Fed έχουν υποστηρίξει ότι προτιμούν να αναβάλουν οποιαδήποτε μείωση του κόστους δανεισμού μέχρι να καταστεί σαφής ο πληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών, αλλά ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι ο αντίκτυπος των δασμών στις τιμές θα είναι περιορισμένος.

Η τιμολόγηση της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνει έντονα μια μείωση των επιτοκίων από την Fed τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μια σειρά δεδομένων από τώρα μέχρι τότε θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο την απόφαση για τη συνεδρίαση αυτή όσο και τη μελλοντική πορεία της κεντρικής τράπεζας. Οι αξιωματούχοι της Fed τελευταία εκφράζουν αυξανόμενα επίπεδα ανησυχίας για την αγορά εργασίας, επίσης επιχείρημα για την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Ο ΔΤΚ δεν είναι το κύριο εργαλείο πρόβλεψης του πληθωρισμού της Fed. Η κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών του υπουργείου Εμπορίου, αλλά ο ΔΤΚ, καθώς και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη, τροφοδοτούν αυτόν τον υπολογισμό.

