10.08.2025 | 23:00
Συναγερμός για πτώμα σε παραλία της Αχαΐας
Μικρή άνοδος του πληθωρισμού τον Ιούλιο στις ΗΠΑ – Οι εκτιμήσεις του Bloomberg
Διεθνής Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 00:30

Μικρή άνοδος του πληθωρισμού τον Ιούλιο στις ΗΠΑ – Οι εκτιμήσεις του Bloomberg

Οι υψηλότεροι δασμοί στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τους καταναλωτές σε κατηγορίες όπως τα οικιακά έπιπλα και τα είδη αναψυχής

Μικρή αύξηση αναμένεται να καταγράψει ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στις ΗΠΑ καθώς οι λιανοπωλητές αύξησαν σταδιακά τις τιμές σε μια ποικιλία ειδών που υπόκεινται σε υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς.

Ο δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, που θεωρείται ως μέτρο του υποκείμενου πληθωρισμού επειδή αφαιρεί το ασταθές κόστος τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων. Τον Ιούνιο, ο βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ενώ αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο κέρδος από την αρχή του έτους, οι Αμερικανοί – τουλάχιστον όσοι οδηγούν – βρίσκουν κάποια αντιστάθμιση στα βενζινάδικα. Η φθηνότερη βενζίνη πιθανότατα βοήθησε στον περιορισμό του συνολικού ΔΤΚ σε 0,2%, αναμένεται να δείξει η έκθεση της κυβέρνησης την Τρίτη.

Η επίπτωση των δασμών

Οι υψηλότεροι δασμοί στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τους καταναλωτές σε κατηγορίες όπως τα οικιακά έπιπλα και τα είδη αναψυχής. Αλλά ένα ξεχωριστό μέτρο του πληθωρισμού των βασικών υπηρεσιών έχει παραμείνει μέχρι στιγμής ήπιο. Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι υψηλότεροι εισαγωγικοί δασμοί θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σταδιακά.

Η Fed

Αυτό είναι το δίλημμα για τους αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίοι διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα φέτος, ελπίζοντας να διευκρινίσουν εάν οι δασμοί θα οδηγήσουν σε διατηρήσιμο πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, η αγορά εργασίας, το άλλο μισό της διπλής πολιτικής τους εντολής, δείχνει σημάδια απώλειας δυναμικής.

Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, πολλές εταιρείες διερευνούν τρόπους για να περιορίσουν τη μετακύλιση των δασμών σε καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι στις τιμές. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τα κυβερνητικά στοιχεία της Παρασκευής θα δείξουν ένα σταθερό κέρδος στις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, καθώς τα κίνητρα βοήθησαν στην αγορά καυσίμων για οχήματα και η πώληση Prime Day της Amazon προσέλκυσε διαδικτυακούς αγοραστές.

«Ένας λόγος για τον οποίο οι εταιρείες δυσκολεύονται να αυξήσουν τις τιμές» εξηγούν οι Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Estelle Ou και Chris G. Collins, οικονομολόγοι του Bloomberg Economics «είναι ότι η πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ήταν θλιβερή, κυμαινόμενη στο ένα τρίτο της κορύφωσης της πανδημίας. Ενσωματώνοντας τις αναθεωρήσεις για τις προσλήψεις, εκτιμούμε ότι η πραγματική αύξηση του εισοδήματος στην πραγματικότητα συρρικνώθηκε τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι ονομαστικές λιανικές πωλήσεις ήταν πιθανότατα ισχυρές τον Ιούλιο. Προειδοποιούμε να μην εξισώνουμε μια ισχυρή επικεφαλίδα με ανθεκτική κατανάλωση».

Εξαιρώντας τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, οι οικονομολόγοι έχουν προβλέψει μια πιο μέτρια άνοδο. Και όταν προσαρμοστούν για τις μεταβολές των τιμών, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις πιθανότατα θα υπογραμμίσουν ένα μη ενθαρρυντικό περιβάλλον καταναλωτικών δαπανών.

Πηγή: ot.gr

