Προειδοποιήσεις ΔΝΤ για «στασιμοπληθωρισμό» στην Ευρώπη

«Η οικονομία της Ευρώπης παραμένει ανθεκτική με ιστορικά χαμηλή ανεργία, πληθωρισμό σε γενικές γραμμές εντός του στόχους και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα» αναφέρει μεταξύ άλλων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στη Συμπερασματική του Δήλωση στην οποία περιγράφει τα προκαταρκτικά ευρήματα του προσωπικού του ΔΝΤ με βάση το άρθρο IV.

Ο διεθνής οργανισμός υπογραμμίζει ωστόσο ότι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις, όπως εμπορικές εντάσεις, αυξανόμενη ζήτηση για αμυντικές δαπάνες και την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την υποτονική παραγωγικότητα, την ταχεία γήρανση και την ασθενή μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.

The euro area remains resilient—with low unemployment, inflation broadly at target, and sound financial system. But rising global tensions and weak growth call for bold EU action. Deepening the single market is key. See our annual review on the Euro Area. https://t.co/AvpYBNopBE pic.twitter.com/0UA8yyDX2R

— IMF (@IMFNews) June 19, 2025