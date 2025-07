Σε τρία στρατόπεδα η Fed για επιτόκια και πληθωρισμό

Τη διάσταση που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς της Federal Reserve αναδεικνύουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για το πως οι δασμοί θα επηρεάσουν τις πληθωριστικές πιέσεις έχουν ως αποτέλεσμα τα μέλη της Επιτροπής να έχουν διαφορετική προσέγγιση στο πόσο επιθετικά θα προχωρήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

«Ενώ μερικοί συμμετέχοντες σημείωσαν ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε εφάπαξ αύξηση των τιμών και δεν θα επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, οι περισσότεροι συμμετέχοντες σημείωσαν τον κίνδυνο ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να έχουν πιο επίμονες επιπτώσεις στον πληθωρισμό», αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της 17ης-18ης Ιουνίου. «Ορισμένοι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι επειδή ο πληθωρισμός είναι αυξημένος εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό να απαγκιστρωθούν αν υπάρξει μακροχρόνια αύξηση του πληθωρισμού».

Έτσι 10 από τους 19 αξιωματούχους αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Επτά όμως μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπουν καθόλου μειώσεις μέσα στη χρονιά ενώ δύο αναμένουν μία μείωση.

